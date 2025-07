Frauen-Regionalliga West: Das ist der vollständige Spielplan

1. Spieltag

Do., 21.08.25 19:00 Uhr DJK Wacker Mecklenbeck - FSV Gütersloh 2009

So., 24.08.25 13:00 Uhr Sportvereinigung Deutz 05 - Borussia Mönchengladbach II

So., 24.08.25 13:00 Uhr DSC Arminia Bielefeld - SGS Essen II

So., 24.08.25 13:00 Uhr GSV Moers - Vorwärts Spoho 98

So., 24.08.25 13:30 Uhr SSV Rhade - SC Fortuna Köln

So., 24.08.25 15:00 Uhr Borussia Dortmund - Bayer 04 Leverkusen II

So., 24.08.25 15:00 Uhr 1. FFC Recklinghausen - 1. FC Köln U21 II



2. Spieltag

So., 31.08.25 12:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - 1. FFC Recklinghausen

So., 31.08.25 13:00 Uhr SC Fortuna Köln - Sportvereinigung Deutz 05

So., 31.08.25 13:45 Uhr SGS Essen II - DJK Wacker Mecklenbeck

So., 31.08.25 15:00 Uhr 1. FC Köln U21 II - Borussia Dortmund

So., 31.08.25 15:00 Uhr Vorwärts Spoho 98 - DSC Arminia Bielefeld

So., 31.08.25 15:00 Uhr FSV Gütersloh 2009 - SSV Rhade

So., 31.08.25 15:15 Uhr Bayer 04 Leverkusen II - GSV Moers



3. Spieltag

So., 07.09.25 13:00 Uhr Sportvereinigung Deutz 05 - 1. FFC Recklinghausen

So., 07.09.25 13:00 Uhr DSC Arminia Bielefeld - Bayer 04 Leverkusen II

So., 07.09.25 13:00 Uhr GSV Moers - 1. FC Köln U21 II

So., 07.09.25 13:00 Uhr SC Fortuna Köln - FSV Gütersloh 2009

So., 07.09.25 13:30 Uhr SSV Rhade - SGS Essen II

So., 07.09.25 15:00 Uhr DJK Wacker Mecklenbeck - Vorwärts Spoho 98

So., 07.09.25 15:00 Uhr Borussia Dortmund - Borussia Mönchengladbach II



4. Spieltag

So., 14.09.25 12:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - GSV Moers

So., 14.09.25 13:45 Uhr SGS Essen II - SC Fortuna Köln

So., 14.09.25 15:00 Uhr 1. FC Köln U21 II - DSC Arminia Bielefeld

So., 14.09.25 15:00 Uhr Vorwärts Spoho 98 - SSV Rhade

So., 14.09.25 15:00 Uhr FSV Gütersloh 2009 - Sportvereinigung Deutz 05

So., 14.09.25 15:00 Uhr 1. FFC Recklinghausen - Borussia Dortmund

So., 14.09.25 15:15 Uhr Bayer 04 Leverkusen II - DJK Wacker Mecklenbeck



5. Spieltag

So., 21.09.25 13:00 Uhr Sportvereinigung Deutz 05 - Borussia Dortmund

So., 21.09.25 13:00 Uhr DSC Arminia Bielefeld - Borussia Mönchengladbach II

So., 21.09.25 13:00 Uhr GSV Moers - 1. FFC Recklinghausen

So., 21.09.25 13:00 Uhr SC Fortuna Köln - Vorwärts Spoho 98

So., 21.09.25 13:30 Uhr SSV Rhade - Bayer 04 Leverkusen II

So., 21.09.25 15:00 Uhr DJK Wacker Mecklenbeck - 1. FC Köln U21 II

So., 21.09.25 15:00 Uhr FSV Gütersloh 2009 - SGS Essen II



6. Spieltag

So., 28.09.25 12:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - DJK Wacker Mecklenbeck

So., 28.09.25 13:45 Uhr SGS Essen II - Sportvereinigung Deutz 05

So., 28.09.25 15:00 Uhr 1. FC Köln U21 II - SSV Rhade

So., 28.09.25 15:00 Uhr Vorwärts Spoho 98 - FSV Gütersloh 2009

So., 28.09.25 15:00 Uhr Borussia Dortmund - GSV Moers

So., 28.09.25 15:00 Uhr 1. FFC Recklinghausen - DSC Arminia Bielefeld

So., 28.09.25 15:15 Uhr Bayer 04 Leverkusen II - SC Fortuna Köln



7. Spieltag

So., 05.10.25 13:00 Uhr Sportvereinigung Deutz 05 - GSV Moers

So., 05.10.25 13:00 Uhr DSC Arminia Bielefeld - Borussia Dortmund

So., 05.10.25 13:00 Uhr SC Fortuna Köln - 1. FC Köln U21 II

So., 05.10.25 13:30 Uhr SSV Rhade - Borussia Mönchengladbach II

So., 05.10.25 13:45 Uhr SGS Essen II - Vorwärts Spoho 98

So., 05.10.25 15:00 Uhr DJK Wacker Mecklenbeck - 1. FFC Recklinghausen

So., 05.10.25 15:00 Uhr FSV Gütersloh 2009 - Bayer 04 Leverkusen II



8. Spieltag

So., 12.10.25 12:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - SC Fortuna Köln

