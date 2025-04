Frauen-Regionalliga: VfR Warbeyen top auf dem Platz und in der EdW

So lief der 20. Spieltag der Frauen-Regionalliga West

DJK Wacker Mecklenbeck - Vorwärts Spoho Köln

Bayer Leverkusen II - Borussia Mönchengladbach II

Die Partie, für für 12 Uhr am Sonntag geplant war, wurde abgesetzt. Einen neuen Termin gibt es bislang noch nicht. 1. FFC Recklinghausen - DJK Südwest Köln

1. FFC Recklinghausen – DJK Südwest Köln 6:3

1. FFC Recklinghausen: Tina Lingsch Rosenfeld, Vanessa Anna Kniszewski (46. Liv Merle Baumert), Merle Kümmel, Kathrin van Kampen, Katharina Prinz (46. Jennifer Brinkert), Margherita Laura Santamaria (87. Michelle Keller), Jacqueline Crevaux, Larissa Kiara Henkel, Catarina Teixeira Lavinas (70. Sena Lukovic), Julia Katharina Flöttchen, Stella Kotziampassis (70. Stella Pereira Carvalho) - Trainer: Paul Müller

DJK Südwest Köln: Felicitas Müller, Julia Geisler, Lina Stiens (46. Georgia-Rafailia Tsopoulidou), Clara-Theres Stenmans, Nora Lilian Kersting, Greta Eisenbeiß, Nike Hellkuhl (34. Katharina Noelle Blume), Hannah Büllesbach (80. Jennifer Petzhold), Marisa Montuori (46. Chiara Sophia Maja Minasso), Maya Sakamoto, Alisa Sinani - Trainer: Jule Brockerhoff - Trainer: Stephan Reinold

Schiedsrichter: Kristina Januschkewitsch - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Katharina Prinz (6.), 2:0 Stella Kotziampassis (23.), 3:0 Vanessa Anna Kniszewski (42. Foulelfmeter), 4:0 Jacqueline Crevaux (43.), 4:1 Clara-Theres Stenmans (54.), 5:1 Catarina Teixeira Lavinas (55.), 5:2 Nora Lilian Kersting (58.), 5:3 Alisa Sinani (66. Foulelfmeter), 6:3 Stella Kotziampassis (68.) Alemannia Aachen - Arminia Bielefeld

Alemannia Aachen – DSC Arminia Bielefeld 0:1

Alemannia Aachen: Michelle Düppengießer, Lotte Adams, Verena Keusgen, Heidi Kever (46. Lisa Thelen), Gloria Zarambaud, Emma Kremer, Jeanne Seibert, Hana Suzuki (82. Hanna Simon), Paula Simon (57. Anna Maria Hegmann), Hannah De Jong, Clara Nellessen - Trainer: Verena Keusgen - Trainer: Gökhan Demirci - Trainer: Laura Jendrzejko

DSC Arminia Bielefeld: Lisa Venrath, Grit Bender, Rieke Barkhausen (88. Pia Schmidt), Celine Preuß (88. Rike Tolckmitt), Phine Ebert, Jocelyn Hampel, Anna Pauline Czekalla (46. Sophia Thiemann), Inci Fenu (63. Kristina Lazic), Jana Leuchtmann, Hannah Wehmeyer (62. Sophia Pauli), Marie Bärenwaldt - Trainer: Annabel Jäger

Schiedsrichter: Meike Frank - Zuschauer: 30

Tore: 0:1 Sophia Thiemann (82.) SSV Rhade gewinnt 5:1 gegen die SGS Essen II

Das Ergebnis als solches ist für die SGS Essen II schon bitter, doch der Verlauf beim 1:5 beim SSV Rhade ist es umso mehr. Denn nach dem frühen 0:2-Rückstand sahen die Gastgeberinnen eine Rote Karte - eigentlich das Signal zum Aufbruch für die Gegnerinnen. Doch davon war nichts zu sehen. Nach der Pause gab es zwei weitere Treffer für den SSV, ehe Leonie Köpp in der 86. Minute vom Elfmeterpunkt der Ehrentreffer gelang, eine Minute später gefolgt vom Treffer zum 5:1-Endstand. Für Rhade waren es wichtige Punkte im Abstiegskampf, die SGS droht, weiter den Kontakt zur Spitzengruppe zu verlieren.

SSV Rhade – SGS Essen II 5:1

SSV Rhade: Sabine Reinhold, Nele Wansing, Greta Webers, Susanne Leifeld, Vivien Grosser, Frauke Kaplon, Anna Söbbing, Christin Specking (77. Julia Greskamp), Demi Ehler (61. Vanessa Emming), Lea Baumeister, Sarah Bunnefeld (63. Frauke Maria von der Aßen) - Trainer: Dirk Beßler

SGS Essen II: Charlin Lazauskas, Mailin Tenhagen (51. Melina Koffler), Abigail Enobore (51. Jule Marie Christine Schnieder), Lany Mia Bäcker, Teresa Buonarroti (51. Nicole Schulz), Chaleen Klöß (70. Josephine Karsties), Emely Joester, Jule Laufer, Ella Emilia Wilke, Louisa Müggenburg (62. Rieke Sterner), Leonie Köpp - Trainer: Jonas Kaltenmaier

