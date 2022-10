Frauen-Regionalliga: Personallage bei Opel hat sich wieder verschärft Fußballerinnen von Rüsselsheim mit wenig Wechselalternativen in Alberweiler

RÜSSELSHEIM . Gut drei Stunden Fahrt in die Nähe von Ulm liegen vor ihnen: Das soll sich lohnen. Beim SV Alberweiler, einem Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt, wollen die Regionalliga-Fußballerinnen des SC Opel Rüsselsheim am Sonntag um 11.30 Uhr unbedingt etwas mitnehmen nach fünf Partien ohne Sieg.

Selbstvertrauen tanken in Alberweiler

„Wenn wir jetzt nicht in den nächsten beiden Spielen punkten, wird‘s schwer“, sieht Trainer Stefan Diehl sein Team langsam unter Zugzwang. Bevor am 16. Oktober mit dem Tabellenvorletzten VfL Herrenberg ein weiterer Abstiegsrivale wartet, soll in Alberweiler Selbstvertrauen getankt haben. „Wir müssen von Anfang an da sein und uns sagen: Wir sind gut genug für die Liga, wir können gewinnen.“