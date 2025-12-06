Frauen-Mittelrheinliga: Wer liefert, wer wackelt?

Der 12. Spieltag der Frauen-Mittelrheinliga hält kurz vor der Winterpause eine Reihe spannender Begegnungen bereit. Los geht es mit der Partie zwischen der Zweitvertretung des 1. FC Köln und Alemannia Aachen. Auch wenn das Duell ohne Wertung ausgetragen wird, ist es sportlich dennoch bedeutsam für beide Teams, die sich im Ligaalltag weiter festigen und entwickeln wollen.

Zeitgleich tritt Vorwärts Spoho II gegen die TuS 08 Jüngersdorf an — ein klassisches Duell zwischen einem Team aus der oberen Tabellenhälfte und einem aus dem Tabellenkeller. Spoho geht als Fünfter klar favorisiert ins Spiel, während Jüngersdorf als Vorletzter dringend Punkte braucht. TuS-Trainer Hans-Josef Ohrem erwartet dennoch eine Partie auf Augenhöhe, sofern seine Mannschaft an die jüngsten Leistungen anknüpft. Er betont: „Spoho II hat bis jetzt eine gute Hinrunde gespielt, ist taktisch und spielerisch gut aufgestellt. Wir werden versuchen, mit einer ähnlichen Einsatzbereitschaft und Intensität wie aus dem Spiel gegen Allner dagegenzuhalten und uns wieder mal für den Aufwand zu belohnen.“ Für Jüngersdorf wären Zähler enorm wichtig, um den Anschluss nicht zu verlieren.

Deutlich schwieriger ist die Aufgabe für die TuS Homburg-Bröltal, die mit Tabellenführer DJK Südwest Köln das aktuell dominierendste Team der Liga empfängt. Südwest ist ungeschlagen und hat bisher alle Partien gewonnen. Homburgs Trainer Mats Bollmann beschreibt die Ausgangslage unverblümt: „Wir sind der krasse Underdog, da brauchen wir uns nichts vormachen. Wir können aber befreit aufspielen, denn wir haben nichts zu verlieren, jeder rechnet mit einer Niederlage für uns. Wir brauchen viel Glück und eine wahnsinnige Lauf- und Kampfbereitschaft.“ Nur mit maximalem Einsatz und Disziplin kann Homburg dem Spitzenreiter gefährlich werden.

Für Schlusslicht SV Bergfried Leverkusen steht ein wichtiges Heimspiel gegen RW Merl an. Während Bergfried weiterhin nach Stabilität sucht, steckt Merl nach drei Niederlagen in Serie tief im Abstiegskampf. RW-Co-Trainer Jan Schüll verlangt eine klare Reaktion seiner Mannschaft: „Nach nun drei Niederlagen in Folge sind wir natürlich mitten im Abstiegskampf angekommen. Das ist nicht unser Anspruch und dementsprechend müssen wir mehr investieren. Zuletzt war die Chancenverwertung unser Steckenpferd, das wollen wir besser machen und wieder Selbstvertrauen tanken.“ Bergfrieds Trainer Sebastian Finster sieht die Lage seines Teams gelassen, trotz schwieriger Voraussetzungen: „Aktuell plagen uns Verletzungssorgen, daher gehen wir das Spiel entspannt an. Wir wollen es Merl von der ersten bis zur letzten Minute schwer machen.“ Für beide Teams ist die Partie bedeutsam, um vor der Pause ein positives Zeichen zu setzen.

Ein interessantes Duell erwartet die Zuschauer in der Begegnung zwischen dem SV Menden und dem SV Viktoria Waldenrath-Straeten. Menden spielt eine starke Saison und steht auf Rang vier, während Waldenrath als Achter zuletzt an Stabilität gewonnen hat. Trainer Maik Honold erklärt die Bedeutung des Spiels für seine Mannschaft: „Am Sonntag wartet eine anspruchsvolle Aufgabe auf uns. SV Menden steht aktuell auf Platz vier der Tabelle und hat sich in dieser Saison als sehr heimstark präsentiert. Wir wissen um die Qualität des Gegners und gehen die Partie mit dem nötigen Respekt und voller Demut an. Gleichzeitig haben wir bis zur Winterpause noch einiges vor. Die letzten beiden Spiele haben uns neues Selbstvertrauen gegeben und genau dieses wollen wir am Sonntag wieder auf den Platz bringen. Unser Ziel ist es, mutig aufzutreten, kompakt zu stehen und die positiven Ansätze der vergangenen Wochen weiter auszubauen.“ Für Waldenrath steht also viel auf dem Spiel — sowohl tabellarisch als auch für die eigene Weiterentwicklung.

Zum Abschluss dieses Spieltags empfängt der starke Tabellendritte SV Allner-Bödingen den SC Alemannia Straß. Während Allner als heimstarkes Topteam gilt, kämpft Aufsteiger Straß als Tabellenzehnter — punktgleich mit dem Vorletzten — um jeden Zähler. Allner-Coach Jesse Muambay fordert maximale Intensität: „Nach dem Kraftakt gegen Jüngersdorf in Unterzahl wollen wir mit voller Energie und mit voller Leidenschaft das nächste Spiel angehen. Straß ist eine robuste Mannschaft, die viel über das Kämpferische kommt. Da wollen wir natürlich etwas entgegensetzen und unser Spiel durchziehen. Wir wollen auf den ersten Moment voll da sein und zeigen, warum wir so heimstark sind. Wir werden versuchen, die drei Punkte zuzuholen.“ Straß-Trainer Sascha Schmitz sieht das Spiel als Chance, die eigenen Qualitäten unter Beweis zu stellen: „Mit Allner-Bödingen wartet am Sonntag erneut ein Aufstiegsfavorit auf uns. Das ist eine ideale Gelegenheit für uns als Liganeuling zu zeigen, was in uns steckt. Wir gehen mutig in die Partie, denn als Aufsteiger haben wir nichts zu verlieren.“