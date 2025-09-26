Frauen-Mittelrheinliga: „Wir brennen auf die ersten Punkte“

Vor dem dritten Spieltag der Frauen-Mittelrheinliga blicken die Trainerinnen und Trainer mit Respekt auf ihre Gegner, betonen aber zugleich die eigenen Stärken. Besonders die Rückkehrerinnen in manchen Kadern sorgen für neue Zuversicht.

Jesse Muambay, Trainer von Allner-Bödingen, fordert von seiner Mannschaft, ähnlich wie zuletzt gegen Aachen, „mit viel Einsatz und viel Disziplin das Spiel zu gestalten“ und den Heimvorteil auszunutzen. Ziel seien klar die drei Punkte. Bröltal werde ein „sehr robuster Gegner gegen den Ball“ sein, den man keinesfalls unterschätze.

TuS Homburg-Bröltal-Coach Mats Bollmann sieht die Rollen dagegen klar verteilt: „Unser Team erwartet ein schweres Auswärtsspiel gegen den klaren Favoriten. Für uns ist es eines dieser Bonusspiele.“ Sein Team wolle mit hoher Aktivität auftreten und dem Favoriten das Leben so schwer wie möglich machen – ohne Druck, aber mit voller Einsatzbereitschaft.

Für Viktoria Waldenrath beginnt die Saison mit Verspätung. Trainer Maik Honold sieht die Vorfreude im Team groß: „Einige Stammspielerinnen kehren rechtzeitig zum Heimspiel zurück in den Kader und sorgen für mehr Stabilität und Erfahrung.“ Gleichzeitig müsse das Team aber auch längerfristige Ausfälle verkraften. Honold spricht von einem „Duell auf Augenhöhe“ gegen Jüngersdorf, das bereits zwei Partien im Rhythmus ist.

Auf der Gegenseite erwartet TuS Jüngersdorf-Trainer Hans-Josef Ohrem ein „extrem schweres Auswärtsspiel“. Waldenrath habe mit Neuzugängen „mehr Breite im Kader und Qualität dazu gewonnen“. Trotzdem wolle man „etwas Zählbares mitnehmen“.

Merl gegen Casa de Espana: Kampf um die ersten Punkte

Co-Trainer Jan Schüll vom SV Rot-Weiß Merl blickt optimistisch nach vorn: „Wir erwarten mit Casa de España einen leidenschaftlichen und starken Gegner, der schwer zu bespielen ist. Besonders in Casa ist es immer schwer zu bestehen. Auch wenn unser Saisonstart nicht nach Plan lief, sind wir voller Energie und Überzeugung, am Sonntag unseren ersten Sieg einzufahren.“ Seine Mannschaft arbeite konzentriert und „brenne darauf, endlich die ersten Punkte mitzunehmen“.

Auf der anderen Seite warnt Casa-Co-Trainer Stefan Gaeb vor den Qualitäten des Gegners: „Rot-Weiß Merl hat uns letzte Saison zweimal schön ärgern können. Eine taktisch gut aufgestellte Mannschaft erwartet uns.“ Vor allem bei Standardsituationen müsse man aufmerksam sein. „Ich erwarte ein Spiel mit knappen Ausgang – hoffentlich dieses Jahr zu unseren Gunsten.“

Südwest Köln gegen Menden: Duell auf Augenhöhe

DJK-Trainerin Jule Brockerhoff sieht den kommenden Gegner auf ähnlichem Level wie ihr eigenes Team. „Menden hat sich in den ersten zwei Spielen gut präsentiert. Eine junge Mannschaft, die offensiven Fußball spielen will.“ Um die drei Punkte anzuvisieren, müsse ihre Mannschaft „alles investieren“ und vor allem die Fehler aus der Vorwoche korrigieren.

Bergfried Leverkusen gegen 1. FC Köln III: Lernen trotz Niederlagen

Für Bergfried Leverkusen verlief der Start in die Liga bislang ohne Punkte, doch Trainer Sebastian Finster zieht positive Schlüsse: „Wir haben gespürt, dass wir angekommen sind – und dass wir unabhängig vom Gegner mithalten können.“ Das Spiel gegen den 1. FC Köln III sei zwar „ein Spiel ohne Wertung“, dennoch wolle man es mit „Konzentration und Ernsthaftigkeit“ angehen, um weiter wertvolle Erfahrungen zu sammeln.