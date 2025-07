Frauen-Regionalliga Süd: Der Spielplan ist online

1. Spieltag

So., 24.08.25 14:00 Uhr Kickers Offenbach - TSG 1899 Hoffenheim II

So., 24.08.25 14:00 Uhr SC Sand II - Karlsruher SC

So., 24.08.25 14:00 Uhr FFC Wacker München - FSV Hessen Wetzlar

So., 24.08.25 14:00 Uhr SC Freiburg II - KSV Hessen Kassel

So., 24.08.25 14:00 Uhr SG Haitz - Eintracht Frankfurt III

So., 24.08.25 14:00 Uhr SpVgg Greuther Fürth - VfL Herrenberg



2. Spieltag

So., 31.08.25 13:00 Uhr VfL Herrenberg - SG Haitz

So., 31.08.25 14:00 Uhr Eintracht Frankfurt III - SC Freiburg II

So., 31.08.25 14:00 Uhr KSV Hessen Kassel - FFC Wacker München

So., 31.08.25 14:00 Uhr FSV Hessen Wetzlar - SC Sand II

So., 31.08.25 14:00 Uhr Karlsruher SC - SV 67 Weinberg

So., 31.08.25 14:00 Uhr TSG 1899 Hoffenheim II - SpVgg Greuther Fürth



3. Spieltag

So., 07.09.25 14:00 Uhr Kickers Offenbach - SpVgg Greuther Fürth

So., 07.09.25 14:00 Uhr SC Sand II - KSV Hessen Kassel

So., 07.09.25 14:00 Uhr FFC Wacker München - Eintracht Frankfurt III

So., 07.09.25 14:00 Uhr SC Freiburg II - VfL Herrenberg

So., 07.09.25 14:00 Uhr SG Haitz - TSG 1899 Hoffenheim II

So., 07.09.25 14:00 Uhr SV 67 Weinberg - FSV Hessen Wetzlar



4. Spieltag

So., 14.09.25 13:00 Uhr VfL Herrenberg - FFC Wacker München

So., 14.09.25 14:00 Uhr Eintracht Frankfurt III - SC Sand II

So., 14.09.25 14:00 Uhr KSV Hessen Kassel - SV 67 Weinberg

So., 14.09.25 14:00 Uhr Karlsruher SC - Kickers Offenbach

So., 14.09.25 14:00 Uhr SpVgg Greuther Fürth - SG Haitz

So., 14.09.25 14:00 Uhr TSG 1899 Hoffenheim II - SC Freiburg II



5. Spieltag

So., 21.09.25 14:00 Uhr Kickers Offenbach - SG Haitz

So., 21.09.25 14:00 Uhr SC Sand II - VfL Herrenberg

So., 21.09.25 14:00 Uhr FFC Wacker München - TSG 1899 Hoffenheim II

So., 21.09.25 14:00 Uhr SC Freiburg II - SpVgg Greuther Fürth

So., 21.09.25 14:00 Uhr Karlsruher SC - FSV Hessen Wetzlar

So., 21.09.25 14:00 Uhr SV 67 Weinberg - Eintracht Frankfurt III



6. Spieltag

So., 28.09.25 13:00 Uhr VfL Herrenberg - SV 67 Weinberg

So., 28.09.25 14:00 Uhr KSV Hessen Kassel - Karlsruher SC

So., 28.09.25 14:00 Uhr FSV Hessen Wetzlar - Kickers Offenbach

So., 28.09.25 14:00 Uhr SG Haitz - SC Freiburg II

So., 28.09.25 14:00 Uhr SpVgg Greuther Fürth - FFC Wacker München

So., 28.09.25 14:00 Uhr TSG 1899 Hoffenheim II - SC Sand II



7. Spieltag

So., 05.10.25 14:00 Uhr Kickers Offenbach - SC Freiburg II

