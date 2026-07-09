Frauen-Oberliga: Der Spielplan steht fest und ist online Alle Termine der Saison 2026/2027 im Überblick. von red · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Matthias Wolpert

Der Spielplan der Frauen-Oberliga Baden-Württemberg für die Saison 2026/2027 steht fest und ist online.

1. Spieltag

Sa., 12.09.26 17:00 Uhr ATSV Mutschelbach - Karlsruher SC II

So., 13.09.26 13:00 Uhr 1. FC Mühlhausen - 1. FC Heidenheim

So., 13.09.26 13:00 Uhr SV Alberweiler - TSV Tettnang

So., 13.09.26 13:00 Uhr VfL Herrenberg - FC Freiburg-St. Georgen

So., 13.09.26 13:30 Uhr VfB Stuttgart II - TSV Neuenstein

So., 13.09.26 14:00 Uhr SV Hegnach - Hegauer FV



2. Spieltag

Sa., 19.09.26 17:30 Uhr Karlsruher SC II - 1. FC Mühlhausen

So., 20.09.26 13:00 Uhr TSV Tettnang - ATSV Mutschelbach

So., 20.09.26 13:00 Uhr Hegauer FV - VfL Herrenberg

So., 20.09.26 14:00 Uhr 1. FC Heidenheim - VfB Stuttgart II

So., 20.09.26 14:00 Uhr TSV Neuenstein - SV Hegnach

So., 20.09.26 15:00 Uhr FC Freiburg-St. Georgen - SV Alberweiler





3. Spieltag

Sa., 26.09.26 17:00 Uhr ATSV Mutschelbach - FC Freiburg-St. Georgen

So., 27.09.26 13:00 Uhr 1. FC Mühlhausen - TSV Tettnang

So., 27.09.26 13:00 Uhr SV Alberweiler - Hegauer FV

So., 27.09.26 13:30 Uhr VfB Stuttgart II - Karlsruher SC II

So., 27.09.26 14:00 Uhr SV Hegnach - VfL Herrenberg

So., 27.09.26 14:00 Uhr TSV Neuenstein - 1. FC Heidenheim



4. Spieltag

Sa., 03.10.26 17:30 Uhr Karlsruher SC II - TSV Neuenstein

So., 04.10.26 13:00 Uhr TSV Tettnang - VfB Stuttgart II

So., 04.10.26 13:00 Uhr VfL Herrenberg - SV Alberweiler

So., 04.10.26 13:00 Uhr Hegauer FV - ATSV Mutschelbach

So., 04.10.26 14:00 Uhr 1. FC Heidenheim - SV Hegnach

So., 04.10.26 15:00 Uhr FC Freiburg-St. Georgen - 1. FC Mühlhausen





5. Spieltag

Sa., 10.10.26 17:00 Uhr ATSV Mutschelbach - VfL Herrenberg

So., 11.10.26 13:00 Uhr 1. FC Mühlhausen - Hegauer FV

So., 11.10.26 13:30 Uhr VfB Stuttgart II - FC Freiburg-St. Georgen

So., 11.10.26 14:00 Uhr SV Hegnach - SV Alberweiler

So., 11.10.26 14:00 Uhr 1. FC Heidenheim - Karlsruher SC II

So., 11.10.26 14:00 Uhr TSV Neuenstein - TSV Tettnang



6. Spieltag

Sa., 17.10.26 17:30 Uhr Karlsruher SC II - SV Hegnach

So., 18.10.26 13:00 Uhr TSV Tettnang - 1. FC Heidenheim

So., 18.10.26 13:00 Uhr SV Alberweiler - ATSV Mutschelbach

So., 18.10.26 13:00 Uhr VfL Herrenberg - 1. FC Mühlhausen

So., 18.10.26 13:00 Uhr Hegauer FV - VfB Stuttgart II

So., 18.10.26 15:00 Uhr FC Freiburg-St. Georgen - TSV Neuenstein



7. Spieltag

Sa., 24.10.26 17:30 Uhr Karlsruher SC II - TSV Tettnang

So., 25.10.26 13:00 Uhr 1. FC Mühlhausen - SV Alberweiler

So., 25.10.26 13:30 Uhr VfB Stuttgart II - VfL Herrenberg

So., 25.10.26 14:00 Uhr SV Hegnach - ATSV Mutschelbach

