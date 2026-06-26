 2026-06-24T10:25:44.617Z

Allgemeines

Frauen-Oberliga Baden-Württemberg: Die FuPa-Elf der Saison steht fest

Die Top-Spielerinnen der Saison 2025/2026 aus der Frauen-Oberliga Baden-Württemberg

von ts · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Marcel Eichholz/FuPa-Grafik

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Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

Das ist die Elf der Saison der Frauen-Oberliga Baden-Württemberg

Torhüterin

Nadine Steiner (FSV Waldebene Stuttgart Ost): Vier Nominierungen für die Elf der Woche.

Abwehr

Diellza Shala (SV Hegnach): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.

Linda Koch (SV Hegnach): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.
Marie Köger (TSV Tettnang II): Neun Nominierungen für die Elf der Woche.

Mittelfeld

Helena Heer (Hegauer FV): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.
Maike Bendfeld (FSV Waldebene Stuttgart Ost): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.
Silvana Arcangioli (SV Hegnach): Neun Nominierungen für die Elf der Woche.
Sophie Gronbach (TSV Neuenstein): Neun Nominierungen für die Elf der Woche.

Angriff

Vanessa Ziegler (SV Gottenheim): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.
Franka Zimmerer (FSV Waldebene Stuttgart Ost): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.
Lisa Kröper (FSV Waldebene Stuttgart Ost): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.

❗In der FuPa-Elf der Saison wurden die Spielerinnen mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

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