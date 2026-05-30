Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Allgemeines
Du wirst automatisch weitergeleitet...
Frauen-Regionalliga Süd: Die FuPa-Elf der Saison steht fest
Die Top-Spielerinnen der Saison 2025/2026 aus der Frauen-Regionalliga Süd.
Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spielerinnen des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.
Das ist die Elf der Saison der Frauen-Regionalliga Süd
Torhüterin
Sofia Anton (FFC Wacker München): 22 Einsätze und vier Nominierungen für die Elf der Woche
Abwehr
Leni Wileschek (TSG 1899 Hoffenheim II): 17 Einsätze, drei Tore und fünf Nominierungen für die Elf der Woche
Lucy Claar (VfL Herrenberg): 21 Einsätze und vier Nominierungen für die Elf der Woche
Adelina Zekaj (Kickers Offenbach): 21 Einsätze und vier Nominierungen für die Elf der Woche
Mittelfeld
Emily Evels (Karlsruher SC): 20 Einsätze, zwei Tore und sieben Nominierungen für die Elf der Woche
Leticia Pfaff (KSV Hessen Hassel): 18 Einsätze und sechs Nominierungen für die Elf der Woche
Leonie Gosch (Kickers Offenbach): 17 Einsätze, sieben Tore und sechs Nominierungen für die Elf der Woche
Lena Franke (Spvgg Greuther Fürth): 19 Einsätze, fünf Tore und fünf Nominierungen für die Elf der Woche
Angriff
Anna Hofrichter (SV Weinberg): 20 Einsätze, zehn Tore und zehn Nominierungen für die Elf der Woche
Johanna Hildebrandt (KSV Hessen Kassel): 20 Einsätze, 15 Tore und sechs Nominierungen für die Elf der Woche
Aurora Tornaquindici (Spvgg Greuther Fürht): 20 Einsätze, acht Tore und sechs Nominierungen für die Elf der Woche
❗In der FuPa-Elf der Saison wurden die Spielerinnen mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.