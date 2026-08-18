Beim SV Rosellen wird nicht mehr gespielt. – Foto: SSVg Velbert 02
Frauen-Niederrheinliga startet mit einem Absteiger - Rückzug
Die Frauen-Niederrheinliga beginnt in zwei Wochen, doch ein Absteiger steht nach Rückzug schon fest.
von André Nückel · Heute, 07:48 Uhr · 0 Leser
Die Saison der Frauen-Niederrheinliga beginnt am 30. August. Rund zwei Wochen verbleiben den Frauen noch, um sich gewissenhaft auf den Start vorzubereiten. Etwas mehr Zeit bis zum ersten Ligaspiel hat Grün-Weiß Lankern, denn das erste Match gegen den SV Rosellen wird nicht stattfinden - der Gegner hat zurückgezogen.
2023/24 stieg Rosellen als Meister der Landesliga erstmals in die Niederrheinliga auf und hat es in der Folge geschafft, direkt eine gute Rolle in der höchsten Frauen-Liga am Niederrhein einzunehmen. Die Mannschaft wurde zweimal Fünfter - eine mehr als beachtliche Leistung.
Einige Spielerinnen, die sich ins Rampenlicht gespielt haben, wechselten den Verein. Hendrikje Baurmann, mit 13 Toren und 16 Vorlagen Top-Scorerin von Rosellen, wechselte zum MSV Duisburg in die Regionalliga, Saskia Buschmann, die mit 14 Toren und ebenso vielen Vorlagen ebenfalls tolle Werte produzierte, ging beispielsweise zum TSV Solingen.
Der bislang einzige offizielle Kommentar zum Rückzug - und damit zum Abstieg - des SV Rosellen kommt vom Fußballverband Niederrhein: „Der SV Rosellen, der sich sportlich qualifiziert hatte, kann in dieser Saison keine Mannschaft stellen, nimmt daher nicht am Spielbetrieb teil und ist damit erster Absteiger in der Spielzeit 2026/27.“
Das ist der Spielplan der Frauen-Niederrheinliga
1. Spieltag
So., 30.08.26 12:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - DJK Tusa 06 Düsseldorf
So., 30.08.26 13:00 Uhr GSV Moers - TSV Solingen
So., 30.08.26 15:00 Uhr SV Heißen - Fortuna Düsseldorf
So., 30.08.26 15:30 Uhr SGS Essen III - SC Krefeld 05
So., 30.08.26 16:00 Uhr SG Kaarst - CfR Links Düsseldorf
So., 30.08.26 17:00 Uhr TSV Urdenbach - SV Budberg
2. Spieltag
So., 06.09.26 13:00 Uhr SV Budberg - SGS Essen III
So., 06.09.26 13:30 Uhr TSV Solingen - SV Heißen
So., 06.09.26 14:00 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - GSV Moers
So., 06.09.26 15:00 Uhr Fortuna Düsseldorf - SG Kaarst
So., 06.09.26 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - TSV Urdenbach
So., 06.09.26 15:30 Uhr SC Krefeld 05 - Grün-Weiß Lankern
3. Spieltag
So., 13.09.26 13:00 Uhr Grün-Weiß Lankern - Borussia Mönchengladbach II
So., 13.09.26 15:00 Uhr SV Heißen - DJK Tusa 06 Düsseldorf
So., 13.09.26 15:30 Uhr SC Krefeld 05 - SV Budberg
So., 13.09.26 15:30 Uhr SGS Essen III - CfR Links Düsseldorf
So., 13.09.26 16:00 Uhr SG Kaarst - TSV Solingen
So., 13.09.26 17:00 Uhr TSV Urdenbach - Fortuna Düsseldorf
4. Spieltag
So., 20.09.26 12:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - GSV Moers