So., 25.10.26 14:00 Uhr 1. FC Heidenheim - FC Freiburg-St. Georgen

So., 25.10.26 14:00 Uhr TSV Neuenstein - Hegauer FV



8. Spieltag

Sa., 31.10.26 17:00 Uhr ATSV Mutschelbach - 1. FC Mühlhausen

So., 01.11.26 13:00 Uhr SV Alberweiler - VfB Stuttgart II

So., 01.11.26 13:00 Uhr VfL Herrenberg - TSV Neuenstein

So., 01.11.26 13:00 Uhr Hegauer FV - 1. FC Heidenheim

So., 01.11.26 15:00 Uhr FC Freiburg-St. Georgen - Karlsruher SC II

So., 01.11.26 15:00 Uhr TSV Tettnang - SV Hegnach



9. Spieltag

Sa., 07.11.26 17:30 Uhr Karlsruher SC II - Hegauer FV

So., 08.11.26 13:00 Uhr TSV Tettnang - FC Freiburg-St. Georgen

So., 08.11.26 13:30 Uhr VfB Stuttgart II - ATSV Mutschelbach

So., 08.11.26 14:00 Uhr SV Hegnach - 1. FC Mühlhausen

So., 08.11.26 14:00 Uhr 1. FC Heidenheim - VfL Herrenberg

So., 08.11.26 14:00 Uhr TSV Neuenstein - SV Alberweiler



10. Spieltag

Sa., 14.11.26 17:00 Uhr ATSV Mutschelbach - TSV Neuenstein

So., 15.11.26 13:00 Uhr 1. FC Mühlhausen - VfB Stuttgart II

So., 15.11.26 13:00 Uhr SV Alberweiler - 1. FC Heidenheim

So., 15.11.26 13:00 Uhr VfL Herrenberg - Karlsruher SC II

So., 15.11.26 13:00 Uhr Hegauer FV - TSV Tettnang

So., 15.11.26 14:00 Uhr SV Hegnach - FC Freiburg-St. Georgen



11. Spieltag

Sa., 21.11.26 17:30 Uhr Karlsruher SC II - SV Alberweiler

So., 22.11.26 13:00 Uhr TSV Tettnang - VfL Herrenberg

So., 22.11.26 13:30 Uhr VfB Stuttgart II - SV Hegnach

So., 22.11.26 14:00 Uhr 1. FC Heidenheim - ATSV Mutschelbach

So., 22.11.26 14:00 Uhr TSV Neuenstein - 1. FC Mühlhausen

So., 22.11.26 15:00 Uhr FC Freiburg-St. Georgen - Hegauer FV



12. Spieltag

Sa., 28.11.26 17:30 Uhr Karlsruher SC II - ATSV Mutschelbach

So., 29.11.26 13:00 Uhr Hegauer FV - SV Hegnach

So., 29.11.26 13:00 Uhr TSV Tettnang - SV Alberweiler

So., 29.11.26 14:00 Uhr 1. FC Heidenheim - 1. FC Mühlhausen

So., 29.11.26 14:00 Uhr TSV Neuenstein - VfB Stuttgart II

So., 29.11.26 15:00 Uhr FC Freiburg-St. Georgen - VfL Herrenberg



13. Spieltag

Sa., 13.03.27 17:00 Uhr ATSV Mutschelbach - TSV Tettnang

So., 14.03.27 13:00 Uhr SV Alberweiler - FC Freiburg-St. Georgen

So., 14.03.27 13:00 Uhr 1. FC Mühlhausen - Karlsruher SC II

So., 14.03.27 13:00 Uhr VfL Herrenberg - Hegauer FV

So., 14.03.27 13:30 Uhr VfB Stuttgart II - 1. FC Heidenheim

So., 14.03.27 14:00 Uhr SV Hegnach - TSV Neuenstein



14. Spieltag

Sa., 20.03.27 17:30 Uhr Karlsruher SC II - VfB Stuttgart II

So., 21.03.27 13:00 Uhr VfL Herrenberg - SV Hegnach

So., 21.03.27 13:00 Uhr TSV Tettnang - 1. FC Mühlhausen

So., 21.03.27 13:00 Uhr Hegauer FV - SV Alberweiler

So., 21.03.27 14:00 Uhr 1. FC Heidenheim - TSV Neuenstein

So., 21.03.27 15:00 Uhr FC Freiburg-St. Georgen - ATSV Mutschelbach



15. Spieltag

Sa., 10.04.27 17:00 Uhr ATSV Mutschelbach - Hegauer FV

So., 11.04.27 13:00 Uhr 1. FC Mühlhausen - FC Freiburg-St. Georgen

