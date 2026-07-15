Frauen-Ligen im Bezirk und den Kreisen: Einteilung steht fest

Die Frauen des TV Freyung (weiße Trikots) und der SpVgg GW Deggendorf sind in der Bezirksoberliga vertreten – Foto: Harry Rindler

Die Saison im Frauen-Fußball beginnt traditionell erst im Spätsommer. Deshalb gibt es die Einteilung der Spielklassen auch immer erst ein paar Wochen später als bei den Männern. Auf Kreis-, und Bezirksebene gehen 82 Mannschaften an den Start. Zehn Klubs sind in der Bezirksoberliga vertreten und wetteifern um einen Aufsteiger zur Landesliga, aus der nach dreijähriger Zugehörigkeit der FC Alburg wieder runtergekommen ist.



Bezirksspielleiterin Gisela Raml weist darauf hin, dass die Einspruchsfrist bezüglich der Einteilung noch nicht abgelaufen ist und es deshalb - theoretisch - noch zu Änderungen kommen kann.