So., 20.09.26 13:00 Uhr SV Budberg - Grün-Weiß Lankern
So., 20.09.26 13:30 Uhr TSV Solingen - TSV Urdenbach
So., 20.09.26 14:30 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - SG Kaarst
So., 20.09.26 15:00 Uhr Fortuna Düsseldorf - SGS Essen III
So., 20.09.26 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - SC Krefeld 05
5. Spieltag
So., 27.09.26 13:00 Uhr Grün-Weiß Lankern - GSV Moers
So., 27.09.26 13:00 Uhr SV Budberg - CfR Links Düsseldorf
So., 27.09.26 15:00 Uhr SV Heißen - Borussia Mönchengladbach II
So., 27.09.26 15:30 Uhr SC Krefeld 05 - Fortuna Düsseldorf
So., 27.09.26 15:30 Uhr SGS Essen III - TSV Solingen
So., 27.09.26 17:00 Uhr TSV Urdenbach - DJK Tusa 06 Düsseldorf
6. Spieltag
So., 04.10.26 12:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - SG Kaarst
So., 04.10.26 13:00 Uhr GSV Moers - SV Heißen
So., 04.10.26 13:30 Uhr TSV Solingen - SC Krefeld 05
So., 04.10.26 14:30 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - SGS Essen III
So., 04.10.26 15:00 Uhr Fortuna Düsseldorf - SV Budberg
So., 04.10.26 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - Grün-Weiß Lankern
7. Spieltag
So., 11.10.26 13:00 Uhr Grün-Weiß Lankern - SV Heißen
So., 11.10.26 13:00 Uhr SV Budberg - TSV Solingen
So., 11.10.26 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - Fortuna Düsseldorf
So., 11.10.26 15:30 Uhr SC Krefeld 05 - DJK Tusa 06 Düsseldorf
So., 11.10.26 16:00 Uhr SG Kaarst - GSV Moers
So., 11.10.26 17:00 Uhr TSV Urdenbach - Borussia Mönchengladbach II
8. Spieltag
So., 18.10.26 12:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - SGS Essen III
So., 18.10.26 13:00 Uhr GSV Moers - TSV Urdenbach
So., 18.10.26 13:30 Uhr TSV Solingen - CfR Links Düsseldorf
So., 18.10.26 14:30 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - SV Budberg
So., 18.10.26 15:00 Uhr Fortuna Düsseldorf - Grün-Weiß Lankern
So., 18.10.26 15:00 Uhr SV Heißen - SG Kaarst
9. Spieltag
So., 08.11.26 12:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - SV Budberg
So., 08.11.26 13:00 Uhr GSV Moers - SC Krefeld 05
So., 08.11.26 13:30 Uhr TSV Solingen - Grün-Weiß Lankern
So., 08.11.26 14:30 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - Fortuna Düsseldorf
So., 08.11.26 15:00 Uhr SV Heißen - SGS Essen III
So., 08.11.26 16:00 Uhr SG Kaarst - TSV Urdenbach
10. Spieltag
So., 15.11.26 13:00 Uhr Grün-Weiß Lankern - TSV Urdenbach
So., 15.11.26 13:00 Uhr SV Budberg - GSV Moers
So., 15.11.26 13:00 Uhr SGS Essen III - SG Kaarst
So., 15.11.26 13:30 Uhr TSV Solingen - DJK Tusa 06 Düsseldorf
So., 15.11.26 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - Borussia Mönchengladbach II
So., 15.11.26 15:30 Uhr SC Krefeld 05 - SV Heißen
11. Spieltag
So., 29.11.26 12:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - Fortuna Düsseldorf
So., 29.11.26 13:00 Uhr Grün-Weiß Lankern - DJK Tusa 06 Düsseldorf
So., 29.11.26 13:00 Uhr GSV Moers - CfR Links Düsseldorf
So., 29.11.26 15:00 Uhr SV Heißen - SV Budberg
