Frauen-Regionalliga: Opel-Frauen kommen unter die Räder SCO verliert in Alberweiler mit 0:6 +++ „Von der ersten bis zur 90. Minute nicht genug für die Liga“

„Das war von der ersten bis zur 90. Minute nicht genug für die Liga“, musste Trainer Stefan Diehl einen Klassenunterschied feststellen. „Alberweiler hat uns komplett dominiert. Wir sind mit dem Rasenplatz nicht zurecht gekommen, hatten eine schlechte Passquote und haben zu viele Fehler gemacht.“

Zwar konnte der junge Opel-Coach seiner Mannschaft zugute halten, es „immer wieder versucht zu haben“. Doch wollten ihr kaum einmal zwingende Vorstöße gelingen. Alberweiler lag dagegen nach einer halben Stunde 2:0 vorn, schob in der zweiten Halbzeit vier Tore nach und feierte am Ende den Sprung auf Platz neun.

Die Rüsselsheimerinnen bleiben indes als Aufsteiger bei erst einem Punkt aus sechs Partien in der Abstiegszone. Allerdings hatten sie auch mit zahlreichen Ausfällen zu kämpfen. Einige Spielerinnen gingen angeschlagen aufs Feld, einige waren erst am Sonntag kurz vor dem Anpfiff (11.30 Uhr) angereist. „Wir müssen das jetzt schnell abhaken und nächsten Sonntag zuhause gegen Herrenberg wieder besser spielen“, erwartet Diehl, der übrigens Kurioses von der Kulisse in Alberweiler berichten konnte: „Einige Zuschauer haben vom Auto aus oben am Hang zugeschaut. Wie im Auto-Kino.“