– Foto: Matthias Wolpert
Frauen-Oberliga: Der Spielplan steht fest und ist online
Alle Termine der Saison 2026/2027 im Überblick.
von red · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser
Der Spielplan der Frauen-Oberliga Baden-Württemberg für die Saison 2026/2027 steht fest und ist online.
1. Spieltag
Sa., 12.09.26 17:00 Uhr ATSV Mutschelbach - Karlsruher SC II
So., 13.09.26 13:00 Uhr 1. FC Mühlhausen - 1. FC Heidenheim
So., 13.09.26 13:00 Uhr SV Alberweiler - TSV Tettnang
So., 13.09.26 13:00 Uhr VfL Herrenberg - FC Freiburg-St. Georgen
So., 13.09.26 13:30 Uhr VfB Stuttgart II - TSV Neuenstein
So., 13.09.26 14:00 Uhr SV Hegnach - Hegauer FV
2. Spieltag
Sa., 19.09.26 17:30 Uhr Karlsruher SC II - 1. FC Mühlhausen
So., 20.09.26 13:00 Uhr TSV Tettnang - ATSV Mutschelbach
So., 20.09.26 13:00 Uhr Hegauer FV - VfL Herrenberg
So., 20.09.26 14:00 Uhr 1. FC Heidenheim - VfB Stuttgart II
So., 20.09.26 14:00 Uhr TSV Neuenstein - SV Hegnach
So., 20.09.26 15:00 Uhr FC Freiburg-St. Georgen - SV Alberweiler
3. Spieltag
Sa., 26.09.26 17:00 Uhr ATSV Mutschelbach - FC Freiburg-St. Georgen
So., 27.09.26 13:00 Uhr 1. FC Mühlhausen - TSV Tettnang
So., 27.09.26 13:00 Uhr SV Alberweiler - Hegauer FV
So., 27.09.26 13:30 Uhr VfB Stuttgart II - Karlsruher SC II
So., 27.09.26 14:00 Uhr SV Hegnach - VfL Herrenberg
So., 27.09.26 14:00 Uhr TSV Neuenstein - 1. FC Heidenheim
4. Spieltag
Sa., 03.10.26 17:30 Uhr Karlsruher SC II - TSV Neuenstein
So., 04.10.26 13:00 Uhr TSV Tettnang - VfB Stuttgart II
So., 04.10.26 13:00 Uhr VfL Herrenberg - SV Alberweiler
So., 04.10.26 13:00 Uhr Hegauer FV - ATSV Mutschelbach
So., 04.10.26 14:00 Uhr 1. FC Heidenheim - SV Hegnach
So., 04.10.26 15:00 Uhr FC Freiburg-St. Georgen - 1. FC Mühlhausen
5. Spieltag
Sa., 10.10.26 17:00 Uhr ATSV Mutschelbach - VfL Herrenberg
So., 11.10.26 13:00 Uhr 1. FC Mühlhausen - Hegauer FV
So., 11.10.26 13:30 Uhr VfB Stuttgart II - FC Freiburg-St. Georgen
So., 11.10.26 14:00 Uhr SV Hegnach - SV Alberweiler
So., 11.10.26 14:00 Uhr 1. FC Heidenheim - Karlsruher SC II
So., 11.10.26 14:00 Uhr TSV Neuenstein - TSV Tettnang
6. Spieltag
Sa., 17.10.26 17:30 Uhr Karlsruher SC II - SV Hegnach
So., 18.10.26 13:00 Uhr TSV Tettnang - 1. FC Heidenheim
So., 18.10.26 13:00 Uhr SV Alberweiler - ATSV Mutschelbach
So., 18.10.26 13:00 Uhr VfL Herrenberg - 1. FC Mühlhausen
So., 18.10.26 13:00 Uhr Hegauer FV - VfB Stuttgart II
So., 18.10.26 15:00 Uhr FC Freiburg-St. Georgen - TSV Neuenstein
7. Spieltag
Sa., 24.10.26 17:30 Uhr Karlsruher SC II - TSV Tettnang
So., 25.10.26 13:00 Uhr 1. FC Mühlhausen - SV Alberweiler
So., 25.10.26 13:30 Uhr VfB Stuttgart II - VfL Herrenberg
So., 25.10.26 14:00 Uhr SV Hegnach - ATSV Mutschelbach
So., 25.10.26 14:00 Uhr 1. FC Heidenheim - FC Freiburg-St. Georgen