So., 29.11.26 16:00 Uhr SG Kaarst - SC Krefeld 05
So., 29.11.26 17:00 Uhr TSV Urdenbach - SGS Essen III
12. Spieltag
So., 06.12.26 13:00 Uhr SV Budberg - SG Kaarst
So., 06.12.26 13:00 Uhr SGS Essen III - Grün-Weiß Lankern
So., 06.12.26 13:30 Uhr TSV Solingen - Borussia Mönchengladbach II
So., 06.12.26 15:00 Uhr Fortuna Düsseldorf - GSV Moers
So., 06.12.26 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - SV Heißen
So., 06.12.26 15:30 Uhr SC Krefeld 05 - TSV Urdenbach
13. Spieltag
So., 28.02.27 13:00 Uhr SV Budberg - TSV Urdenbach
So., 28.02.27 13:30 Uhr TSV Solingen - GSV Moers
So., 28.02.27 14:30 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - Borussia Mönchengladbach II
So., 28.02.27 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - SG Kaarst
So., 28.02.27 15:00 Uhr Fortuna Düsseldorf - SV Heißen
So., 28.02.27 15:30 Uhr SC Krefeld 05 - SGS Essen III
14. Spieltag
So., 07.03.27 13:00 Uhr Grün-Weiß Lankern - SG Kaarst
So., 07.03.27 15:00 Uhr Fortuna Düsseldorf - TSV Solingen
So., 07.03.27 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - DJK Tusa 06 Düsseldorf
So., 07.03.27 15:30 Uhr SC Krefeld 05 - Borussia Mönchengladbach II
So., 07.03.27 15:30 Uhr SGS Essen III - GSV Moers
So., 07.03.27 17:00 Uhr TSV Urdenbach - SV Heißen
15. Spieltag
So., 14.03.27 13:00 Uhr GSV Moers - DJK Tusa 06 Düsseldorf
So., 14.03.27 13:00 Uhr SGS Essen III - SV Budberg
So., 14.03.27 13:00 Uhr Grün-Weiß Lankern - SC Krefeld 05
So., 14.03.27 15:00 Uhr SV Heißen - TSV Solingen
So., 14.03.27 16:00 Uhr SG Kaarst - Fortuna Düsseldorf
So., 14.03.27 17:00 Uhr TSV Urdenbach - CfR Links Düsseldorf
16. Spieltag
So., 21.03.27 12:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - Grün-Weiß Lankern
So., 21.03.27 13:00 Uhr SV Budberg - SC Krefeld 05
So., 21.03.27 13:30 Uhr TSV Solingen - SG Kaarst
So., 21.03.27 14:30 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - SV Heißen
So., 21.03.27 15:00 Uhr Fortuna Düsseldorf - TSV Urdenbach
So., 21.03.27 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - SGS Essen III
17. Spieltag
So., 04.04.27 13:00 Uhr SGS Essen III - Fortuna Düsseldorf
So., 04.04.27 13:00 Uhr Grün-Weiß Lankern - SV Budberg
So., 04.04.27 13:00 Uhr GSV Moers - Borussia Mönchengladbach II
So., 04.04.27 15:30 Uhr SC Krefeld 05 - CfR Links Düsseldorf
So., 04.04.27 16:00 Uhr SG Kaarst - DJK Tusa 06 Düsseldorf
So., 04.04.27 17:00 Uhr TSV Urdenbach - TSV Solingen
18. Spieltag
So., 11.04.27 12:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - SV Heißen
So., 11.04.27 13:00 Uhr GSV Moers - Grün-Weiß Lankern
So., 11.04.27 13:30 Uhr TSV Solingen - SGS Essen III
So., 11.04.27 14:30 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - TSV Urdenbach
So., 11.04.27 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - SV Budberg
So., 11.04.27 15:00 Uhr Fortuna Düsseldorf - SC Krefeld 05
19. Spieltag
So., 18.04.27 13:00 Uhr SGS Essen III - DJK Tusa 06 Düsseldorf
