Frauen-Regionalliga: Bis zum Umfallen gekämpft TuS Wörrstadt und Wormatia Worms schenken sich beim 1:1 am Neuborn nichts

Vielleicht ein bisschen oft durch die Mitte, aber doch immer auf spielerische Lösungen bedacht. Eben das war es, was TuS Wörrstadts neue Trainerin, Josephine Rothmann, ihren niedergeschlagenen Spielerinnen hinterher ganz hoch anrechnete. „Das war super. Nur haben wir uns für den hohen Aufwand leider nicht belohnt“, sagte die 28-Jährige gegenüber der Mannschaft.

Josephine Rothmann wäre ein Sieg zum Einstand als Trainerin der Neuborn-Fußballerinnen zu wünschen gewesen. Aber „so Spiele gibt es eben“, fanden Anhänger der Wörrstädterinnen. Spiele, in denen eine Mannschaft froh ist, den Ball wenigstens einmal im gegnerischen Tor unterzubringen. Das gelang in Minute 45 Marie-Claire Müller.

Andererseits: Wormatias Strategie, aus der starken Abwehr heraus gefährliche Konter zu fahren, ging gleichfalls mehrfach auf. Meistens wurden die Wormserinnen von den Innenverteidigerinnen Alina Schneider und Esther Ürsfeld zwar abgefangen. Wenn sie aber mal, so wie in Minute 70, durchbrachen, lag ein Tor in der Luft. Tina Ruh, auch mit ihren 36 Jahren ein permanenter Unruheherd, oder die später eingewechselte Jette Mareike Ober hätten ihre Mannschaft durchaus auf die Siegerstraße führen können.

Den Ausgleich allerdings schafften die Wormserinnen mit einem Standard. Mit einem Traumtor aus 18 Metern in den linken, oberen Winkel überwand Romy Gajdera (59.) Theresa Kehl. „So ist Fußball manchmal“, tröstete Josie Rothmann ihre Spielerinnen: „Da reicht ein Standard, um nach 90 Minuten etwas mitzunehmen“. Die Worte fanden Anklang. Die neue Trainerin, die das Team gemeinsam mit Christoph Bender betreut, bringt reichlich Erfahrung mit. Sie hütete das Tor höherklassig – auch bei TuS Wörrstadt in der Zweiten Liga.

TuS Wörrstadt: Kehl – Ürsfeld, Schneider, Lauer, Seiff (62. Kling), Wollmirstedt (80. Spang), Rebholz, Immesberger, Kohl, Chen, Müller (62. Janssen).