Schiedsrichter: Anna-Sophie Lehmke - Zuschauer: 40

Tore: 1:0 Sarah Bunnefeld (9.), 2:0 Demi Ehler (25.), 3:0 Frauke Kaplon (48.), 4:0 Frauke Maria von der Aßen (65.), 4:1 Leonie Köpp (86. Foulelfmeter), 5:1 Anna Söbbing (87.) FSV Gütersloh II ohne Chance gegen den VfR Warbeyen

Fast schon sein Meisterstück lieferte der VfR Warbeyen am Sonntagmittag beim FSV Gütersloh II ab. Anders als zuletzt fielen auch nicht alle Treffer beim 5:0-Erfolg vor der Pause. Zwischen der 28. und 40. Minute legten Aida Manoukian, Moisa Verkuijl und Narjiss Ahamad ein 3:0 vor, das Sophie Schneider und Ebla Gouriye Mitte der zweiten Hälfte zum Endstand ausbauten. Damit sind die Schützlinge von Trainer Sandro Scuderi fast am Ziel angekommen. FSV Gütersloh 2009 II – VfR Warbeyen 0:5

FSV Gütersloh 2009 II: Leah Blome, Leandra Kammermann, Elina Büttner (46. Lena Meynert (geb. Schulte)), Olivia Zitzer, Birgitta Schmücker (46. Clara Koepke), Lea Bartling, Julia Gärtner, Charlotte Weinhold, Carolin Rother, Alena Schmidt (59. Sophie Nitsch), Anna-Lena Meier (59. Jule Schobel) - Trainer: Mark Oliver Stricker

VfR Warbeyen: Ricarda Rumohr, Selina Grabbe, Lana Hubbeling (70. Zara Rickes), Ebla Gouriye, Isa Hoevers (64. Lea Wilting), Sophie Schneider (70. Holly Pels), Jule Dallmann, Pauline Dallmann, Moisa Verkuijl, Narjiss Ahamad (64. Chloé Rickes), Aida Manoukian (46. Jolina Opladen) - Trainer: Sandro Scuderi

Schiedsrichter: Victoria Filthaut - Zuschauer: 40

Tore: 0:1 Aida Manoukian (28.), 0:2 Moisa Verkuijl (35.), 0:3 Narjiss Ahamad (40.), 0:4 Sophie Schneider (58.), 0:5 Ebla Gouriye (69.) 1. FC Köln II holt Punkt gegen Fortuna Köln

Mit dem 1:1 im Derby gegen die Reserve des 1. FC Köln dürfte klar sein, dass es für Fortuna Köln nun fast unmöglich wird, die 13 Punkte Rückstand auf den VfR Warbeyen noch aufzuholen. Zwar gingen die Fortuna-Frauen durch Fabienne Meder nach zwölf Minuten bereits in Führung, vom Ausgleich durch Emma Lattus acht Minuten nach der Pause erholten sie sich aber nicht mehr.

1. FC Köln U20 II – SC Fortuna Köln 1:1

1. FC Köln U20 II: Josefine Osigus, Nina Pelzer, Amelie Claire Bohnen, Lilith Schmidt, Sophie Schrage, Marie Meissner (46. Sabrina Grundmann), Mia Trombin, Leonie Zilger, Emma Lattus, Elona Paci (63. Luzia Marx), Amélie Delabre - Trainer: Verena Hagedorn

SC Fortuna Köln: Alma Demiri, Theresa Garsztecki, Natalie Kreitz, Kathrin Wojtasik, Annika Boden, Fabienne Patrice Meder (76. Marah Schaar), Anna Julia Graßinger, Emma Gumbel, Vivien Schwing (76. Naomi Sofie Januschewski), Alica Linden (57. Franziska Weißhaar), Svenja Streller (60. Amelie Wortberg) - Trainer: Tarek Maarouf

Schiedsrichter: Lena Janine May - Zuschauer: 60

Tore: 0:1 Fabienne Patrice Meder (12.), 1:1 Emma Lattus (53.)

Das sind die nächsten Spieltage

21. Spieltag

So., 06.04.25 12:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - 1. FFC Recklinghausen

So., 06.04.25 13:00 Uhr DSC Arminia Bielefeld - SSV Rhade

So., 06.04.25 13:00 Uhr SC Fortuna Köln - Bayer 04 Leverkusen II

So., 06.04.25 13:45 Uhr SGS Essen II - FSV Gütersloh 2009 II

So., 06.04.25 14:00 Uhr VfR Warbeyen - 1. FC Köln U20 II

So., 06.04.25 15:15 Uhr DJK Südwest Köln - DJK Wacker Mecklenbeck

So., 06.04.25 15:30 Uhr Vorwärts Spoho 98 - Alemannia Aachen



22. Spieltag

So., 13.04.25 11:00 Uhr FSV Gütersloh 2009 II - DSC Arminia Bielefeld

So., 13.04.25 13:00 Uhr DJK Wacker Mecklenbeck - Borussia Mönchengladbach II

So., 13.04.25 13:30 Uhr SSV Rhade - Alemannia Aachen

So., 13.04.25 15:00 Uhr 1. FC Köln U20 II - SGS Essen II

So., 13.04.25 15:00 Uhr 1. FFC Recklinghausen - SC Fortuna Köln

So., 13.04.25 15:15 Uhr DJK Südwest Köln - Vorwärts Spoho 98

So., 13.04.25 15:15 Uhr Bayer 04 Leverkusen II - VfR Warbeyen

