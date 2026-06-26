 2026-06-24T10:25:44.617Z

Allgemeines

Frauen-Regionalliga West: Diese Transfers stehen schon fest

Alle Transfers der Frauen-Regionalliga West zur Saison 2026/27: FuPa zeigt die feststehenden Zugänge und Abgänge der Vereine in der laufend aktualisierten Übersicht.

von André Nückel · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser
Alexandra Popp (r) ist in die Regionalliga West gewechselt.
Alexandra Popp (r) ist in die Regionalliga West gewechselt. – Foto: Björn Kaisen

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Bayer 04 II
Bor.Dortmund
DSC Arminia
Fortuna Köln

Wer kommt, wer geht? FuPa präsentiert alle bereits feststehenden Transfers der Frauen-Regionalliga West zur Saison 2026/27 in der kompakten Übersicht. Wichtig: Diese Transferliste wird laufend aktualisiert.

Frauen-Niederrheinliga: die Transfers zur Saison 2026/27 in der Übersicht

1. FFC Recklinghausen
Trainer: Björn Sobotzki
Zugänge: keine
Abgänge: Evangelia Gkogkani (SSVg Velbert), Merve Kaya (Rhenania Bottrop)

Bayer 04 Leverkusen II
Trainer: Mirko Casper
Zugänge: keine
Abgänge: keine

Borussia Dortmund
Trainer: Markus Högner
Zugänge: Alexandra Popp (VfL Wolfsburg), Ricarda Walkling (SV Werder Bremen), Ramona Maier (SGS Essen), Lara Schmidt (SV Werder Bremen), Jacqueline Meißner (SGS Essen), Lena Ostermeier (SGS Essen), Manuela Zinsberger (FC Arsenal Frauen), Lany Mia Bäcker (SGS Essen)
Abgänge: Nora Willeke (Borussia Dortmund II), Celina Baum (Borussia Dortmund II), Mia Sophie Böger (Borussia Dortmund II), Nova Wicke (Borussia Dortmund II)

DJK Südwest Köln
Trainer: Jule Brockerhoff, Stephan Reinold, Niklas Schubert
Zugänge: Larissa Segschneider (DJK Südwest Köln II), Mia Roggendorf (DJK Südwest Köln II), Lina Stiens (DJK Südwest Köln II), Niklas Schubert (DJK Südwest Köln)
Abgänge: Jennifer Petzhold (Unbekannt), Stephan Reinold (Karriereende), Chiara Sophia Maja Minasso (Pausiert)

DJK Wacker Mecklenbeck
Trainer: Anna Steckel
Zugänge: keine
Abgänge: keine

DSC Arminia Bielefeld
Trainer: Annabel Jäger, Kevin Stwolinski
Zugänge: keine
Abgänge: Lisa Venrath (SV Meppen)

FC Schalke 04
Trainer: Stefan Colmsee
Zugänge: Julia Debitzki (SGS Essen), Maike Berentzen (SGS Essen), Janine Gibson (FFC Wacker München)
Abgänge: Holly Pels (Rhenania Bottrop), Carolin Sophie Mai (MSV Duisburg), Lucy Karwatzki (SV Meppen)

FSV Gütersloh 2009
Trainer: Mark Oliver Stricker, Britta Hainke
Zugänge: Lydia Yalcin (TuRa Löhne)
Abgänge: keine

MSV Duisburg
Trainer: Tarek Abd El Ruhman
Zugänge: Sabrina Grundmann (Borussia Mönchengladbach II), Hendrikje Baurmann (SV Rosellen), Marie Schneider (FC Schalke 04 II), Carolin Sophie Mai (FC Schalke 04)
Abgänge: Malin-Nikola Gerken (Rhenania Bottrop), Sina Leonie Zorychta (Rhenania Bottrop), Isabell Marie Hirschberger (SV Budberg)

Rhenania Bottrop
Trainer: Marcel Dietzek
Zugänge: Hamze Maria Acar (Rot Weiss Ahlen), Malin-Nikola Gerken (MSV Duisburg), Vivian Chayenne Timmerberg (Borussia Dortmund), Marie Maksjutow (FC Schalke 04), Philippa Loch (VfL Bochum), Holly Pels (FC Schalke 04), Lilien Heußner (SV Rot-Weiß Unna), Sina Leonie Zorychta (MSV Duisburg), Merve Kaya (1. FFC Recklinghausen), Lina Krursel (VfL Bochum), Michelle Keller (FC Iserlohn), Mara-Lotta Finger (VfL Bochum II)
Abgänge: Sandra Lagodzinski (Ziel unbekannt), Paula Pasternak (Rhenania Bottrop II), Britt Schröer (Rhenania Bottrop II), Chiara Tat (Ziel unbekannt), Michelle Marie Sinz (Ziel unbekannt), Eugenia Stroie (Ziel unbekannt), Celina Buczkowski (Karriereende), Laura Buczkowski (Karriereende), Celine Baschek (FC Schalke 04 II), Rimi Yajima (SV Elversberg), Lizzy Weinkauf (Ziel Unbekannt)

SC Fortuna Köln
Trainer: Rene Vollmer
Zugänge: Antonia Marlene Springer (SGS Essen II), Tamara Gerhardt (SGS Essen II), Carlotta May (SV Rot-Weiß Merl)
Abgänge: Marcus Anhalt (Karriereende), Benita Schmitt (Pausiert), Alica Linden (SC 2013 Bad Neuenahr), Svenja Streller (Kariereende)

SGS Essen II
Trainer: Daniel Balk
Zugänge: keine
Abgänge: Antonia Marlene Springer (SC Fortuna Köln), Tamara Gerhardt (SC Fortuna Köln), Nele Gärtner (SG 99 Andernach)

SSV Rhade 1925
Trainer: Meike Roters, Sammy Messalkhi
Zugänge: keine
Abgänge: keine

SV Fortuna Freudenberg-Büschergrund
Trainer: Frank Germann
Zugänge: keine
Abgänge: keine

VfR Warbeyen
Trainer: Joel Kaworsky
Zugänge: Isabella Scheerder (SC Sand), Tyra Janssen (VfR Warbeyen), Silja Peters (VfR Warbeyen)
Abgänge: Ebla Gouriye (VfL Bochum), Lotte Masseling (SV Meppen)

Vorwärts Spoho 98
Trainer: Josh Green
Zugänge: keine
Abgänge: keine

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