Frauen-Niederrheinpokal: VfR Warbeyen kommt mühelos weiter Der Titelverteidiger aus der Regionalliga wird seiner Favoritenrolle im Achtelfinale des Niederrheinpokals der Frauen beim SV Budberg klar gerecht. Viktoria Winnekendonk ist nach 0:4 bei der DJK TuSA Düsseldorf ausgeschieden.

Bereits nach sieben Minuten war der Favorit VfR Warbeyen durch Hanna Hamdi mit 1:0 in Führung gegangen. Der zweite Treffer gelang Zara Rickes in der 26. Minute. Jolina Opladen (31.) und Sophie Schneider (40., 43.) nahmen mit ihren Toren noch vor der Pause das letzte bisschen Spannung aus der Partie. Nach dem Seitenwechsel machte der VfR da weiter, wo er in Durchgang eins aufgehört hatte. Erst erhöhte Schneider (55.) mit ihrem dritten Treffer auf 6:0, dann trug sich auch Opladen (57.) erneut in die Torschützenliste ein.

Rund 20 Minuten lang legte der Regionalligist in der Folge einen niedrigeren Gang ein, ehe in der Schlussphase die Stunde von Selina Grabbe schlug. Die Innenverteidigerin des VfR traf innerhalb von fünf Minuten dreimal (79., 81., 83.) und durfte einen lupenreinen Hattrick bejubeln.

VfR-Trainer Sandro Scuderi war voll des Lobes. „Wir haben von der ersten bis zur letzten Sekunde das gezeigt, was uns in den Pokalspielen bisher ausgezeichnet hat“, sagte er. Man habe nicht lockergelassen und auch in der Höhe vollkommen verdient gewonnen, so der Übungsleiter. „Wir haben in der Offensive vieles ausprobiert und hatten Spaß in unseren Aktionen. Den Schwung wollen wir nun in die letzten zwei Ligaspiele des Jahres mitnehmen“, sagt Scuderi.

VfR Warbeyen: Brouwer – Grabbe, P. Dallmann, C. Rickes – Z. Rickes (68. Kroon), J. Dallmann, Opladen, Hamdi (61. Zemlin) – Hülsken (61. A. Schneider), Grünheid, S. Schneider (68. Koj).