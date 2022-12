Das Topspiel der Regionalliga konnte kurzfristig nicht stattfinden - der Platz war nach Ansicht der Schiedsrichterin unbespielbar. – Foto: RSCP Photo

Frauen: Regionalliga-Topspiel kurzfristig abgesagt Spielerinnen und Verantwortliche befanden den Kunstrasen eigentlich als bespielbar - nicht aber die Schiedsrichterin aus der Pfalz

Mainz. Acht Minuten vor dem geplanten Anstoß-Termin verkündete Stadionsprecher Robert Skarupke die Entscheidung: Das Spiel fällt aus. Kein Top-Duell in der Regionalliga zwischen den Fußballerinnen des TSV Schott Mainz und Tabellenführer SV Elversberg am Sonntag. „Sehr, sehr schade“, sagte Schott-Abteilungsleiterin Nadine Kreß, die – wie die Mehrheit – den Kunstrasenplatz auf dem Schott-Gelände trotz der winterlichen Temperaturen als bespielbar einstufte. „Der Entschluss der Schiedsrichterin stand jedoch fest.“ Die Begründung von Referee Laura Schwenk: gefrorene Bereiche, vor allem in den vier Ecken. Auf der benachbarten Bezirkssportanlage sollen die Platz-Bedingungen schlechter gewesen sein, diese Alternative fiel also weg.

Der eigentlich geplante Platz war aber nach Ansicht vieler bespielbar. Beide Mannschaften wollten antreten. Die Gäste, inklusive Fan-Bus rund 140 Kilometer angereist, absolvierten demonstrativ ihr Aufwärmprogramm, um zu zeigen: Hier ist alles okay. Diplomatisch in all der Aufregung zeigte sich Schott-Trainer Takashi Yamashita: „Auch wenn wir der Meinung sind, dass auf diesem Platz hier hätte gespielt werden können, müssen wir das akzeptieren.“ Denn: „Wenn die Schiedsrichterin nicht spielen lassen will, weiß ich nicht, ob es richtig ist, wenn wir das Risiko eingehen.“ Die Emotionen konnte der Japaner aber nachvollziehen: „Die Mädels wollten unbedingt spielen.“ Schiedsrichterin tritt sofort die Heimreise an