 2026-05-29T11:52:36.002Z

Allgemeines

Frauen-Regionalliga Süd: Die FuPa-Elf der Saison steht fest

Die Top-Spielerinnen der Saison 2025/2026 aus der Frauen-Regionalliga Süd.

von Timo Babic · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Marco Rüppel / FuPa

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Frauen-RL Süd
SpVgg Greuther Fürth
KSV Hessen
SG Haitz
VfL Herrenberg

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spielerinnen des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

Das ist die Elf der Saison der Frauen-Regionalliga Süd

Torhüterin

Sofia Anton (FFC Wacker München): 22 Einsätze und vier Nominierungen für die Elf der Woche

Abwehr

Leni Wileschek (TSG 1899 Hoffenheim II): 17 Einsätze, drei Tore und fünf Nominierungen für die Elf der Woche

Lucy Claar (VfL Herrenberg): 21 Einsätze und vier Nominierungen für die Elf der Woche
Adelina Zekaj (Kickers Offenbach): 21 Einsätze und vier Nominierungen für die Elf der Woche

Mittelfeld

Emily Evels (Karlsruher SC): 20 Einsätze, zwei Tore und sieben Nominierungen für die Elf der Woche
Leticia Pfaff (KSV Hessen Hassel): 18 Einsätze und sechs Nominierungen für die Elf der Woche
Leonie Gosch (Kickers Offenbach): 17 Einsätze, sieben Tore und sechs Nominierungen für die Elf der Woche
Lena Franke (Spvgg Greuther Fürth): 19 Einsätze, fünf Tore und fünf Nominierungen für die Elf der Woche

Angriff

Anna Hofrichter (SV Weinberg): 20 Einsätze, zehn Tore und zehn Nominierungen für die Elf der Woche
Johanna Hildebrandt (KSV Hessen Kassel): 20 Einsätze, 15 Tore und sechs Nominierungen für die Elf der Woche
Aurora Tornaquindici (Spvgg Greuther Fürht): 20 Einsätze, acht Tore und sechs Nominierungen für die Elf der Woche

❗In der FuPa-Elf der Saison wurden die Spielerinnen mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

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