So., 05.10.25 14:00 Uhr SC Sand II - SpVgg Greuther Fürth

So., 05.10.25 14:00 Uhr FFC Wacker München - SG Haitz

So., 05.10.25 14:00 Uhr FSV Hessen Wetzlar - KSV Hessen Kassel

So., 05.10.25 14:00 Uhr Karlsruher SC - Eintracht Frankfurt III

So., 05.10.25 14:00 Uhr SV 67 Weinberg - TSG 1899 Hoffenheim II



8. Spieltag

So., 12.10.25 13:00 Uhr VfL Herrenberg - Karlsruher SC

So., 12.10.25 14:00 Uhr Eintracht Frankfurt III - FSV Hessen Wetzlar

So., 12.10.25 14:00 Uhr KSV Hessen Kassel - Kickers Offenbach

So., 12.10.25 14:00 Uhr SC Freiburg II - FFC Wacker München

So., 12.10.25 14:00 Uhr SG Haitz - SC Sand II

So., 12.10.25 14:00 Uhr SpVgg Greuther Fürth - SV 67 Weinberg



9. Spieltag

So., 19.10.25 14:00 Uhr Kickers Offenbach - FFC Wacker München

So., 19.10.25 14:00 Uhr SC Sand II - SC Freiburg II

So., 19.10.25 14:00 Uhr KSV Hessen Kassel - Eintracht Frankfurt III

So., 19.10.25 14:00 Uhr FSV Hessen Wetzlar - VfL Herrenberg

So., 19.10.25 14:00 Uhr Karlsruher SC - TSG 1899 Hoffenheim II

So., 19.10.25 14:00 Uhr SV 67 Weinberg - SG Haitz



10. Spieltag

So., 26.10.25 13:00 Uhr VfL Herrenberg - KSV Hessen Kassel

So., 26.10.25 14:00 Uhr Eintracht Frankfurt III - Kickers Offenbach

So., 26.10.25 14:00 Uhr FFC Wacker München - SC Sand II

So., 26.10.25 14:00 Uhr SC Freiburg II - SV 67 Weinberg

So., 26.10.25 14:00 Uhr SpVgg Greuther Fürth - Karlsruher SC

So., 26.10.25 14:00 Uhr TSG 1899 Hoffenheim II - FSV Hessen Wetzlar



11. Spieltag

So., 02.11.25 14:00 Uhr Kickers Offenbach - SC Sand II

So., 02.11.25 14:00 Uhr Eintracht Frankfurt III - VfL Herrenberg

So., 02.11.25 14:00 Uhr KSV Hessen Kassel - TSG 1899 Hoffenheim II

So., 02.11.25 14:00 Uhr FSV Hessen Wetzlar - SpVgg Greuther Fürth

So., 02.11.25 14:00 Uhr Karlsruher SC - SG Haitz

So., 02.11.25 14:00 Uhr SV 67 Weinberg - FFC Wacker München



12. Spieltag

So., 16.11.25 14:00 Uhr Kickers Offenbach - VfL Herrenberg

So., 16.11.25 14:00 Uhr SC Sand II - SV 67 Weinberg

So., 16.11.25 14:00 Uhr SC Freiburg II - Karlsruher SC

So., 16.11.25 14:00 Uhr SG Haitz - FSV Hessen Wetzlar

So., 16.11.25 14:00 Uhr SpVgg Greuther Fürth - KSV Hessen Kassel

So., 16.11.25 14:00 Uhr TSG 1899 Hoffenheim II - Eintracht Frankfurt III



13. Spieltag

So., 23.11.25 13:00 Uhr VfL Herrenberg - TSG 1899 Hoffenheim II

So., 23.11.25 14:00 Uhr Eintracht Frankfurt III - SpVgg Greuther Fürth

So., 23.11.25 14:00 Uhr KSV Hessen Kassel - SG Haitz

So., 23.11.25 14:00 Uhr FSV Hessen Wetzlar - SC Freiburg II

So., 23.11.25 14:00 Uhr Karlsruher SC - FFC Wacker München

