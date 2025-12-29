Frauen + Nachwuchs: Berliner Hallenmeisterschaften im Überblick

Draußen ist es kalt, der Fußball macht Winterpause. Zeit, um in die Halle zu blicken. Dort finden wieder die Berliner Hallenmeisterschaften statt. Der Überblick:

Bei den Frauen kämpfen 18 Teams um das Final-Ticket. Gruppe A durfte dabei bereits vor Weihnachten aufs Parkett. Die U23 des 1. FC Union Berlin und Berolina Mitte haben sich für die Endrunde qualifiziert. Gruppe zwei und drei ziehen am kommenden Wochenende nach. Alle Spiele findet ihr hier .

Die Ältesten der Junioren dürfen ihr Können in der Halle Mitte Januar unter Beweis stellen. Dann finden am 17. und 18. die Vorrunden-Spiele statt. In vier Gruppen kämpfen je sechs Teams ums Weiterkommen. Alle Spiele findet ihr hier .

B-Junioren

Für die B-Junioren geht es zwei Wochen später ums Eingemachte. Auch hier spielen insgesamt 24 Teams um den Titel. Die Vorrunde (vier Gruppen a sechs Teams) findet am 31. Januar sowie dem 01. Februar statt. Alle Spiele findet ihr hier.

C-Junioren

Die C-Junioren müssen sich nur noch zwei Wochen gedulden. Dann folgt das selbe Prozedere wie bei den älteren Jahrgängen. Vier Vorrunden-Gruppen mit je sechs Teams besetzt. Alle Spiele findet ihr hier.

D-Junioren

Für die D-Junioren beginnt das neue Jahr 2026 mit den Hallenmeisterschaften. Am 03. und 04. Januar wird die Vorrunde gespielt. Die Endrunde steht dann Mitte Februar auf dem Programm. Alle Spiele findet ihr hier.

B-Juniorinnen

Bei den B-Juniorinnen wurde die Vorrunde bereits komplett absolviert. Für die Endrunde am 07. Februar 2026 haben sich folgende Teams qualifiziert: Union Berlin, Viktoria Mitte, Berolina Mitte, Viktoria Berlin, Hertha BSC und der FC Internationale. Alle Spiele findet ihr hier.

C-Juniorinnen

Bei den C-Juniorinnen wird die Vorrunde wie bei den Junioren in vier Sechsergruppen absolviert. Gespielt wird am 17. sowie dem 25. Januar. Alle Spiele findet ihr hier.

D-Juniorinnen

Auch für die D-Mädchen startet 2026 mit dem Hallen-Spektakel - zumindest für zwei der drei Vorrundengruppen. Gruppe A und B ermitteln am 03. bzw. 04. Januar die Finalteilnehmer. Gruppe C folgt eine Woche später. Alle Spiele findet ihr hier.