Frauen-Niederrheinliga: Zugänge, Abgänge & Transfers im Sommer 2026

FuPa präsentiert euch die aktuellen Transfers der Frauen-Niederrheinliga! In dieser Übersicht findet ihr gelistet nach Verein die Zugänge und Abgänge jeder Mannschaft. Die Wechsel und diese Übersicht werden regelmäßig aktualisiert.
Borussia Mönchengladbach II
Trainer: Mareike Visser, Josh Green
Zugänge: Elisa Strock (SGS Essen), Josh Green (Vorwärts Spoho 98), Carlotta Margies (Fortuna Düsseldorf), Serra Sütlü (Fortuna Düsseldorf)
Abgänge: Sabrina Grundmann (MSV Duisburg), Lukas Kleinen (FC Eintracht Kornelimünster), Joy Babatunde (SC Fortuna Köln)
CfR Links Düsseldorf
Trainer: Christian Klein
Zugänge: Emma Brüx (FC Schalke 04), Jule Hilgemann (SV Rosellen), Charlotta Dourgounis (SV Rosellen), Elisa Rüter (SV Rosellen), Markus Rix (Sportfreunde Baumberg)
Abgänge: keine
Borussia Mönchengladbach II
Trainer: Mareike Visser, Josh Green
Zugänge: Elisa Strock (SGS Essen), Josh Green (Vorwärts Spoho 98), Carlotta Margies (Fortuna Düsseldorf), Serra Sütlü (Fortuna Düsseldorf)
Abgänge: Sabrina Grundmann (MSV Duisburg), Lukas Kleinen (FC Eintracht Kornelimünster), Joy Babatunde (SC Fortuna Köln)
CfR Links Düsseldorf
Trainer: Christian Klein
Zugänge: Emma Brüx (FC Schalke 04), Jule Hilgemann (SV Rosellen), Charlotta Dourgounis (SV Rosellen), Elisa Rüter (SV Rosellen), Markus Rix (Sportfreunde Baumberg)
Abgänge: keine
DJK Tusa 06 Düsseldorf
Trainer: Svante Rasmus
Zugänge: Michelle Stommel (SV Rosellen)
Abgänge: Lea Bönisch (Karriereende)
Fortuna Düsseldorf
Trainer: Anestis Tsentemeidis
Zugänge: keine
Abgänge: Carlotta Margies (Borussia Mönchengladbach II), Serra Sütlü (Borussia Mönchengladbach II), Judith Schwindling (OSV Meerbusch), Alina Honold (SG Kaarst)
Grün-Weiß Lankern
Trainer: Marco Mallonn
Zugänge: keine
Abgänge: keine
GSV Moers
Trainer: Eckart Schuster
Zugänge: keine
Abgänge: Elona Sadiku (SV Budberg)
SC Krefeld 05
Trainer: Dominic Legrand
Zugänge: Jenna Dieck (SV Rosellen)
Abgänge: keine
SG Kaarst
Trainer: Ludger Vernaleken
Zugänge: Dirk Hilgers (SV Rosellen), Sarah Meuther (SV Glehn), Johanna Clara Lessig (FV Mönchengladbach 2020), Melissa Karli (FV Mönchengladbach 2020), Celine Osterloh (SC Viktoria 07 Anrath), Alina Honold (Fortuna Düsseldorf), Mirav Khalaf (FV Mönchengladbach 2020)
Abgänge: keine
SGS Essen III
Trainer: Max Reimers
Zugänge: keine
Abgänge: Loreen Mählitz (ETB Schwarz-Weiß Essen), Kea Veldhuis (SV Heißen), Anne Sina Hüwels (SV Heißen), Ilka Bartels (SC Buschhausen 1912), Paulina Schlitzkus (SV Heißen), Kimberly Oertgen (ETB Schwarz-Weiß Essen)
SV Budberg
Trainer: Daniel Peetz
Zugänge: Jens Schulz (Neuzugang), Isabell Marie Hirschberger (MSV Duisburg), Elona Sadiku (GSV Moers), Ronja Lenz (SV Budberg), Lily Rasel (SV Budberg), Sofie Bennertz (SV Budberg), Carolin Jöns (SV Budberg), Johanna Linkenbach (SV Budberg), Maik Gretz (SVB Jugend)
