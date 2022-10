Frauen-Regionalliga: SCO hält lange mit Rüsselsheimerinnen unterliegen in Weinberg mit 0:3

RÜSSELSHEIM . Wieder ein guter Auftritt gegen ein Spitzenteam, und bis zur 85. Minute lagen sie nur 0:1 hinten. Doch am Ende gab es für die Regionalliga-Fußballerinnen des SC Opel Rüsselsheim erneut keine Punkte. Nach zwei späten Gegentoren fiel die Niederlage beim ungeschlagenen SV Weinberg mit 0:3 (0:1) noch klar aus. Weiter steht der Aufsteiger sieglos am Tabellenende.

„Bis auf die letzten fünf Minuten können wir zufrieden sein“, fand Trainer Stefan Diehl. „Aber dass wir nach dem 0:2 die Köpfe haben hängen lassen, hat mir nicht gefallen.“ Zuvor wusste seine Mannschaft im 230 Kilometer entfernten Weinberg-Aurach in Mittelfranken allerdings erstaunlich lange einen 0:1-Rückstand gegen den Spitzenreiter zu halten. Was vor allem ein Verdienst von Keeperin Annika Peschke war, die immer wieder glänzend parierte.

Bis zur 40. Minute hatten die Opel-Frauen in der ersten Halbzeit wenig zugelassen und durften auf ein 0:0 hoffen. Dann gerieten sie in Rückstand, als Anna Hofrichter aus spitzem Winkel für Weinberg traf. Nach Wiederbeginn agierten beide Teams zunehmend offensiver. Mitte der zweiten Hälfte hatte Anna Justen dann die Riesenchance zum Ausgleich. Nach einem Freistoß setzte sie einen Kopfball in Richtung kurzes Eck, den die gegnerische Torfrau aber mit einem tollen Reflex parieren konnte.

Weitere Aktionen verpufften auf Seiten der Gäste durch unpräzise Pässe und Laufwege. So fingen sie nach zwei Pfostentreffern des Tabellenführers in der 85. Minute das 0:2 und mussten in der Nachspielzeit noch das 0:3 hinnehmen.