Frauen-MRL: Südwest will Serie weiter ausbauen

In der Frauen-Mittelrheinliga steht der 6. Spieltag an. Tabellenführer DJK Südwest Köln will seine perfekte Serie gegen Waldenrath fortsetzen, während im Tabellenkeller Bröltal, Bergfried und Jüngersdorf auf wichtige Punkte hoffen. Auch Allner-Bödingen gegen Spoho Köln II verspricht Spannung – und der 1. FC Köln III empfängt Alemannia Straß.

Der 6. Spieltag der Frauen-Mittelrheinliga steht bevor, und an der Tabellenspitze grüßt weiter der DJK Südwest Köln, welcher sich bisher in absoluter Topform zeigt und mit vier Siegen aus vier Spielen sowie der besten Tordifferenz souverän vorne liegt. Am Wochenende wartet nun Viktoria Waldenrath, die bisher erst zwei Partien absolviert hat und mit drei Punkten im Tabellenmittelfeld rangiert. Alles andere als ein Sieg der Kölnerinnen wäre eine Überraschung – doch Waldenrath wird versuchen, dem Favoriten mit viel Einsatz Paroli zu bieten.

In Bröltal hofft die TuS auf den Befreiungsschlag. Nach vier Spielen und nur drei Punkten steht das Team auf Rang zehn und hat mit einer Tordifferenz von -12 die schwächste Bilanz der Liga. Gegen Casa Espana, aktuell Vierter mit neun Punkten aus fünf Spielen, wartet allerdings eine schwierige Aufgabe. Für Bröltal geht es darum, mehr defensive Stabilität zu finden, während Casa Espana den Kontakt zur Spitzengruppe halten will.

Auch der SV Bergfried Leverkusen will als Aufsteiger endlich den ersten Sieg feiern. Nach vier Spieltagen steht lediglich ein Punkt zu Buche – zu wenig für die eigenen Ansprüche. Gegner SV Menden reist mit neun Punkten aus fünf Spielen an und liegt komfortabel im oberen Mittelfeld. Für Bergfried geht es darum, den Favoriten so lange wie möglich zu fordern.

RW Merl empfängt die TuS Jüngersdorf-Stütgerloch. Jüngersdorf steht nach vier Niederlagen in vier Spielen noch ohne Punkt am Tabellenende, während Merl mit drei Zählern auf Rang neun steht. Beide Teams brauchen dringend ein Erfolgserlebnis, um nicht früh den Anschluss ans Mittelfeld zu verlieren.

Ein spannendes Duell auf Augenhöhe verspricht die Begegnung zwischen der SV Allner-Bödingen und Vorwärts Spoho Köln II. Beide Teams trennen nur zwei Punkte – Spoho liegt mit neun Zählern auf Platz drei, Bödingen folgt mit sieben Punkten auf Rang sechs, hat jedoch ein Spiel weniger. Beide Mannschaften haben bislang einen guten Saisonstart hingelegt und wollen den Anschluss zur Spitze wahren.

Außerdem trifft die dritte Mannschaft des 1. FC Köln auf den SC Alemannia Straß – die Partie wird wie bekannt ohne Wertung ausgetragen.