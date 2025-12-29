Frauen-Regionalliga Süd: Die FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.
Ann-Cathrin Maurer (VfL Herrenberg)
---
Adelina Zekaj (Kickers Offenbach)
Annika Mauch (Spvgg Greuther Fürth)
Mara Grimm (SV 67 Weinberg)
---
Leticia Pfaff (KSV Hessen Kassel)
Selina Walter (VfL Herrenberg)
Leonie Gosch (Kickers Offenbach)
Ann-Kathrin Wolfram (Spvgg Greuther Fürth)
---
Anna Hofrichter (SV 67 Weinberg)
Johanna Hildebrandt (KSV Hessen Kassel)
Luisa Wölfel (Spvgg Greuther Fürth)
---
❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.
__________________________________________________________________________________________________
Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.
Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login
___________________________________________________________________________