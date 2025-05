Frauen-Regionalliga West: Gladbach II mit Sieg gegen Warbeyen Zweiter

Die Zweitvertretung von Borussia Mönchengladbach hatte am Sonntag am letzten Spieltag der Frauen-Regionalliga West eine große Chance. Denn während der aktuell Zweite Arminia Bielefeld die Saison beim Fünften DJK Wacker Mecklenbeck beendete, hatten die Gladbacherinnen als Dritte ein Heimspiel gegen den feststehenden Meister VfR Warbeyen, der seit Wochen mit einem Rumpfkader unterwegs ist und einen Punkt aus drei Spielen gewonnen hat. Gewinnt Borussia diese Partie, reicht Bielefeld ein Remis in Mecklenbeck nicht, um auf Platz zwei zu bleiben. Die SGS Essen II hätte ihre sechste Position durch einen Erfolg bei Schlusslicht DJK Südwest Köln sichern können, doch das misslang.