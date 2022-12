Frauen: Racing erwartungsgemäß auf Platz 1 Liga 1: Bettemburg und Mamer bleiben den Hauptstädterinnen auf den Fersen +++ Liga 2: Zwei Absteiger auf den Spitzenplätzen +++ Liga 3: Racing II ebenfalls top

Liga 1

Die Spitzengruppe

Dass Racing Tabellenerster der 1.Damen-Liga ist, ist wahrlich keine Überraschung. Bereits in der Champions League lieferte man im Sommer gute Leistungen ab, hat es in der heimischen Liga im Vergleich zu den Vorjahren aber mit einer stärkeren Konkurrenz zu tun, die vor allem aus Bettemburg und Mamer daherkommt. Querelen und ein früher Trainerwechsel hinterließen kaum Spuren auf Verlorenkost. Beide Verfolger liegen noch in Reichweite der Double-Gewinnerinnen und werden den vor der Saison ausgegebenen Zielsetzungen gerecht, die Transfers und breiten Kader trugen dazu bei, dass das Leistungsgefälle im oberen Segment kleiner wurde.

>> Tabelle

Ein enges Tabellenmittelfeld

Für Junglinster (4.) deutet sich bereits zur Saisonhalbzeit an, was wir vor Beginn der Spielzeit 22-23 vermuteten: man hat zwar das Potenzial, im oberen Drittel dabei zu sein, doch für ganz nach oben reicht es nicht, auch wenn man z.B. gegen Racing trotz Niederlage eine starke Leistung an den Tag legte und Bettemburg und Mamer Punkte abnehmen konnte. Die Aufsteigerinnen aus Differdingen machten nie einen Hehl aus ihrem Leistungsvermögen und warten völlig verdient mit einem 5.Tabellenplatz auf, welches auch das Ergebnis eines breiten Kaders und einer intensiven Transferpolitik darstellt. Ebenfalls an die Erwartungshaltungen heran kommt Diekirch, das nach einer schwierigen Vorsaison seine Pflichtaufgaben erfüllte aber gegen die Großen kaum eine Chance hatte.

In Ell sieht der 7.Tabellenplatz schlechter aus, als er eigentlich ist, da man nur zwei Zähler hinter Junglinster (4.) liegt und damit nicht weit hinter dem eigentlichen Wunsch, nämlich am Ende der Saison auf das Podium zu kommen, steht. Ganz zufrieden ist man im Westen aber trotzdem nicht, da es vor dem gegnerischen Kasten oft an der nötigen Effizienz fehlte. Wintger-Wiltz hält sich mit einem kleinen Kader wacker und kann den angestrebten Klassenerhalt wohl schaffen, auch wenn der ominöse Strich aufgrund der Reduzierung der Liga weiter nach oben gerückt ist.

>> Torschützinnenliste