Frauen: Mamer & Ell gewinnen Topspiele, Steinsel auch im Viertelfinale Rückblick auf die Pokalspiele im Frauenfußball vom Samstag

Außenseitererfolge gab es am Samstag im Achtelfinale der „Coupe des Dames“ zwar keine, mit Mertzig und Fels ließen aber zwei Underdogs aufhorchen. Bettemburg konnte sich nämlich durch einen Doppelpack von Da Silva „nur“ mit 2-0 bei Zweitligist Fels behaupten, aber im Pokal zählt ja bekanntlich nur das Ergebnis. Der erwähnte Drittligist aus Mertzig lag gegen Erstligaaufsteiger Differdingen zwar stets im Hintertreffen, konnte aber immerhin zwei Tore gegen die Mädels vom FCD erzielen, was durchaus als Achtungserfolg gewertet werden darf.

Im Duell der Absteiger setzte sich Swift Hesperingen mit 3-0 gegen Ligarivale Rosport-USBC durch und widmet den Erfolg Mitspielerin Majda Boutellaka, deren Vater letzte Woche verstarb. Mit Hosingen-Norden steht ein weiterer Zweitligist im Viertelfinale, mit Steinsel, das sich erwartungsgemäß gegen Ligarivale Sandweiler behauptete, ist zudem ein Drittligist in der Runde der letzten 8.

Die beiden spannendsten Duelle lieferten sich Wintger-Wiltz und Mamer sowie Ell und Junglinster. In der Neuauflage des Endspiels von 2018 setze sich Ell knapp mit 3-2 durch, den entscheidenden Treffer erzielte Malvaux in der 3.Minute der Nachspielzeit, nachdem Junglinster zweimal von einem Rückstand zurückgekommen war. Nach einer guten ersten Halbzeit und einem Doppelpack von Thompson verlangte die Entente Wintger-Wiltz dem FC Mamer 32 nach der Pause alles ab, kam durch ein Tor von Berscheid noch heran, doch es reichte nicht, um sich am Ende ins Elfmeterschießen zu retten.