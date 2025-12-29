 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
Frauen-Regionalliga Süd: Die FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte

Die Top-Spielerinnen der Saison 2025/2026 aus der Frauen Regionalliga Süd

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

Das ist die Elf der ersten Saisonhälfte in der Frauen-Regionalliga Süd

Torhüter

Ann-Cathrin Maurer (VfL Herrenberg)

---

Defensive

Adelina Zekaj (Kickers Offenbach)

Annika Mauch (Spvgg Greuther Fürth)

Mara Grimm (SV 67 Weinberg)

---

Mittelfeld

Leticia Pfaff (KSV Hessen Kassel)

Selina Walter (VfL Herrenberg)

Leonie Gosch (Kickers Offenbach)

Ann-Kathrin Wolfram (Spvgg Greuther Fürth)

---

Angriff

Anna Hofrichter (SV 67 Weinberg)

Johanna Hildebrandt (KSV Hessen Kassel)

Luisa Wölfel (Spvgg Greuther Fürth)

---

❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

