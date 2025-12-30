Frauen-Oberliga Baden-Württemberg: FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.
Giulia Titze (FSV Waldebene Stuttgart Ost)
Linda Koch (SV Hegnach)
Marie Köger (TSV Tettnang)
Diellza Shala (SV Hegnach)
Silvana Arcangioli (SV Hegnach)
Sophie Gronbach (TSV Neuenstein)
Maike Bendfeld (FSV Waldebene Stuttgart Ost)
Sarah Marschall (TSV Tettnang)
Lisa Kröper (FSV Waldebene Stuttgart Ost)
Eva Yara Werner (SV Hegnach)
Josephine Wild (1. FC Heidenheim)
❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.
