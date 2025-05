Frauen Nations League: Luxemburg steht einen Schritt vor dem Aufstieg

Luxemburg braucht noch einen Punkt, um den Aufstieg in die Nations League B perfekt zu machen – Foto: paul@lsm.sarl

>> Fotogalerie In Beggen fand am Freitagabend das wichtige Nations-League-Spiel zwischen Luxemburg und Armenien statt, das die Roten Löwinnen mit 2:0 für sich entschieden. Vor der dritthöchsten Heimkulisse in der Geschichte der Frauen-Nationalmannschaft - es waren 1.156 Zuschauer anwesend - startete das Spiel mit vielversprechenden Offensivaktionen der Gastgeberinnen. Bereits in der 14.' fiel das erste Tor: Thompson nutzte in ihrem 50.Länderspiel eine Ecke von Caroline Jorge Magalhaes und köpfte am langen Pfosten zur 1:0-Führung ein. Nur 120 Sekunden später hatte Kapitänin Miller eine große Chance, doch ihr strammer Schuss wurde von der armenischen Torhüterin glänzend pariert. Auch Caroline Jorge Magalhaes und Lourenço kamen in den folgenden Minuten zu guten Möglichkeiten, konnten aber nicht erhöhen.

Armenien versuchte, ins Spiel zu finden, doch die Luxemburger Abwehr hielt stand. In der 37.' erhöhte Joana Lourenço ebenfalls mit einem Kopfball nach einer weiteren Ecke auf 2:0. Mit diesem Vorsprung ging es in die Halbzeit. Die 2.Hälfte begann ohne Wechsel und Luxemburg blieb offensiv gefährlich. Thompson vergab in der 54.' eine gute Chance, als sie die Torhüterin ausspielte, aber ins Außennetz schoss. Danach verflachte die Partie - was durchaus als Teil des Plans angesehen werden kann (s.u.) - und Armenien kam in der 75.' durch Kazanchian zu einer Möglichkeit, die von Torhüterin Schlimé sehenswert pariert wurde. Kurz vor Schluss hatten beide Teams noch Chancen, doch das Ergebnis blieb unverändert.