Abgänge: André Smeets (Abgang), Chantal Schmitz (Karriereende), Emma Busch (Karriereende)
SV Heißen
Trainer: Hasan Gören, Burak Kayakus
Zugänge: Kea Veldhuis (SGS Essen III), Anne Sina Hüwels (SGS Essen III), Sabrije Krasniqi (SV Heißen), Juliane Zilg (SV Heißen II), Meryam Yousef (SV Raadt), Paulina Schlitzkus (SGS Essen III)
Abgänge: Stefanie Agyeman (Unbekannt), Eugenia Stroie (), Salma Albalili (), Josephine Ojih (), Boma Henriette Nkem (SV Heißen II), Ghalia Karasheh (SV Heißen II), Kathrin Wittfeld (Karriereende), Josephine Ojih (1. FC Magdeburg)
SV Rosellen
Trainer:
Zugänge: keine
Abgänge: Andrea Martini (Karriereende), Ann-Kristin Flor (Karriereende), Tatjana Heinderichs (Karriereende), Melanie Helland (Karriereende), Vanessa Sochacki (Karriereende), Hendrikje Baurmann (MSV Duisburg), Cecilie Lischke (Karriereende), Judith Solf (Karriereende), Carina Schönewald (Karriereende), Vivienne Fink (Karriereende), Anika König (Pause), Alina Caspers (Karriereende), Isabell Arndt (Karriereende), Shirin Akcakaya (Unbekannt), Christopher Sheppard (SVG Neuss-Weissenberg II), Dirk Hilgers (SG Kaarst), Sandra Kosfelder (Karriereende), Jule Hilgemann (CfR Links Düsseldorf), Charlotta Dourgounis (CfR Links Düsseldorf), Fabienne Heinrichs (Unbekannt), Anna Bergmann (FC Tannenhof), Jenna Dieck (SC Krefeld 05), Michelle Stommel (DJK Tusa 06 Düsseldorf), Nadine Glaser (Vereinslos), Elisa Rüter (CfR Links Düsseldorf), Saskia Buschmann (TSV Solingen), Tobias Haitz (1. FC Köln U21 II)
SV Walbeck
Trainer: Friedel Baumann, Rahel Janßen
Zugänge: Emily Jockweg (SV Walbeck II), Franziska Wilmsen (SV Walbeck II), Lea Oymanns (SV Walbeck II), Liv Gaerber (Borussia Mönchengladbach), Mara Hülskemper (SV Walbeck II), Mara Antonia Hänseroth (MSV Duisburg III), Milla Ehring (SV Walbeck II), Romy Lange (SV Walbeck II), Nele van Bonn (SV Walbeck II), Birgit Lohmann (SV Walbeck II), Rahel Janßen (SV Walbeck II)
Abgänge: Anna Elisa Schiffers (Unbekannt), Carina Rasch (Karriereende), Marina Linßen (Karriereende)
TSV Solingen
Trainer: Alexandros Gkanatsios
Zugänge: Saskia Buschmann (SV Rosellen), Sophia Steinmetz (Fortuna Düsseldorf)
Abgänge: Stefan Wieden (Post SV Solingen)
SV Walbeck
Trainer: Friedel Baumann, Rahel Janßen
Zugänge: Emily Jockweg (SV Walbeck II), Franziska Wilmsen (SV Walbeck II), Lea Oymanns (SV Walbeck II), Liv Gaerber (Borussia Mönchengladbach), Mara Hülskemper (SV Walbeck II), Mara Antonia Hänseroth (MSV Duisburg III), Milla Ehring (SV Walbeck II), Romy Lange (SV Walbeck II), Nele van Bonn (SV Walbeck II), Birgit Lohmann (SV Walbeck II), Rahel Janßen (SV Walbeck II)
Abgänge: Anna Elisa Schiffers (Unbekannt), Carina Rasch (Karriereende), Marina Linßen (Karriereende)
TSV Solingen
Trainer: Alexandros Gkanatsios
Zugänge: Saskia Buschmann (SV Rosellen), Sophia Steinmetz (Fortuna Düsseldorf)
Abgänge: Stefan Wieden (Post SV Solingen)
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