So., 25.10.26 14:00 Uhr TSV Neuenstein - Hegauer FV
8. Spieltag
Sa., 31.10.26 17:00 Uhr ATSV Mutschelbach - 1. FC Mühlhausen
So., 01.11.26 13:00 Uhr SV Alberweiler - VfB Stuttgart II
So., 01.11.26 13:00 Uhr VfL Herrenberg - TSV Neuenstein
So., 01.11.26 13:00 Uhr Hegauer FV - 1. FC Heidenheim
So., 01.11.26 15:00 Uhr FC Freiburg-St. Georgen - Karlsruher SC II
So., 01.11.26 15:00 Uhr TSV Tettnang - SV Hegnach
9. Spieltag
Sa., 07.11.26 17:30 Uhr Karlsruher SC II - Hegauer FV
So., 08.11.26 13:00 Uhr TSV Tettnang - FC Freiburg-St. Georgen
So., 08.11.26 13:30 Uhr VfB Stuttgart II - ATSV Mutschelbach
So., 08.11.26 14:00 Uhr SV Hegnach - 1. FC Mühlhausen
So., 08.11.26 14:00 Uhr 1. FC Heidenheim - VfL Herrenberg
So., 08.11.26 14:00 Uhr TSV Neuenstein - SV Alberweiler
10. Spieltag
Sa., 14.11.26 17:00 Uhr ATSV Mutschelbach - TSV Neuenstein
So., 15.11.26 13:00 Uhr 1. FC Mühlhausen - VfB Stuttgart II
So., 15.11.26 13:00 Uhr SV Alberweiler - 1. FC Heidenheim
So., 15.11.26 13:00 Uhr VfL Herrenberg - Karlsruher SC II
So., 15.11.26 13:00 Uhr Hegauer FV - TSV Tettnang
So., 15.11.26 14:00 Uhr SV Hegnach - FC Freiburg-St. Georgen
11. Spieltag
Sa., 21.11.26 17:30 Uhr Karlsruher SC II - SV Alberweiler
So., 22.11.26 13:00 Uhr TSV Tettnang - VfL Herrenberg
So., 22.11.26 13:30 Uhr VfB Stuttgart II - SV Hegnach
So., 22.11.26 14:00 Uhr 1. FC Heidenheim - ATSV Mutschelbach
So., 22.11.26 14:00 Uhr TSV Neuenstein - 1. FC Mühlhausen
So., 22.11.26 15:00 Uhr FC Freiburg-St. Georgen - Hegauer FV
12. Spieltag
Sa., 28.11.26 17:30 Uhr Karlsruher SC II - ATSV Mutschelbach
So., 29.11.26 13:00 Uhr Hegauer FV - SV Hegnach
So., 29.11.26 13:00 Uhr TSV Tettnang - SV Alberweiler
So., 29.11.26 14:00 Uhr 1. FC Heidenheim - 1. FC Mühlhausen
So., 29.11.26 14:00 Uhr TSV Neuenstein - VfB Stuttgart II
So., 29.11.26 15:00 Uhr FC Freiburg-St. Georgen - VfL Herrenberg
13. Spieltag
Sa., 13.03.27 17:00 Uhr ATSV Mutschelbach - TSV Tettnang
So., 14.03.27 13:00 Uhr SV Alberweiler - FC Freiburg-St. Georgen
So., 14.03.27 13:00 Uhr 1. FC Mühlhausen - Karlsruher SC II
So., 14.03.27 13:00 Uhr VfL Herrenberg - Hegauer FV
So., 14.03.27 13:30 Uhr VfB Stuttgart II - 1. FC Heidenheim
So., 14.03.27 14:00 Uhr SV Hegnach - TSV Neuenstein
14. Spieltag
Sa., 20.03.27 17:30 Uhr Karlsruher SC II - VfB Stuttgart II
So., 21.03.27 13:00 Uhr VfL Herrenberg - SV Hegnach
So., 21.03.27 13:00 Uhr TSV Tettnang - 1. FC Mühlhausen
So., 21.03.27 13:00 Uhr Hegauer FV - SV Alberweiler
So., 21.03.27 14:00 Uhr 1. FC Heidenheim - TSV Neuenstein
So., 21.03.27 15:00 Uhr FC Freiburg-St. Georgen - ATSV Mutschelbach
15. Spieltag
Sa., 10.04.27 17:00 Uhr ATSV Mutschelbach - Hegauer FV
So., 11.04.27 13:00 Uhr 1. FC Mühlhausen - FC Freiburg-St. Georgen
