Frauen-Ligen im Bezirk und den Kreisen: Einteilung steht fest

Die Saison im Frauen-Fußball beginnt traditionell erst im Spätsommer. Deshalb gibt es die Einteilung der Spielklassen auch immer erst ein paar Wochen später als bei den Männern. Auf Kreis-, und Bezirksebene gehen 82 Mannschaften an den Start. Zehn Klubs sind in der Bezirksoberliga vertreten und wetteifern um einen Aufsteiger zur Landesliga, aus der nach dreijähriger Zugehörigkeit der FC Alburg wieder runtergekommen ist.
Bezirksspielleiterin Gisela Raml weist darauf hin, dass die Einspruchsfrist bezüglich der Einteilung noch nicht abgelaufen ist und es deshalb - theoretisch - noch zu Änderungen kommen kann.
Bezirksoberliga
TV Aiglsbach, FC Alburg (Absteiger), SC Aufhausen, SpVgg GW Deggendorf, FC Ergolding, TV Freyung, SC Kirchdorf, 1.FC Passau, 1. Kickerverein Regen (Aufsteiger), SSV Weng (Aufsteiger)
Bezirksliga Ost
(SG) SC Egglfing/SV Tettenweis, SV Engertsham, SV Kumreut, DJK Eintracht Patriching, SV Prackenbach (Aufsteiger), FSV VfB Straubing, (SG) 1.FC Viechtach/SV Geiersthal, SV Zinzenzell
Bezirksliga West
SV Frauenbiburg 2 (Aufsteiger), FC Griesbach, (SG) SV Höcking/SV Ganacker/SV Haidlfing/TSV Pilsting/FC Zeholfing (Aufsteiger), (SG) FC Kirchberg/TSV Taufkirchen (Aufsteiger), (SG) SV Kläham-Oberergoldsbach/FC Hohenthann, FC Mariakirchen (Absteiger), (SG) SV Neufraunhofen/TSV Vilslern, (SG) SV Saal/TSV Abensberg/FSV Sandharlanden
Kreisliga West
SC Bruckberg (Absteiger), FC Ergolding 2, TSV Gangkofen, (SG) SV Hadrian Hienheim/TSV Neustadt, (SG) SC Kirchdorf 2/TSV Rohr/SV Adlhausen, VfR Laberweinting, SV Landshut-Münchnerau, (SG) SV Neufraunhofen 2/TSV Vilslern 2, SV Oberhatzkofen
Kreisliga Ost
FC Alburg 2, FC Amsham, (SG) SV Bernried/SpVgg Plattling/SV Deggenau, SV Kirchberg i.W. 2 (Absteiger), SV Perkam, FC Ruderting 3, SV Schönau, FSV VfB Straubing 2, (SG) TSV Triftern/SV Wittibreut
Freizeitliga Großfeld Ost
SV Zenting, (SG) DJK Pörndorf/FC Gergweis, SpVgg Forsthart, SV Prag, TSV Aholming, SC Ruhstorf, FC Mariakirchen 2, (SG) DJK Patriching 2/FC Windorf/SV Garham
Freizeitliga Großfeld West
SC Gollerbach, TSV Haarbach, TSV Kronwinkl, DJK SV Geratskirchen 2, SV Oberglaim, SpVgg Niederaichbach, TSV Kößlarn, SV Reut
Freizeitliga Kleinfeld Ost
DJK SV Kirchberg v.W., 1.FC Passau 2, SV Gottsdorf, FC Amsham 2, TSV Oberdiendorf, (SG) DJK SG Schönbrunn/TSV Mauth/SV Neuschönau, (SG) DJK Breitenberg/DJK Sonnen, 1.Kickerverein Regen 2
Freizeitliga Kleinfeld West
DJK SV Taubenbach, (SG) FC Gottfrieding/TSV Mamming, TSV Gangkofen 2, SV Ohu-Ahrain, SV Landshut-Münchnerau 2, SC Bruckberg 2, SV Puttenhausen
9er-Freizeitliga
TSV Abensberg, (SG) SV Hadrian Hienheim 2/TSV Neustadt 2/SV Mühlhausen, SSV Weng 2, SV Eggmühl, SC Aufhausen 2, (SG) SV Schönau 2/DJK SpFr Reichenberg, (SG) TSV Bayerbach/SV Kläham 2/FC Hohenthann 2