So., 18.04.27 13:00 Uhr SV Budberg - Fortuna Düsseldorf
So., 18.04.27 13:00 Uhr Grün-Weiß Lankern - CfR Links Düsseldorf
So., 18.04.27 15:00 Uhr SV Heißen - GSV Moers
So., 18.04.27 15:30 Uhr SC Krefeld 05 - TSV Solingen
So., 18.04.27 16:00 Uhr SG Kaarst - Borussia Mönchengladbach II
20. Spieltag
So., 25.04.27 12:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - TSV Urdenbach
So., 25.04.27 13:00 Uhr GSV Moers - SG Kaarst
So., 25.04.27 13:30 Uhr TSV Solingen - SV Budberg
So., 25.04.27 14:30 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - SC Krefeld 05
So., 25.04.27 15:00 Uhr SV Heißen - Grün-Weiß Lankern
So., 25.04.27 15:00 Uhr Fortuna Düsseldorf - CfR Links Düsseldorf
21. Spieltag
So., 02.05.27 13:00 Uhr SV Budberg - DJK Tusa 06 Düsseldorf
So., 02.05.27 13:00 Uhr Grün-Weiß Lankern - Fortuna Düsseldorf
So., 02.05.27 13:00 Uhr SGS Essen III - Borussia Mönchengladbach II
So., 02.05.27 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - TSV Solingen
So., 02.05.27 16:00 Uhr SG Kaarst - SV Heißen
So., 02.05.27 17:00 Uhr TSV Urdenbach - GSV Moers
22. Spieltag
So., 09.05.27 12:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - SC Krefeld 05
So., 09.05.27 13:00 Uhr GSV Moers - SGS Essen III
So., 09.05.27 13:30 Uhr TSV Solingen - Fortuna Düsseldorf
So., 09.05.27 14:30 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - CfR Links Düsseldorf
So., 09.05.27 15:00 Uhr SV Heißen - TSV Urdenbach
So., 09.05.27 16:00 Uhr SG Kaarst - Grün-Weiß Lankern
23. Spieltag
So., 23.05.27 13:00 Uhr Grün-Weiß Lankern - TSV Solingen
So., 23.05.27 13:00 Uhr SGS Essen III - SV Heißen
So., 23.05.27 13:00 Uhr SV Budberg - Borussia Mönchengladbach II
So., 23.05.27 15:00 Uhr Fortuna Düsseldorf - DJK Tusa 06 Düsseldorf
So., 23.05.27 15:30 Uhr SC Krefeld 05 - GSV Moers
So., 23.05.27 17:00 Uhr TSV Urdenbach - SG Kaarst
24. Spieltag
So., 30.05.27 12:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - CfR Links Düsseldorf
So., 30.05.27 13:00 Uhr GSV Moers - SV Budberg
So., 30.05.27 14:30 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - TSV Solingen
So., 30.05.27 15:00 Uhr SV Heißen - SC Krefeld 05
So., 30.05.27 16:00 Uhr SG Kaarst - SGS Essen III
So., 30.05.27 17:00 Uhr TSV Urdenbach - Grün-Weiß Lankern
25. Spieltag
So., 06.06.27 13:00 Uhr SGS Essen III - TSV Urdenbach
So., 06.06.27 13:00 Uhr SV Budberg - SV Heißen
So., 06.06.27 14:30 Uhr DJK Tusa 06 Düsseldorf - Grün-Weiß Lankern
So., 06.06.27 15:00 Uhr CfR Links Düsseldorf - GSV Moers
So., 06.06.27 15:00 Uhr Fortuna Düsseldorf - Borussia Mönchengladbach II
So., 06.06.27 15:30 Uhr SC Krefeld 05 - SG Kaarst
26. Spieltag
So., 13.06.27 13:00 Uhr Borussia Mönchengladbach II - TSV Solingen
So., 13.06.27 13:00 Uhr GSV Moers - Fortuna Düsseldorf
So., 13.06.27 13:00 Uhr SV Heißen - CfR Links Düsseldorf
So., 13.06.27 13:00 Uhr SG Kaarst - SV Budberg
So., 13.06.27 13:00 Uhr TSV Urdenbach - SC Krefeld 05
So., 13.06.27 13:00 Uhr Grün-Weiß Lankern - SGS Essen III