So., 11.04.27 13:00 Uhr SV Alberweiler - VfL Herrenberg
So., 11.04.27 13:30 Uhr VfB Stuttgart II - TSV Tettnang
So., 11.04.27 14:00 Uhr TSV Neuenstein - Karlsruher SC II
So., 11.04.27 14:00 Uhr SV Hegnach - 1. FC Heidenheim
16. Spieltag
Sa., 17.04.27 17:30 Uhr Karlsruher SC II - 1. FC Heidenheim
So., 18.04.27 13:00 Uhr SV Alberweiler - SV Hegnach
So., 18.04.27 13:00 Uhr Hegauer FV - 1. FC Mühlhausen
So., 18.04.27 13:00 Uhr VfL Herrenberg - ATSV Mutschelbach
So., 18.04.27 13:00 Uhr TSV Tettnang - TSV Neuenstein
So., 18.04.27 15:00 Uhr FC Freiburg-St. Georgen - VfB Stuttgart II
17. Spieltag
Sa., 24.04.27 17:00 Uhr ATSV Mutschelbach - SV Alberweiler
So., 25.04.27 13:00 Uhr 1. FC Mühlhausen - VfL Herrenberg
So., 25.04.27 13:30 Uhr VfB Stuttgart II - Hegauer FV
So., 25.04.27 14:00 Uhr TSV Neuenstein - FC Freiburg-St. Georgen
So., 25.04.27 14:00 Uhr 1. FC Heidenheim - TSV Tettnang
So., 25.04.27 14:00 Uhr SV Hegnach - Karlsruher SC II
18. Spieltag
Sa., 01.05.27 17:00 Uhr ATSV Mutschelbach - SV Hegnach
So., 02.05.27 13:00 Uhr SV Alberweiler - 1. FC Mühlhausen
So., 02.05.27 13:00 Uhr TSV Tettnang - Karlsruher SC II
So., 02.05.27 13:00 Uhr Hegauer FV - TSV Neuenstein
So., 02.05.27 13:00 Uhr VfL Herrenberg - VfB Stuttgart II
So., 02.05.27 15:00 Uhr FC Freiburg-St. Georgen - 1. FC Heidenheim
19. Spieltag
Sa., 08.05.27 17:30 Uhr Karlsruher SC II - FC Freiburg-St. Georgen
So., 09.05.27 13:00 Uhr 1. FC Mühlhausen - ATSV Mutschelbach
So., 09.05.27 13:30 Uhr VfB Stuttgart II - SV Alberweiler
So., 09.05.27 14:00 Uhr SV Hegnach - TSV Tettnang
So., 09.05.27 14:00 Uhr TSV Neuenstein - VfL Herrenberg
So., 09.05.27 14:00 Uhr 1. FC Heidenheim - Hegauer FV
20. Spieltag
Sa., 22.05.27 17:00 Uhr ATSV Mutschelbach - VfB Stuttgart II
So., 23.05.27 13:00 Uhr 1. FC Mühlhausen - SV Hegnach
So., 23.05.27 13:00 Uhr Hegauer FV - Karlsruher SC II
So., 23.05.27 13:00 Uhr VfL Herrenberg - 1. FC Heidenheim
So., 23.05.27 13:00 Uhr SV Alberweiler - TSV Neuenstein
So., 23.05.27 15:00 Uhr FC Freiburg-St. Georgen - TSV Tettnang
21. Spieltag
So., 30.05.27 15:00 Uhr FC Freiburg-St. Georgen - SV Hegnach
So., 30.05.27 15:00 Uhr VfB Stuttgart II - 1. FC Mühlhausen
So., 30.05.27 15:00 Uhr TSV Neuenstein - ATSV Mutschelbach
So., 30.05.27 15:00 Uhr 1. FC Heidenheim - SV Alberweiler
So., 30.05.27 15:00 Uhr Karlsruher SC II - VfL Herrenberg
So., 30.05.27 15:00 Uhr TSV Tettnang - Hegauer FV
22. Spieltag
Sa., 05.06.27 15:00 Uhr Hegauer FV - FC Freiburg-St. Georgen
Sa., 05.06.27 15:00 Uhr VfL Herrenberg - TSV Tettnang
Sa., 05.06.27 15:00 Uhr SV Alberweiler - Karlsruher SC II
Sa., 05.06.27 15:00 Uhr ATSV Mutschelbach - 1. FC Heidenheim
Sa., 05.06.27 15:00 Uhr 1. FC Mühlhausen - TSV Neuenstein
Sa., 05.06.27 15:00 Uhr SV Hegnach - VfB Stuttgart II