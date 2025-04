Frauen-Regionalliga: Gladbach II gleich viermal in der Elf der Woche

Die Frage nach dem Aufstieg in die Zweite Liga konnte in der Frauen-Regionalliga West bereits am Sonntag gegen 16 Uhr geklärt sein. Der VfR Warbeyen musste dazu seine für 14 Uhr angesetzte Heimpartie gegen die Zweitvertretung des 1. FC Köln gewinnen, in der eine Stunde zuvor angsetzten Partie durfte parallel der Zweite Fortuna Köln gegen Bayer Leverkusen II nicht punkten. Und auch Arminia Bielefeld durfte gegen den SSV Rhade zumindest nicht gewinnen. Zwar machte der VfR seine Hausaufgaben, Fortuna Köln aber auch, so dass die Entscheidung zumindest um eine Woche verschoben ist. Dann aber reicht Warbeyen ein eigener Sieg, Bielefeld als Dritter kann nicht mehr herankommen. Bereits um 12 Uhr hatte es die Zweitvertretung von Borussia Mönchengladbach mit dem 1. FFC Recklinghausen zu tun, die Zweite der SGS Essen empfing um 13.45 Uhr den FSV Gütersloh II.

Schon zur Pause wusste man beim VfR Warbeyen, dass es zum finalen Aufstieg an diesem Sonntag noch nicht reichen konnte. Doch die Voraussetzungen dafür, am kommenden Sonntag bei Bayer Leverkusen II alles klarzumachen, sind nach dem 2:0 gegen den 1. FC Köln II gegeben. Gelingt dann ein eignener Sieg, ist der Blick zu Fortuna Köln dann nicht mehr erforderlich. Vor der Pause traf Narjiss Ahamad zur Führung, die Aida Manoukian in der Nachspielzeit zum 2:0 ausbaute. Ins Wanken geriet der Sieg, als Ricarda Rumohr im Warbeyener Tor in der 77. Minute einen Foulelfmeter von Sabrina Grundmann parierte.

Vorwärts Spoho 98 – Alemannia Aachen 3:1

Vorwärts Spoho 98: Leonore Anna Gruber, Hannah Lorbach, Ann-Kathrin Vinken, Lisa Sabbatino, Jil Ludwig, Lauryn Jasmin Lang, Lea Dohmann (69. Madlen Behrends), Lena Plank, Sarah Jabbes, Dana Marleen Schüller (79. Meei-Lin Dilan Kut), Gianna Rackow - Trainer: Josh Green

Alemannia Aachen: Michelle Düppengießer, Lisa Thelen, Lotte Adams, Verena Keusgen, Heidi Kever (90. Hanna Simon), Gloria Zarambaud, Anna Maria Hegmann, Jeanne Seibert, Paula Simon (74. Lara Poth), Hannah De Jong (59. Hana Suzuki), Clara Nellessen - Trainer: Verena Keusgen - Trainer: Gökhan Demirci - Trainer: Laura Jendrzejko

Schiedsrichter: Daniela Nohl (Siegburg)

Tore: 1:0 (6.), 1:1 Paula Simon (13.), 2:1 (54.), 3:1 Gianna Rackow (78.)

Das sind die nächsten Spieltage

22. Spieltag

So., 13.04.25 11:00 Uhr FSV Gütersloh 2009 II - DSC Arminia Bielefeld

So., 13.04.25 13:00 Uhr DJK Wacker Mecklenbeck - Borussia Mönchengladbach II

So., 13.04.25 13:30 Uhr SSV Rhade - Alemannia Aachen

So., 13.04.25 15:00 Uhr 1. FC Köln U20 II - SGS Essen II

So., 13.04.25 15:00 Uhr 1. FFC Recklinghausen - SC Fortuna Köln

So., 13.04.25 15:15 Uhr DJK Südwest Köln - Vorwärts Spoho 98

So., 13.04.25 15:15 Uhr Bayer 04 Leverkusen II - VfR Warbeyen



23. Spieltag

Sa., 26.04.25 18:00 Uhr VfR Warbeyen - 1. FFC Recklinghausen

So., 27.04.25 12:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - DJK Südwest Köln

So., 27.04.25 13:00 Uhr SC Fortuna Köln - DJK Wacker Mecklenbeck

So., 27.04.25 13:00 Uhr DSC Arminia Bielefeld - 1. FC Köln U20 II

So., 27.04.25 13:45 Uhr SGS Essen II - Bayer 04 Leverkusen II

So., 27.04.25 15:30 Uhr Alemannia Aachen - FSV Gütersloh 2009 II

So., 27.04.25 15:30 Uhr Vorwärts Spoho 98 - SSV Rhade

_______________