So., 12.10.25 13:00 Uhr GSV Moers - DSC Arminia Bielefeld

So., 12.10.25 15:00 Uhr 1. FC Köln U21 II - FSV Gütersloh 2009

So., 12.10.25 15:00 Uhr Vorwärts Spoho 98 - Sportvereinigung Deutz 05

So., 12.10.25 15:00 Uhr Borussia Dortmund - DJK Wacker Mecklenbeck

So., 12.10.25 15:00 Uhr 1. FFC Recklinghausen - SSV Rhade

So., 12.10.25 15:15 Uhr Bayer 04 Leverkusen II - SGS Essen II



9. Spieltag

So., 19.10.25 13:00 Uhr Sportvereinigung Deutz 05 - DSC Arminia Bielefeld

So., 19.10.25 13:00 Uhr SC Fortuna Köln - 1. FFC Recklinghausen

So., 19.10.25 13:30 Uhr SSV Rhade - Borussia Dortmund

So., 19.10.25 13:45 Uhr SGS Essen II - 1. FC Köln U21 II

So., 19.10.25 15:00 Uhr DJK Wacker Mecklenbeck - GSV Moers

So., 19.10.25 15:00 Uhr Vorwärts Spoho 98 - Bayer 04 Leverkusen II

So., 19.10.25 15:00 Uhr FSV Gütersloh 2009 - Borussia Mönchengladbach II



10. Spieltag

So., 26.10.25 12:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - SGS Essen II

So., 26.10.25 13:00 Uhr DSC Arminia Bielefeld - DJK Wacker Mecklenbeck

So., 26.10.25 13:00 Uhr GSV Moers - SSV Rhade

So., 26.10.25 15:00 Uhr 1. FC Köln U21 II - Vorwärts Spoho 98

So., 26.10.25 15:00 Uhr Borussia Dortmund - SC Fortuna Köln

So., 26.10.25 15:00 Uhr 1. FFC Recklinghausen - FSV Gütersloh 2009

So., 26.10.25 15:15 Uhr Bayer 04 Leverkusen II - Sportvereinigung Deutz 05



11. Spieltag

So., 02.11.25 13:00 Uhr Sportvereinigung Deutz 05 - DJK Wacker Mecklenbeck

So., 02.11.25 13:00 Uhr SC Fortuna Köln - GSV Moers

So., 02.11.25 13:30 Uhr SSV Rhade - DSC Arminia Bielefeld

So., 02.11.25 13:45 Uhr SGS Essen II - 1. FFC Recklinghausen

So., 02.11.25 15:00 Uhr Vorwärts Spoho 98 - Borussia Mönchengladbach II

So., 02.11.25 15:00 Uhr FSV Gütersloh 2009 - Borussia Dortmund

So., 02.11.25 15:15 Uhr Bayer 04 Leverkusen II - 1. FC Köln U21 II



12. Spieltag

So., 09.11.25 12:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - Bayer 04 Leverkusen II

So., 09.11.25 13:00 Uhr Sportvereinigung Deutz 05 - 1. FC Köln U21 II

So., 09.11.25 13:00 Uhr DSC Arminia Bielefeld - SC Fortuna Köln

So., 09.11.25 13:00 Uhr GSV Moers - FSV Gütersloh 2009

So., 09.11.25 15:00 Uhr DJK Wacker Mecklenbeck - SSV Rhade

So., 09.11.25 15:00 Uhr Borussia Dortmund - SGS Essen II

So., 09.11.25 15:00 Uhr 1. FFC Recklinghausen - Vorwärts Spoho 98



13. Spieltag

So., 16.11.25 13:00 Uhr SC Fortuna Köln - DJK Wacker Mecklenbeck

So., 16.11.25 13:30 Uhr SSV Rhade - Sportvereinigung Deutz 05

So., 16.11.25 13:45 Uhr SGS Essen II - GSV Moers

So., 16.11.25 15:00 Uhr 1. FC Köln U21 II - Borussia Mönchengladbach II

So., 16.11.25 15:00 Uhr Vorwärts Spoho 98 - Borussia Dortmund

So., 16.11.25 15:00 Uhr FSV Gütersloh 2009 - DSC Arminia Bielefeld

So., 16.11.25 15:15 Uhr Bayer 04 Leverkusen II - 1. FFC Recklinghausen



14. Spieltag

So., 30.11.25 12:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - Sportvereinigung Deutz 05

