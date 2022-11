Die Frauen des SV Rosellen haben die nächste Runde des Niederrheinpokals erreicht. – Foto: Daniel Schuch

Frauen-Niederrheinpokal: Kaarst und Rosellen schlagen Favoriten In der zweiten Runde des Niederrheinpokals übten sich die heimischen Landesligisten in der Rolle des Favoritenschrecks. Beide setzten sich gegen Niederrheinligisten durch.

Die Landesliga-Frauen der SG Kaarst und des SV Rosellen haben sich in der zweiten Runde des Niederrheinpokals gegen höherklassige Mannschaften behaupten können. Während die SG in ihrer Partie den SV Heißen, Tabellenfünfter in der Niederrheinliga, daheim mit 4:1 schlug, behielten die Frauen des SV Rosellen gegen den Niederrheinligisten SSVg Velbert zu Hause mit 2:1 die Oberhand.

Im Match der SG Kaarst brachte Pia Agnes Kilian brachte die Gastgeberinnen in der 13. Minute in Führung. Vier Minuten später erzielte Jolina Bak das 1:1-Ausgleichstor für Heißen nach einem Standard. Dennoch konnte der Landesliga-Tabellenführer in der Schlussphase das Spiel auf die eigene Seite ziehen. Mit einem Doppelschlag durch Nina Ulrich (69.) und erneut durch Kilian (71.) stellten die Kaarsterinnen auf 3:1. Kurz vor Schluss markierte Nina Ulrich mit ihrem zweiten Treffer (86.) den 4:1-Endstand. Nach dem 13:1-Kantersieg in der ersten Runde gegen die DJK Rheinkraft stand für die SG erneut ein überzeugendes Ergebnis auf der Habenseite. Trainer Ludger Vernaleken war mit der Leistung seiner Spielerinnen hochzufrieden: „Wir haben vollkommen verdient gewonnen und kaum gegnerische Chancen zugelassen. In diesem Spiel waren wir die klar bessere Mannschaft und hätten durchaus höher gewinnen können. Das war bisher unsere beste Saisonleistung.“