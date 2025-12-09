Frauen: „Mehr drin gewesen“ – Borussia MG verliert gegen Bochum

Die Frauen von Borussia Mönchengladbach sind nach der Länderspielpause mit einer 0:2-Niederlage gegen den VfL Bochum zurück in den Ligabetrieb gekehrt. Die Borussia übte im Grenzlandstadion früh Druck auf den Bochumer Spielaufbau aus und erarbeiteten sich optische Vorteile.

Zu nennenswerten Torchancen kam das Team von Trainer Jonas Spengler in jener Phase jedoch nicht. Dem VfL Bochum reichte jedoch die erste Chance, um in Führung zu gehen: Nach einer Flanke von der linken Seite stieg Stürmerin Dörthe Hoppius im Zentrum zum Kopfball hoch und markierte das 1:0 (21.).

Für den ersten gefährlichen Abschluss Borussias zeichnete sich in der 25. Spielminute schließlich Fiona Itgenshorst verantwortlich, doch Sarah Rolle im Bochumer Tor konnte den Fernschuss der 16-Jährigen entschärfen. Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit entwickelte sich eine insgesamt ausgeglichene Partie, wobei die Gäste aus dem Ruhrgebiet vor dem Tor mehr Gefahr ausstrahlten. So zwang Bochums Angreiferin Franziska Wentzel VfL-Torhüterin Jil Frehse kurz vor der Pause zu einer starken Parade (43.).

Mit Beginn der zweiten Halbzeit drängte Borussia auf den Ausgleich und wirkte wacher, griffig in den Zweikämpfen und verzeichnete mehr Spielanteile. Bis auf zwei Halbchancen von Sophia Gerber (54.) und Kristina Bartsch (64.) blieben die Bemühungen jedoch ohne Ertrag.

Mitten in die gute Phase der Borussia-Frauen erzielte Bochum das 2:0. Diesmal nahm Alina Bantle nach einem Zuspiel Tempo auf und erhöhte für die Gäste. Im Anschluss an den erneuten Rückschlag wirkte Bochum in seiner Spielweise ein wenig reifer und kam zu einigen weiteren Abschlüssen, während Borussia, trotz spielerisch durchaus ansprechender Ansätze, bis zum Schluss offensiv nur wenig gelang. Schlussendlich stand für die Mannschaft von Spengler die vierte Saisonniederlage zu Buche.

Zu ungenaue Aktionen

„Wir waren in unseren Aktionen leider zu ungenau, um einen tiefstehenden Gegner zu brechen“, sagt Trainer Spengler und fügt an: „Da hätten wir in vielen Momenten einfach schneller und schärfer spielen müssen. Da uns dies nicht gelungen ist, sind wir letztlich auch zu wenig klaren Torchancen gekommen. Insgesamt war es ein schwieriges Spiel. Wir müssen die Partie nun abhaken in dem Wissen, dass mehr drin gewesen wäre.“

In der Tabelle rutscht Borussia durch die Niederlage auf Rang acht ab. Aus den vergangenen sechs Partien holte das Team nur einen Sieg.