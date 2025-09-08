Frauen-Mittelrheinliga: Ziele und Meisterschaftsfavoriten der Teams

Viktoria Waldenrath-Straten bei einem Testspiel gegen den SC Selfkant – Foto: Miriam Senft

Am kommenden Wochenende rollt der Ball wieder in der Frauen-Mittelrheinliga. 13 Mannschaften gehen in die Saison 2025/26, vom Aufsteiger bis zum etablierten Spitzenteam. Wir haben uns vor dem Start bei den Vereinen umgehört und in kompakten Steckbriefen zusammengestellt, was sich die Teams vorgenommen haben: von Klassenerhalt bis Aufstieg, von Neuaufbau bis Meisterschaftsambitionen. Wer Favorit ist und wie die Vorbereitung verlief – all das gibt es im Überblick vor dem ersten Anpfiff.

SC Alemannia Straß

🎯 Saisonziel: Einstelliger Tabellenplatz

📄 Anmerkung zum Saisonziel: Als Aufsteiger möchten wir uns in der neuen Liga bestmöglich beweisen und zeigen, dass wir mehr sind als nur ein kleiner Dorfverein.

🏆 Meisterschaftsfavoriten: Viktoria Waldenrath-Straeten, SV Allner-Bödingen, TuS Jüngersdorf-Stütgerloch

🎙 Statement zur Vorbereitung: Es war eine Herausforderung, mit den Spielabsagen der Gegner zurechtzukommen und kurzfristig Ersatz zu finden, um einen Spielrhythmus herzustellen. Wir sind motiviert und freuen uns auf die neue Saison, das bestätigt auch die sehr gute Trainingsbeteiligung. Viktoria Waldenrath-Straeten

🎯 Saisonziel: Oben mitspielen

📄 Anmerkung zum Saisonziel: Wir wollen konstant starke Leistungen zeigen, die Mannschaft weiterentwickeln und vorne mitmischen.

🏆 Meisterschaftsfavoriten: DJK Südwest Köln, Alemannia Aachen, SV Allner-Bödingen

🎙 Statement zur Vorbereitung: Die Vorbereitung war intensiv. Wir haben an unseren Spielabläufen gearbeitet, die Mannschaft eingespielt und viele junge Spielerinnen unter 18 Jahren integriert. Das bringt frischen Schwung und macht Lust auf die Saison.

Vorwärts Spoho 98 II

🎯 Saisonziel: Oben mitspielen

📄 Anmerkung zum Saisonziel: Die Mannschaft wurde erst vor fünf Wochen übernommen, daher ist eine Einschätzung der Liga noch schwierig.

🏆 Meisterschaftsfavoriten: Keine Einschätzung möglich

🎙 Statement zur Vorbereitung: Die Vorbereitung läuft sehr gut und positiv. Für uns als neues Trainerteam gibt es nichts zu beanstanden. Ich blicke sehr zufrieden auf die letzten Wochen zurück und positiv in die kommenden. Alemannia Aachen

🎯 Saisonziel: Oben mitspielen

📄 Anmerkung zum Saisonziel: Wir wollen den Zuschauer:innen zeigen, dass wir auf dem Platz ein kämpfendes, geschlossenes Team sind, das Teamgeist lebt. Jede Spielerin soll Spaß am Spiel haben, während wir als Mannschaft stark bleiben.

🏆 Meisterschaftsfavoriten: SV Allner-Bödingen, DJK Südwest Köln

🎙 Statement zur Vorbereitung: Die Vorbereitungsphase war intensiv und kämpferisch; in jedem Training haben wir unseren Teamgeist gestärkt und uns als ein Team, das gemeinsam kämpft, vorbereitet.