So., 23.11.25 14:00 Uhr SV 67 Weinberg - Kickers Offenbach



14. Spieltag

So., 30.11.25 13:00 Uhr VfL Herrenberg - SpVgg Greuther Fürth

So., 30.11.25 14:00 Uhr TSG 1899 Hoffenheim II - Kickers Offenbach

So., 30.11.25 14:00 Uhr Karlsruher SC - SC Sand II

So., 30.11.25 14:00 Uhr FSV Hessen Wetzlar - FFC Wacker München

So., 30.11.25 14:00 Uhr KSV Hessen Kassel - SC Freiburg II

So., 30.11.25 14:00 Uhr Eintracht Frankfurt III - SG Haitz



15. Spieltag

So., 22.02.26 14:00 Uhr SG Haitz - VfL Herrenberg

So., 22.02.26 14:00 Uhr SC Freiburg II - Eintracht Frankfurt III

So., 22.02.26 14:00 Uhr FFC Wacker München - KSV Hessen Kassel

So., 22.02.26 14:00 Uhr SC Sand II - FSV Hessen Wetzlar

So., 22.02.26 14:00 Uhr SV 67 Weinberg - Karlsruher SC

So., 22.02.26 14:00 Uhr SpVgg Greuther Fürth - TSG 1899 Hoffenheim II



16. Spieltag

So., 01.03.26 13:00 Uhr VfL Herrenberg - SC Freiburg II

So., 01.03.26 14:00 Uhr SpVgg Greuther Fürth - Kickers Offenbach

So., 01.03.26 14:00 Uhr KSV Hessen Kassel - SC Sand II

So., 01.03.26 14:00 Uhr Eintracht Frankfurt III - FFC Wacker München

So., 01.03.26 14:00 Uhr TSG 1899 Hoffenheim II - SG Haitz

So., 01.03.26 14:00 Uhr FSV Hessen Wetzlar - SV 67 Weinberg



17. Spieltag

So., 08.03.26 14:00 Uhr FFC Wacker München - VfL Herrenberg

So., 08.03.26 14:00 Uhr SC Sand II - Eintracht Frankfurt III

So., 08.03.26 14:00 Uhr SV 67 Weinberg - KSV Hessen Kassel

So., 08.03.26 14:00 Uhr Kickers Offenbach - Karlsruher SC

So., 08.03.26 14:00 Uhr SG Haitz - SpVgg Greuther Fürth

So., 08.03.26 14:00 Uhr SC Freiburg II - TSG 1899 Hoffenheim II



18. Spieltag

So., 15.03.26 13:00 Uhr VfL Herrenberg - SC Sand II

So., 15.03.26 14:00 Uhr SG Haitz - Kickers Offenbach

So., 15.03.26 14:00 Uhr TSG 1899 Hoffenheim II - FFC Wacker München

So., 15.03.26 14:00 Uhr SpVgg Greuther Fürth - SC Freiburg II

So., 15.03.26 14:00 Uhr FSV Hessen Wetzlar - Karlsruher SC

So., 15.03.26 14:00 Uhr Eintracht Frankfurt III - SV 67 Weinberg



19. Spieltag

So., 22.03.26 14:00 Uhr SV 67 Weinberg - VfL Herrenberg

So., 22.03.26 14:00 Uhr Karlsruher SC - KSV Hessen Kassel

So., 22.03.26 14:00 Uhr Kickers Offenbach - FSV Hessen Wetzlar

So., 22.03.26 14:00 Uhr SC Freiburg II - SG Haitz

So., 22.03.26 14:00 Uhr FFC Wacker München - SpVgg Greuther Fürth

So., 22.03.26 14:00 Uhr SC Sand II - TSG 1899 Hoffenheim II



20. Spieltag

So., 29.03.26 14:00 Uhr SC Freiburg II - Kickers Offenbach

So., 29.03.26 14:00 Uhr SpVgg Greuther Fürth - SC Sand II

