Frauen-Regionalliga West: Für Warbeyen geht es um Schadensbegrenzung

Noch drei Spieltage stehen in der Frauen-Regionalliga West auf dem Programm, und der VfR Warbeyen steht zwar längst als Meister und Aufsteiger in die Zweite Bundesliga fest, dennoch geht es zum Saisonende nach der Krankmeldung diverser Spielerinnen nebst dazugehörigem Eklat darum, Schadensbegrenzung zu betreiben. Nach der 0:5-Niederlage gegen den Abstiegskandidaten 1. FFC Recklinghausen kann es beim Fünften Wacker Mecklenbeck wohl nur darum gehen, nicht allzu schlecht auszusehen, wird der Kader doch wohl wieder mit U17-Spielerinnen aufgefüllt werden. So könnte Borussia Mönchengladbach II von hinten Gefahr auf Platz vier drohen, wenn es gegen Spoho Köln keinen Sieg gibt. Die SGS Essen II, die es wahrscheinlich nicht mehr in die Top-Fünf schaffen wird, tritt bei zuletzt in Warbeyen siegreichen FFC Recklinghausen an. In der Abstiegzone, in der es am Saisonende drei oder vier Teams erwischen wird, bleibt es spannend. Ab Platz Ab Platz sieben sind die Mannschaften noch nicht gerettet, das Feld sollte sich weiter sortieren.

So., 04.05.2025, 12:00 Uhr Borussia Mönchengladbach Borussia MG II Vorwärts Spoho 98 Spoho Köln 12:00 PUSH

Borussia MG II - Spoho Köln

FSV Gütersl. II - SSV Rhade

1. FC Köln U20... II - Alem. Aachen

So., 04.05.2025, 15:15 Uhr Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 II DSC Arminia Bielefeld DSC Arminia 15:15 PUSH

Bayer 04 II - DSC Arminia

FFC Reckling - SGS Essen II

So., 04.05.2025, 13:00 Uhr DJK Wacker Mecklenbeck Mecklenbeck VfR Warbeyen VfR Warbeyen 13:00 PUSH

Mecklenbeck - VfR Warbeyen

So., 04.05.2025, 15:15 Uhr DJK Südwest Köln DJK Südwest SC Fortuna Köln Fortuna Köln 15:15 PUSH

DJK Südwest - Fortuna Köln

Das sind die nächsten Spieltage

25. Spieltag

Sa., 10.05.25 13:00 Uhr DSC Arminia Bielefeld - 1. FFC Recklinghausen

So., 11.05.25 13:00 Uhr FSV Gütersloh 2009 II - Vorwärts Spoho 98

So., 11.05.25 13:00 Uhr SC Fortuna Köln - Borussia Mönchengladbach II

So., 11.05.25 13:30 Uhr SSV Rhade - 1. FC Köln U20 II

So., 11.05.25 13:45 Uhr SGS Essen II - DJK Wacker Mecklenbeck

So., 11.05.25 15:00 Uhr VfR Warbeyen - DJK Südwest Köln

So., 11.05.25 15:30 Uhr Alemannia Aachen - Bayer 04 Leverkusen II



26. Spieltag

So., 18.05.25 12:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - VfR Warbeyen

So., 18.05.25 13:00 Uhr DJK Wacker Mecklenbeck - DSC Arminia Bielefeld

So., 18.05.25 15:00 Uhr 1. FC Köln U20 II - FSV Gütersloh 2009 II

So., 18.05.25 15:00 Uhr 1. FFC Recklinghausen - Alemannia Aachen

So., 18.05.25 15:00 Uhr Vorwärts Spoho 98 - SC Fortuna Köln

So., 18.05.25 15:15 Uhr Bayer 04 Leverkusen II - SSV Rhade

So., 18.05.25 15:15 Uhr DJK Südwest Köln - SGS Essen II

