Frauen-Regionalliga: VfR Warbeyen blamiert sich gegen Recklinghausen

Meister VfR Warbeyen geht gegen Recklinghausen unter

Viel ist nach dem Aufstieg von der Meistermannschaft des VfR Warbeyen nicht mehr übriggeblieben. Auf der Bank nahmen nach dem Eklat, in dessen Folge sich offenbar mindestens die Spielerinnen, von denen sich der Verein für die neue Saison getrennt hat, krankgemeldet hatten, nur noch zwei Spielerinnen Platz. Letztlich waren mit dem Gast aus Recklinghausen alle 13 eingesetzten Spielerinnen überfordert - und das kann kaum ein Vorwurf an die Spielerinnnen sein. Früh sorgte Merle Kümmel für die Führung, kurz vor der Pause erhöhte Katharina Prinz. Zum Debakel wurde es dann nach der Pause durch weitere Treffer von Margherita Laura Santamaria, Catarina Teixeira Lavinas (im Winter aus Warbeyen nach Recklinghausen gewechselt) und Stella Pereira Carvalho. VfR Warbeyen – 1. FFC Recklinghausen 0:5

VfR Warbeyen: Nina Schoofs, Mariken Kroon, Isis van Biljouw (28. Aimee Josephine Meyer), Ebla Gouriye, Isa Hoevers, Jule Jaspers (63. Oliwia Partyczna), Moisa Verkuijl, Narjiss Ahamad, Aida Manoukian, Merle Schruff, Lynn Robben - Trainer: Sandro Scuderi

1. FFC Recklinghausen: Tina Lingsch Rosenfeld, Vanessa Anna Kniszewski, Jennifer Brinkert, Merle Kümmel (74. Michelle Keller), Kathrin van Kampen, Sena Lukovic (65. Stella Pereira Carvalho), Katharina Prinz, Margherita Laura Santamaria, Jacqueline Crevaux, Aurora Sahiti (84. Emily May Hopkins), Catarina Teixeira Lavinas (84. Jihane Al Abdouni) - Trainer: Paul Müller

Schiedsrichter: Kathrin Heimann - Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Merle Kümmel (17.), 0:2 Katharina Prinz (43.), 0:3 Margherita Laura Santamaria (55.), 0:4 Catarina Teixeira Lavinas (68.), 0:5 Stella Pereira Carvalho (87.)

Das sind die drei letzten Spieltage

24. Spieltag

So., 04.05.25 12:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - Vorwärts Spoho 98

So., 04.05.25 13:00 Uhr FSV Gütersloh 2009 II - SSV Rhade

So., 04.05.25 13:00 Uhr DJK Wacker Mecklenbeck - VfR Warbeyen

So., 04.05.25 15:00 Uhr 1. FC Köln U20 II - Alemannia Aachen

So., 04.05.25 15:00 Uhr 1. FFC Recklinghausen - SGS Essen II

So., 04.05.25 15:15 Uhr Bayer 04 Leverkusen II - DSC Arminia Bielefeld

So., 04.05.25 15:15 Uhr DJK Südwest Köln - SC Fortuna Köln



25. Spieltag

Sa., 10.05.25 13:00 Uhr DSC Arminia Bielefeld - 1. FFC Recklinghausen

So., 11.05.25 13:00 Uhr FSV Gütersloh 2009 II - Vorwärts Spoho 98

So., 11.05.25 13:00 Uhr SC Fortuna Köln - Borussia Mönchengladbach II

So., 11.05.25 13:00 Uhr VfR Warbeyen - DJK Südwest Köln

So., 11.05.25 13:30 Uhr SSV Rhade - 1. FC Köln U20 II

So., 11.05.25 13:45 Uhr SGS Essen II - DJK Wacker Mecklenbeck

So., 11.05.25 15:30 Uhr Alemannia Aachen - Bayer 04 Leverkusen II



26. Spieltag

So., 18.05.25 12:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - VfR Warbeyen

So., 18.05.25 13:00 Uhr DJK Wacker Mecklenbeck - DSC Arminia Bielefeld

So., 18.05.25 15:00 Uhr 1. FC Köln U20 II - FSV Gütersloh 2009 II

So., 18.05.25 15:00 Uhr 1. FFC Recklinghausen - Alemannia Aachen

So., 18.05.25 15:00 Uhr Vorwärts Spoho 98 - SC Fortuna Köln

So., 18.05.25 15:15 Uhr Bayer 04 Leverkusen II - SSV Rhade

So., 18.05.25 15:15 Uhr DJK Südwest Köln - SGS Essen II

