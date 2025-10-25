Frauen-MRL: Spannende Duelle im Verfolgerfeld

Die Frauen-Mittelrheinliga geht in die nächste Runde und verspricht am Wochenende reichlich Spannung. Während Spitzenreiter DJK Südwest Köln weiter ungeschlagen ist und seine Siegesserie ausbauen will, stehen im Verfolgerfeld mehrere direkte Duelle an – mit Derbycharakter und Aufsteigerduellen, die für zusätzliche Brisanz sorgen.

Zum Auftakt trifft der TuS Jüngersdorf auf den ungeschlagenen Tabellenführer DJK Südwest Köln. Die Ausgangslage ist klar: Südwest führt die Liga mit fünf Siegen aus fünf Spielen souverän an, während Jüngersdorf nach wie vor auf den ersten Punkt wartet. Trotzdem wollen die Gastgeberinnen sich nicht kampflos geschlagen geben. „Für Sonntag sind die Rollen klar verteilt – der ungeschlagene Tabellenführer DJK Südwest kommt, und wir haben den klassischen Fehlstart hingelegt“, erklärt TuS-Trainer Hans-Josef Ohrem. „Daher haben wir nichts zu verlieren und werden versuchen, es den Kölnerinnen so schwer wie möglich zu machen. Kompakt stehen und trotzdem mutig sein ist die Devise.“

Eine schwere Aufgabe erwartet auch den SV Waldenrath, der auf Alemannia Aachen trifft. Die Aachenerinnen sind als Tabellenzweiter mit vier Siegen aus fünf Spielen hervorragend gestartet und wollen weiter Druck auf Spitzenreiter Südwest machen. „Für das kommende Spiel bereiten wir uns mit der gleichen Ernsthaftigkeit und Motivation vor wie in den letzten Wochen. Unser Gegner ist erfahren und verfügt über einige Spielerinnen mit Bundesliga-Vergangenheit, was das Spiel anspruchsvoll macht“, erklärt Aachens Trainer Gökhan Demirci. Auch Waldenraths Coach Maik Honold blickt optimistisch auf das Spiel: „Mit Aufstiegsanwärter Alemannia Aachen wartet eine schwierige Aufgabe auf unsere Mannschaft. Die Favoritenrolle ist klar verteilt. Genau deshalb ist dieses Spiel eine Chance, Charakter zu zeigen und ein Ausrufezeichen zu setzen. Taktisch werden wir gut vorbereitet sein. Mit der richtigen Einstellung und mannschaftlicher Geschlossenheit traue ich meinem Team eine Überraschung zu.“

Ein echtes Aufsteigerduell erwartet die Zuschauer in Straß, wo der SC Alemannia Straß den RW Merl empfängt. Zwischen beiden Teams liegen nur drei Punkte – Merl steht mit sechs Zählern auf Platz sieben, Straß mit drei Punkten auf Rang neun. Straß-Coach Sascha Schmitz blickt optimistisch auf die Partie:

„Am Sonntag empfangen wir mit RW Merl einen etablierten Mittelrheinligisten, der bereits sechs Punkte auf dem Konto hat. Trotz der kräftezehrenden englischen Woche mit Pokalverlängerung wollen wir als Aufsteiger zuhause alles geben, um die drei Punkte zu behalten. Das Team ist hochmotiviert und freut sich auf die Herausforderung.“

Auch Merl will den Schwung der letzten Wochen mitnehmen. „Nachdem wir nun zwei Spiele in Folge gewinnen konnten, wollen wir daraus natürlich eine kleine Serie starten“, so Co-Trainer Jan Schüll. „Als Aufsteiger darf man Straß keinesfalls unterschätzen – sie haben bereits gezeigt, wie schwer es ist, gegen sie zu bestehen.“

Hochspannung verspricht zudem das Derby zwischen dem SV Menden und dem SV Allner-Bödingen. Beide Teams spielen eine starke Saison: Menden liegt mit zwölf Punkten auf Rang drei, Allner-Bödingen folgt mit zehn Zählern auf Platz vier, hat aber ein Spiel weniger. Trainer Jesse Muambay freut sich auf das traditionsreiche Duell:

„Die Mädels freuen sich auf das Spiel – Derbytime! Das ist immer ein brisantes, emotionales, intensives und körperliches Spiel. Die Trainingswoche lief sehr gut, wir werden hochkonzentriert zu Werke gehen und versuchen, die drei Punkte mitzunehmen.“

Zum Abschluss des Spieltags reist der SV Bergfried Leverkusen zu Casa España Köln. Während die Gastgeberinnen mit neun Punkten auf Rang sechs stehen und einen guten Saisonstart hingelegt haben, wartet Aufsteiger Bergfried mit nur einem Zähler noch auf den ersten Sieg. Trotzdem gibt sich Sebastian Finster kämpferisch: „Wir betreiben seit Wochen einen enormen Aufwand – auf und neben dem Platz. Jetzt wird es Zeit, dass wir uns endlich auch mit Punkten dafür belohnen. Woche für Woche zeigen wir, dass wir in dieser Liga mit jedem Gegner auf Augenhöhe sind. Was uns noch fehlt, sind die richtigen Entscheidungen in den entscheidenden Momenten. Am Sonntag erwartet uns mit Casa España ein starker Gegner, aber wenn wir ans Limit gehen und geschlossen auftreten, ist auch dort etwas zu holen.“

Damit verspricht der kommende Spieltag in der Frauen-Mittelrheinliga erneut jede Menge Spannung: An der Spitze will Südwest Köln seine Serie fortsetzen, während sich im Mittelfeld und Keller einige Teams dringend wichtige Punkte erkämpfen wollen.