So., 29.03.26 14:00 Uhr SG Haitz - FFC Wacker München

So., 29.03.26 14:00 Uhr KSV Hessen Kassel - FSV Hessen Wetzlar

So., 29.03.26 14:00 Uhr Eintracht Frankfurt III - Karlsruher SC

So., 29.03.26 14:00 Uhr TSG 1899 Hoffenheim II - SV 67 Weinberg



21. Spieltag

So., 19.04.26 14:00 Uhr Karlsruher SC - VfL Herrenberg

So., 19.04.26 14:00 Uhr FSV Hessen Wetzlar - Eintracht Frankfurt III

So., 19.04.26 14:00 Uhr Kickers Offenbach - KSV Hessen Kassel

So., 19.04.26 14:00 Uhr FFC Wacker München - SC Freiburg II

So., 19.04.26 14:00 Uhr SC Sand II - SG Haitz

So., 19.04.26 14:00 Uhr SV 67 Weinberg - SpVgg Greuther Fürth



22. Spieltag

So., 26.04.26 13:00 Uhr VfL Herrenberg - FSV Hessen Wetzlar

So., 26.04.26 14:00 Uhr FFC Wacker München - Kickers Offenbach

So., 26.04.26 14:00 Uhr SC Freiburg II - SC Sand II

So., 26.04.26 14:00 Uhr Eintracht Frankfurt III - KSV Hessen Kassel

So., 26.04.26 14:00 Uhr TSG 1899 Hoffenheim II - Karlsruher SC

So., 26.04.26 14:00 Uhr SG Haitz - SV 67 Weinberg



23. Spieltag

So., 03.05.26 14:00 Uhr KSV Hessen Kassel - VfL Herrenberg

So., 03.05.26 14:00 Uhr Kickers Offenbach - Eintracht Frankfurt III

So., 03.05.26 14:00 Uhr SC Sand II - FFC Wacker München

So., 03.05.26 14:00 Uhr SV 67 Weinberg - SC Freiburg II

So., 03.05.26 14:00 Uhr Karlsruher SC - SpVgg Greuther Fürth

So., 03.05.26 14:00 Uhr FSV Hessen Wetzlar - TSG 1899 Hoffenheim II



24. Spieltag

So., 10.05.26 13:00 Uhr VfL Herrenberg - Eintracht Frankfurt III

So., 10.05.26 14:00 Uhr SC Sand II - Kickers Offenbach

So., 10.05.26 14:00 Uhr TSG 1899 Hoffenheim II - KSV Hessen Kassel

So., 10.05.26 14:00 Uhr SpVgg Greuther Fürth - FSV Hessen Wetzlar

So., 10.05.26 14:00 Uhr SG Haitz - Karlsruher SC

So., 10.05.26 14:00 Uhr FFC Wacker München - SV 67 Weinberg



25. Spieltag

So., 17.05.26 13:00 Uhr VfL Herrenberg - Kickers Offenbach

So., 17.05.26 14:00 Uhr SV 67 Weinberg - SC Sand II

So., 17.05.26 14:00 Uhr Karlsruher SC - SC Freiburg II

So., 17.05.26 14:00 Uhr FSV Hessen Wetzlar - SG Haitz

So., 17.05.26 14:00 Uhr KSV Hessen Kassel - SpVgg Greuther Fürth

So., 17.05.26 14:00 Uhr Eintracht Frankfurt III - TSG 1899 Hoffenheim II



26. Spieltag

Sa., 23.05.26 14:00 Uhr TSG 1899 Hoffenheim II - VfL Herrenberg

Sa., 23.05.26 14:00 Uhr SpVgg Greuther Fürth - Eintracht Frankfurt III

Sa., 23.05.26 14:00 Uhr SG Haitz - KSV Hessen Kassel

Sa., 23.05.26 14:00 Uhr SC Freiburg II - FSV Hessen Wetzlar

Sa., 23.05.26 14:00 Uhr FFC Wacker München - Karlsruher SC

Sa., 23.05.26 14:00 Uhr Kickers Offenbach - SV 67 Weinberg