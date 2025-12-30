Frauen-Oberliga Baden-Württemberg: FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte

---

Defensive

Linda Koch (SV Hegnach)

Marie Köger (TSV Tettnang)

Diellza Shala (SV Hegnach)

---

Mittelfeld

Silvana Arcangioli (SV Hegnach)

Sophie Gronbach (TSV Neuenstein)

Maike Bendfeld (FSV Waldebene Stuttgart Ost)

Sarah Marschall (TSV Tettnang)

---

Angriff

Lisa Kröper (FSV Waldebene Stuttgart Ost)

Eva Yara Werner (SV Hegnach)

Josephine Wild (1. FC Heidenheim)

---

❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

