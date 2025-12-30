 2025-12-17T10:26:01.779Z

Frauen-Oberliga Baden-Württemberg: FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte

Die Top-Spieler der Saison 2025/2026 aus der Frauen-Oberliga Baden-Württemberg

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

Das ist die Elf der ersten Saisonhälfte in der Frauen-Oberliga Baden-Württemberg

Torhüter

Giulia Titze (FSV Waldebene Stuttgart Ost)

Defensive

Linda Koch (SV Hegnach)

Marie Köger (TSV Tettnang)

Diellza Shala (SV Hegnach)

Mittelfeld

Silvana Arcangioli (SV Hegnach)

Sophie Gronbach (TSV Neuenstein)

Maike Bendfeld (FSV Waldebene Stuttgart Ost)

Sarah Marschall (TSV Tettnang)

Angriff

Lisa Kröper (FSV Waldebene Stuttgart Ost)

Eva Yara Werner (SV Hegnach)

Josephine Wild (1. FC Heidenheim)

❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

