Frauen-Regionalliga: Diehl glaubt an den Rüsselsheim-Sieg SCO-Fußballerinnen erwarten TSV Jahn Calden

RÜSSELSHEIM . Das letzte Spiel vor der Winterpause bestreiten die Regionalliga-Fußballerinnen des SC Opel Rüsselsheim am Sonntag um 13 Uhr zuhause gegen den TSV Jahn Calden – und würden gerne einen Sieg mitnehmen. Es wäre der erste nach zwölf Spielen und nur einem Punkt aus der Hinrunde, womit das Schlusslicht 16 Punkte Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze hat.

So., 04.12.2022, 13:00 Uhr

Das Hinspiel war zum Rundenauftakt nur 1:2 verloren gegangen. Trainer Stefan Diehl, diesmal ohne Personalsorgen, traut seiner Mannschaft daher einen Sieg zu: „Auf unserem Kunstrasen konnten wir bis jetzt fußballerisch immer gut mithalten.“ Nach Ansicht des Coachs „hat Calden drei richtige gute Spielerinnen. Die müssen wir aus dem Spiel nehmen. Und dann müssen wir unsere Chancen besser nutzen.“ Im Rückblick auf die Hinrunde resümiert Diehl: „Wir hatten viele enge Spiele, in denen wir es selbst in der Hand hatten. Aber vorne war das zu wenig. Wir haben viel zu viele Chancen gebraucht, um zu Toren zu kommen. Dazu sind uns hinten immer wieder Fehler unterlaufen, die einem in der Regionalliga nicht verziehen werden. Und auswärts hatten wir vor allem Probleme auf Rasenplätzen.“