So., 11.04.27 13:00 Uhr SV Alberweiler - VfL Herrenberg

So., 11.04.27 13:30 Uhr VfB Stuttgart II - TSV Tettnang

So., 11.04.27 14:00 Uhr TSV Neuenstein - Karlsruher SC II

So., 11.04.27 14:00 Uhr SV Hegnach - 1. FC Heidenheim



16. Spieltag

Sa., 17.04.27 17:30 Uhr Karlsruher SC II - 1. FC Heidenheim

So., 18.04.27 13:00 Uhr SV Alberweiler - SV Hegnach

So., 18.04.27 13:00 Uhr Hegauer FV - 1. FC Mühlhausen

So., 18.04.27 13:00 Uhr VfL Herrenberg - ATSV Mutschelbach

So., 18.04.27 13:00 Uhr TSV Tettnang - TSV Neuenstein

So., 18.04.27 15:00 Uhr FC Freiburg-St. Georgen - VfB Stuttgart II



17. Spieltag

Sa., 24.04.27 17:00 Uhr ATSV Mutschelbach - SV Alberweiler

So., 25.04.27 13:00 Uhr 1. FC Mühlhausen - VfL Herrenberg

So., 25.04.27 13:30 Uhr VfB Stuttgart II - Hegauer FV

So., 25.04.27 14:00 Uhr TSV Neuenstein - FC Freiburg-St. Georgen

So., 25.04.27 14:00 Uhr 1. FC Heidenheim - TSV Tettnang

So., 25.04.27 14:00 Uhr SV Hegnach - Karlsruher SC II



18. Spieltag

Sa., 01.05.27 17:00 Uhr ATSV Mutschelbach - SV Hegnach

So., 02.05.27 13:00 Uhr SV Alberweiler - 1. FC Mühlhausen

So., 02.05.27 13:00 Uhr TSV Tettnang - Karlsruher SC II

So., 02.05.27 13:00 Uhr Hegauer FV - TSV Neuenstein

So., 02.05.27 13:00 Uhr VfL Herrenberg - VfB Stuttgart II

So., 02.05.27 15:00 Uhr FC Freiburg-St. Georgen - 1. FC Heidenheim



19. Spieltag

Sa., 08.05.27 17:30 Uhr Karlsruher SC II - FC Freiburg-St. Georgen

So., 09.05.27 13:00 Uhr 1. FC Mühlhausen - ATSV Mutschelbach

So., 09.05.27 13:30 Uhr VfB Stuttgart II - SV Alberweiler

So., 09.05.27 14:00 Uhr SV Hegnach - TSV Tettnang

So., 09.05.27 14:00 Uhr TSV Neuenstein - VfL Herrenberg

So., 09.05.27 14:00 Uhr 1. FC Heidenheim - Hegauer FV



20. Spieltag

Sa., 22.05.27 17:00 Uhr ATSV Mutschelbach - VfB Stuttgart II

So., 23.05.27 13:00 Uhr 1. FC Mühlhausen - SV Hegnach

So., 23.05.27 13:00 Uhr Hegauer FV - Karlsruher SC II

So., 23.05.27 13:00 Uhr VfL Herrenberg - 1. FC Heidenheim

So., 23.05.27 13:00 Uhr SV Alberweiler - TSV Neuenstein

So., 23.05.27 15:00 Uhr FC Freiburg-St. Georgen - TSV Tettnang



21. Spieltag

So., 30.05.27 15:00 Uhr FC Freiburg-St. Georgen - SV Hegnach

So., 30.05.27 15:00 Uhr VfB Stuttgart II - 1. FC Mühlhausen

So., 30.05.27 15:00 Uhr TSV Neuenstein - ATSV Mutschelbach

So., 30.05.27 15:00 Uhr 1. FC Heidenheim - SV Alberweiler

So., 30.05.27 15:00 Uhr Karlsruher SC II - VfL Herrenberg

So., 30.05.27 15:00 Uhr TSV Tettnang - Hegauer FV



22. Spieltag

Sa., 05.06.27 15:00 Uhr Hegauer FV - FC Freiburg-St. Georgen

Sa., 05.06.27 15:00 Uhr VfL Herrenberg - TSV Tettnang

Sa., 05.06.27 15:00 Uhr SV Alberweiler - Karlsruher SC II

Sa., 05.06.27 15:00 Uhr ATSV Mutschelbach - 1. FC Heidenheim

Sa., 05.06.27 15:00 Uhr 1. FC Mühlhausen - TSV Neuenstein

Sa., 05.06.27 15:00 Uhr SV Hegnach - VfB Stuttgart II