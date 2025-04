Frauen-Regionalliga: Warbeyen blamiert sich, Gladbach II siegt

Der VfR Warbeyen steht als Meister und Aufsteiger in die Zweite Bundesliga fest. Das war bereits die Erkenntnis des jüngsten 22. Spieltages der Frauen-Regionalliga West eine Woche vor Ostern. Für den Meister ist nun die Aufgabe, die Saison noch vernünftig zu beenden, vor allem vor dem Hintergrund, dass sich einige Spielerinnen nach der Trennung für die kommende Spielzeit ob der monierten Art und Weise offenbar krankgemeldet haben. Bereits am Samstag um 18 Uhr kam in dieser Gemengelage der FFC Recklinghausen - und der Meister war beim 0:5 absolut chancenlos. Am Sonntag ging es dann für die Frauen von Borussia Mönchengladbach II schon ab 12 Uhr darum, im Kampf um Platz drei gegen Schlusslicht DJK Südwest Köln drei Punkte einzufahren. Die zuletzt etwas außer Form befindliche Zweite der SGS Essen empfing zum Reserve-Duell Bayer Leverkusen. Den Abstiegskampf, in dem es am Ende drei oder auch vier Mannschaften erwischen wird, machen vermutlich die Teams ab Platz neun unter sich aus, wobei Schlusslicht Südwest Köln bereits als Absteiger feststeht. Alemannia Aachen hat seine vielleicht letzte Chance, noch an Spoho Köln und den SSV Rhade heranzukommen, genutzt.

Meister VfR Warbeyen geht gegen Recklinghausen unter

Viel ist nach dem Aufstieg von der Meistermannschaft des VfR Warbeyen nicht mehr übriggeblieben. Auf der Bank nahmen nach dem Eklat, in dessen Folge sich offenbar mindestens die Spielerinnen, von denen sich der Verein für die neue Saison getrennt hat, krankgemeldet hatten, nur noch zwei Spielerinnen Platz. Letztlich waren mit dem Gast aus Recklinghausen alle 13 eingesetzten Spielerinnen überfordert - und das kann kaum ein Vorwurf an die Spielerinnnen sein. Früh sorgte Merle Kümmel für die Führung, kurz vor der Pause erhöhte Katharina Prinz. Zum Debakel wurde es dann nach der Pause durch weitere Treffer von Margherita Laura Santamaria, Catarina Teixeira Lavinas (im Winter aus Warbeyen nach Recklinghausen gewechselt) und Stella Pereira Carvalho. VfR Warbeyen – 1. FFC Recklinghausen 0:5

VfR Warbeyen: Nina Schoofs, Mariken Kroon, Isis van Biljouw (28. Aimee Josephine Meyer), Ebla Gouriye, Isa Hoevers, Jule Jaspers (63. Oliwia Partyczna), Moisa Verkuijl, Narjiss Ahamad, Aida Manoukian, Merle Schruff, Lynn Robben - Trainer: Sandro Scuderi

1. FFC Recklinghausen: Tina Lingsch Rosenfeld, Vanessa Anna Kniszewski, Jennifer Brinkert, Merle Kümmel (74. Michelle Keller), Kathrin van Kampen, Sena Lukovic (65. Stella Pereira Carvalho), Katharina Prinz, Margherita Laura Santamaria, Jacqueline Crevaux, Aurora Sahiti (84. Emily May Hopkins), Catarina Teixeira Lavinas (84. Jihane Al Abdouni) - Trainer: Paul Müller

Schiedsrichter: Kathrin Heimann - Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Merle Kümmel (17.), 0:2 Katharina Prinz (43.), 0:3 Margherita Laura Santamaria (55.), 0:4 Catarina Teixeira Lavinas (68.), 0:5 Stella Pereira Carvalho (87.)

Spoho Köln - SSV Rhade Gladbach II müht sich zum 3:2 gegen das Schlusslicht

Die Frauen von Borussia Mönchengladbach II taten sich gegen das Schlusslicht DJK Südwest Köln schwer, siegten letztlich aber mit 3:2. Dabei traf Larissa-Sophie von der Eltz bereits in der ersten Minute, doch schnell drehten Ckara-Theres Stenmans und Julia Becker das Spiel zugunsten der Kölnerinnen. Noch vor der Pause glich Greta Oerding aus, das Siegtor gelang Selin Disli in der 84. Minute. Da auch Bielefeld mit 3:0 gegen Köln II gewann, bleibt es für Gladbach bei vier Zählern Rückstand auf Platz drei.

Im Reserve-Duell mit Bayer Leverkusen kam die SGS Essen zu einem 2:2. Früh ging Leverkusen durch Chiara Kaiser in Führung, Leonie Köpp glich jedoch zugügig aus, und noch vor der Pause sorgte Ella Emilia Wilke für die Essener Führung. Doch ein Eigentor in der 49. Minute sorgte dann für die Punkteteilung.

Das sind die drei letzten Spieltage

24. Spieltag

So., 04.05.25 12:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - Vorwärts Spoho 98

So., 04.05.25 13:00 Uhr FSV Gütersloh 2009 II - SSV Rhade

So., 04.05.25 13:00 Uhr DJK Wacker Mecklenbeck - VfR Warbeyen

So., 04.05.25 15:00 Uhr 1. FC Köln U20 II - Alemannia Aachen

So., 04.05.25 15:00 Uhr 1. FFC Recklinghausen - SGS Essen II

So., 04.05.25 15:15 Uhr Bayer 04 Leverkusen II - DSC Arminia Bielefeld

So., 04.05.25 15:15 Uhr DJK Südwest Köln - SC Fortuna Köln



25. Spieltag

Sa., 10.05.25 13:00 Uhr DSC Arminia Bielefeld - 1. FFC Recklinghausen

So., 11.05.25 13:00 Uhr FSV Gütersloh 2009 II - Vorwärts Spoho 98

So., 11.05.25 13:00 Uhr SC Fortuna Köln - Borussia Mönchengladbach II

So., 11.05.25 13:00 Uhr VfR Warbeyen - DJK Südwest Köln

So., 11.05.25 13:30 Uhr SSV Rhade - 1. FC Köln U20 II

So., 11.05.25 13:45 Uhr SGS Essen II - DJK Wacker Mecklenbeck

So., 11.05.25 15:30 Uhr Alemannia Aachen - Bayer 04 Leverkusen II



26. Spieltag

So., 18.05.25 12:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - VfR Warbeyen

So., 18.05.25 13:00 Uhr DJK Wacker Mecklenbeck - DSC Arminia Bielefeld

So., 18.05.25 15:00 Uhr 1. FC Köln U20 II - FSV Gütersloh 2009 II

So., 18.05.25 15:00 Uhr 1. FFC Recklinghausen - Alemannia Aachen

So., 18.05.25 15:00 Uhr Vorwärts Spoho 98 - SC Fortuna Köln

So., 18.05.25 15:15 Uhr Bayer 04 Leverkusen II - SSV Rhade

So., 18.05.25 15:15 Uhr DJK Südwest Köln - SGS Essen II