So., 30.11.25 13:00 Uhr SC Fortuna Köln - SSV Rhade

So., 30.11.25 13:45 Uhr SGS Essen II - DSC Arminia Bielefeld

So., 30.11.25 15:00 Uhr FSV Gütersloh 2009 - DJK Wacker Mecklenbeck

So., 30.11.25 15:00 Uhr Vorwärts Spoho 98 - GSV Moers

So., 30.11.25 15:00 Uhr 1. FC Köln U21 II - 1. FFC Recklinghausen

So., 30.11.25 15:15 Uhr Bayer 04 Leverkusen II - Borussia Dortmund



15. Spieltag

So., 07.12.25 13:00 Uhr GSV Moers - Bayer 04 Leverkusen II

So., 07.12.25 13:00 Uhr DSC Arminia Bielefeld - Vorwärts Spoho 98

So., 07.12.25 13:00 Uhr Sportvereinigung Deutz 05 - SC Fortuna Köln

So., 07.12.25 13:30 Uhr SSV Rhade - FSV Gütersloh 2009

So., 07.12.25 15:00 Uhr Borussia Dortmund - 1. FC Köln U21 II

So., 07.12.25 15:00 Uhr DJK Wacker Mecklenbeck - SGS Essen II

So., 07.12.25 15:00 Uhr 1. FFC Recklinghausen - Borussia Mönchengladbach II



16. Spieltag

So., 15.03.26 12:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - Borussia Dortmund

So., 15.03.26 13:45 Uhr SGS Essen II - SSV Rhade

So., 15.03.26 15:00 Uhr 1. FFC Recklinghausen - Sportvereinigung Deutz 05

So., 15.03.26 15:00 Uhr Vorwärts Spoho 98 - DJK Wacker Mecklenbeck

So., 15.03.26 15:00 Uhr 1. FC Köln U21 II - GSV Moers

So., 15.03.26 15:00 Uhr FSV Gütersloh 2009 - SC Fortuna Köln

So., 15.03.26 15:15 Uhr Bayer 04 Leverkusen II - DSC Arminia Bielefeld



17. Spieltag

So., 22.03.26 13:00 Uhr DSC Arminia Bielefeld - 1. FC Köln U21 II

So., 22.03.26 13:00 Uhr SC Fortuna Köln - SGS Essen II

So., 22.03.26 13:00 Uhr Sportvereinigung Deutz 05 - FSV Gütersloh 2009

So., 22.03.26 13:00 Uhr GSV Moers - Borussia Mönchengladbach II

So., 22.03.26 13:30 Uhr SSV Rhade - Vorwärts Spoho 98

So., 22.03.26 15:00 Uhr DJK Wacker Mecklenbeck - Bayer 04 Leverkusen II

So., 22.03.26 15:00 Uhr Borussia Dortmund - 1. FFC Recklinghausen



18. Spieltag

So., 29.03.26 12:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - DSC Arminia Bielefeld

So., 29.03.26 13:45 Uhr SGS Essen II - FSV Gütersloh 2009

So., 29.03.26 15:00 Uhr Borussia Dortmund - Sportvereinigung Deutz 05

So., 29.03.26 15:00 Uhr 1. FC Köln U21 II - DJK Wacker Mecklenbeck

So., 29.03.26 15:00 Uhr 1. FFC Recklinghausen - GSV Moers

So., 29.03.26 15:00 Uhr Vorwärts Spoho 98 - SC Fortuna Köln

So., 29.03.26 15:15 Uhr Bayer 04 Leverkusen II - SSV Rhade



19. Spieltag

So., 12.04.26 13:00 Uhr SC Fortuna Köln - Bayer 04 Leverkusen II

So., 12.04.26 13:00 Uhr Sportvereinigung Deutz 05 - SGS Essen II

So., 12.04.26 13:00 Uhr GSV Moers - Borussia Dortmund

So., 12.04.26 13:00 Uhr DSC Arminia Bielefeld - 1. FFC Recklinghausen

So., 12.04.26 13:30 Uhr SSV Rhade - 1. FC Köln U21 II

So., 12.04.26 15:00 Uhr FSV Gütersloh 2009 - Vorwärts Spoho 98

So., 12.04.26 15:00 Uhr DJK Wacker Mecklenbeck - Borussia Mönchengladbach II



20. Spieltag

So., 19.04.26 12:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - SSV Rhade

So., 19.04.26 13:00 Uhr GSV Moers - Sportvereinigung Deutz 05

So., 19.04.26 15:00 Uhr 1. FFC Recklinghausen - DJK Wacker Mecklenbeck

So., 19.04.26 15:00 Uhr Borussia Dortmund - DSC Arminia Bielefeld

So., 19.04.26 15:00 Uhr Vorwärts Spoho 98 - SGS Essen II

So., 19.04.26 15:00 Uhr 1. FC Köln U21 II - SC Fortuna Köln

So., 19.04.26 15:15 Uhr Bayer 04 Leverkusen II - FSV Gütersloh 2009



21. Spieltag

So., 26.04.26 13:00 Uhr Sportvereinigung Deutz 05 - Vorwärts Spoho 98

So., 26.04.26 13:00 Uhr DSC Arminia Bielefeld - GSV Moers

So., 26.04.26 13:00 Uhr SC Fortuna Köln - Borussia Mönchengladbach II

So., 26.04.26 13:30 Uhr SSV Rhade - 1. FFC Recklinghausen

So., 26.04.26 13:45 Uhr SGS Essen II - Bayer 04 Leverkusen II

So., 26.04.26 15:00 Uhr FSV Gütersloh 2009 - 1. FC Köln U21 II

So., 26.04.26 15:00 Uhr DJK Wacker Mecklenbeck - Borussia Dortmund



22. Spieltag

So., 03.05.26 12:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - FSV Gütersloh 2009

So., 03.05.26 13:00 Uhr DSC Arminia Bielefeld - Sportvereinigung Deutz 05

So., 03.05.26 13:00 Uhr GSV Moers - DJK Wacker Mecklenbeck

So., 03.05.26 15:00 Uhr 1. FC Köln U21 II - SGS Essen II

So., 03.05.26 15:00 Uhr 1. FFC Recklinghausen - SC Fortuna Köln

So., 03.05.26 15:00 Uhr Borussia Dortmund - SSV Rhade

So., 03.05.26 15:15 Uhr Bayer 04 Leverkusen II - Vorwärts Spoho 98



23. Spieltag

So., 10.05.26 13:00 Uhr Sportvereinigung Deutz 05 - Bayer 04 Leverkusen II

So., 10.05.26 13:00 Uhr SC Fortuna Köln - Borussia Dortmund

So., 10.05.26 13:30 Uhr SSV Rhade - GSV Moers

So., 10.05.26 13:45 Uhr SGS Essen II - Borussia Mönchengladbach II

So., 10.05.26 15:00 Uhr Vorwärts Spoho 98 - 1. FC Köln U21 II

So., 10.05.26 15:00 Uhr DJK Wacker Mecklenbeck - DSC Arminia Bielefeld

So., 10.05.26 15:00 Uhr FSV Gütersloh 2009 - 1. FFC Recklinghausen



24. Spieltag

So., 17.05.26 12:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - Vorwärts Spoho 98

So., 17.05.26 13:00 Uhr GSV Moers - SC Fortuna Köln

So., 17.05.26 13:00 Uhr DSC Arminia Bielefeld - SSV Rhade

So., 17.05.26 15:00 Uhr DJK Wacker Mecklenbeck - Sportvereinigung Deutz 05

So., 17.05.26 15:00 Uhr 1. FC Köln U21 II - Bayer 04 Leverkusen II

So., 17.05.26 15:00 Uhr 1. FFC Recklinghausen - SGS Essen II

So., 17.05.26 15:00 Uhr Borussia Dortmund - FSV Gütersloh 2009



25. Spieltag

Mo., 25.05.26 19:00 Uhr 1. FC Köln U21 II - Sportvereinigung Deutz 05

Mo., 25.05.26 19:00 Uhr SSV Rhade - DJK Wacker Mecklenbeck

Mo., 25.05.26 19:00 Uhr SC Fortuna Köln - DSC Arminia Bielefeld

Mo., 25.05.26 19:00 Uhr FSV Gütersloh 2009 - GSV Moers

Mo., 25.05.26 19:00 Uhr SGS Essen II - Borussia Dortmund

Mo., 25.05.26 19:00 Uhr Vorwärts Spoho 98 - 1. FFC Recklinghausen

Mo., 25.05.26 19:00 Uhr Bayer 04 Leverkusen II - Borussia Mönchengladbach II



26. Spieltag

So., 31.05.26 12:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - 1. FC Köln U21 II

So., 31.05.26 13:00 Uhr GSV Moers - SGS Essen II

So., 31.05.26 13:00 Uhr DSC Arminia Bielefeld - FSV Gütersloh 2009

So., 31.05.26 13:00 Uhr Sportvereinigung Deutz 05 - SSV Rhade

So., 31.05.26 15:00 Uhr 1. FFC Recklinghausen - Bayer 04 Leverkusen II

So., 31.05.26 15:00 Uhr Borussia Dortmund - Vorwärts Spoho 98

So., 31.05.26 15:00 Uhr DJK Wacker Mecklenbeck - SC Fortuna Köln