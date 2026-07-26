Frauen-Oberligist startet mit vielen neuen Gesichtern

– Foto: Matthias Wolpert

Der SV Hegnach geht mit Trainer Nikolaos Koutroubis in eine weitere Saison der Frauen-Oberliga Baden-Württemberg. Nach dem zweiten Platz in der Spielzeit 2025/26 stellt der Verein seinen Kader neu auf und bereitet sich mit mehreren Testspielen auf den Ligaauftakt gegen den Hegauer FV vor.

Acht Zugänge erweitern das Aufgebot. Anne Brückner, Marie Leiser-Atemborska und Sophie Leiser-Atemborska kommen vom FC Esslingen. Michelle Joy Martins wechselt vom TSV Münchingen nach Hegnach, Alicia Nouvel vom TV Jebenhausen, Graciela Farao von den VfL Sindelfingen Ladies und Leonie Münch vom TSV Baltmannsweiler. Zudem gehört Misheel Debora Dugersuren mit bislang unbekanntem vorherigen Verein zu den Neuzugängen. Den SV Hegnach verlassen Laura Pawlowski in Richtung FSV Mainz 05 und Heidi Janika Klatt mit unbekanntem Ziel.

Sportlich blickt der Verein auf mehrere erfolgreiche Jahre zurück. In den Spielzeiten 2022/23 und 2023/24 belegte Hegnach jeweils Rang zwei in der Frauen-Regionalliga Süd. Nach Platz zehn 2024/25 folgte 2025/26 der zweite Platz in der Oberliga. Zuvor hatte der SVH unter anderem 2020/21 die Oberliga und 2015/16 die Verbandsliga Württemberg als Meister abgeschlossen. Auch zwischen 2016 und 2020 erreichte die Mannschaft in der Oberliga mehrfach vordere Platzierungen.