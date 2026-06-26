Frauen-Regionalliga West: Diese Transfers stehen schon fest

DJK Wacker MecklenbeckTrainer:
Anna SteckelZugänge:
keineAbgänge:
keineDSC Arminia BielefeldTrainer:
Annabel Jäger, Kevin StwolinskiZugänge:
keineAbgänge:
Lisa Venrath (SV Meppen)FC Schalke 04Trainer:
Stefan ColmseeZugänge:
Julia Debitzki (SGS Essen), Maike Berentzen (SGS Essen), Janine Gibson (FFC Wacker München)Abgänge:
Holly Pels (Rhenania Bottrop), Carolin Sophie Mai (MSV Duisburg), Lucy Karwatzki (SV Meppen)FSV Gütersloh 2009Trainer:
Mark Oliver Stricker, Britta HainkeZugänge:
Lydia Yalcin (TuRa Löhne)Abgänge:
keineMSV DuisburgTrainer:
Tarek Abd El RuhmanZugänge:
Sabrina Grundmann (Borussia Mönchengladbach II), Hendrikje Baurmann (SV Rosellen), Marie Schneider (FC Schalke 04 II), Carolin Sophie Mai (FC Schalke 04)Abgänge:
Malin-Nikola Gerken (Rhenania Bottrop), Sina Leonie Zorychta (Rhenania Bottrop), Isabell Marie Hirschberger (SV Budberg)Rhenania BottropTrainer:
Marcel DietzekZugänge:
Hamze Maria Acar (Rot Weiss Ahlen), Malin-Nikola Gerken (MSV Duisburg), Vivian Chayenne Timmerberg (Borussia Dortmund), Marie Maksjutow (FC Schalke 04), Philippa Loch (VfL Bochum), Holly Pels (FC Schalke 04), Lilien Heußner (SV Rot-Weiß Unna), Sina Leonie Zorychta (MSV Duisburg), Merve Kaya (1. FFC Recklinghausen), Lina Krursel (VfL Bochum), Michelle Keller (FC Iserlohn), Mara-Lotta Finger (VfL Bochum II)Abgänge:
Sandra Lagodzinski (Ziel unbekannt), Paula Pasternak (Rhenania Bottrop II), Britt Schröer (Rhenania Bottrop II), Chiara Tat (Ziel unbekannt), Michelle Marie Sinz (Ziel unbekannt), Eugenia Stroie (Ziel unbekannt), Celina Buczkowski (Karriereende), Laura Buczkowski (Karriereende), Celine Baschek (FC Schalke 04 II), Rimi Yajima (SV Elversberg), Lizzy Weinkauf (Ziel Unbekannt)SC Fortuna KölnTrainer:
Rene VollmerZugänge:
Antonia Marlene Springer (SGS Essen II), Tamara Gerhardt (SGS Essen II), Carlotta May (SV Rot-Weiß Merl)Abgänge:
Marcus Anhalt (Karriereende), Benita Schmitt (Pausiert), Alica Linden (SC 2013 Bad Neuenahr), Svenja Streller (Kariereende)SGS Essen IITrainer:
Daniel BalkZugänge:
keineAbgänge:
Antonia Marlene Springer (SC Fortuna Köln), Tamara Gerhardt (SC Fortuna Köln), Nele Gärtner (SG 99 Andernach)SSV Rhade 1925Trainer:
Meike Roters, Sammy MessalkhiZugänge:
keineAbgänge:
keineSV Fortuna Freudenberg-BüschergrundTrainer:
Frank GermannZugänge:
keineAbgänge:
keineVfR WarbeyenTrainer:
Joel KaworskyZugänge:
Isabella Scheerder (SC Sand), Tyra Janssen (VfR Warbeyen), Silja Peters (VfR Warbeyen)Abgänge:
Ebla Gouriye (VfL Bochum), Lotte Masseling (SV Meppen)Vorwärts Spoho 98Trainer:
Josh GreenZugänge:
keineAbgänge:
keine
____
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
____
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: