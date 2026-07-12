Frauen: Legge neuer Trainer der Entente WMH

Nik Legge – Foto: JST

Young Girls Diekirch

Nach einem regelrechten Aderlass – rund zehn Spielerinnen verlassen den Club oder werden pausieren - stand der Fortbestand des Diekircher Damenteams während dem Frühsommer eine Zeitlang auf der Kippe. Wie FuPa in Erfahrung bringen konnte, gelang es dem Club aber eine Mischung aus zahlreichen neuen, jungen und talentierten Spielerinnen zu sich zu lotsen, so dass es nun sicher ist, dass man nach Wochen der Ungewissheit auch in der kommenden Saison in der 1.Liga antreten kann.

Entente WMH

Wie uns bereits Anfang Juni von Seiten der Entente Wormeldingen-Munsbach-Hostert mitgeteilt wurde, hat der Absteiger aus der Damen-Liga 1 einen neuen Trainer für die erste Frauen-Mannschaft verpflichtet. Nik Legge kommt von Junglinster II und soll sich den Angaben zufolge vor allem durch seine Arbeit mit jungen Spielerinnen auszeichnen sowie Erfahrung in der Förderung von Talenten und in der Entwicklung von Mannschaften mitbringen. Mit diesen Eigenschaften soll er die vielversprechende Jugend der Entente WMH weiterbringen und eine erfolgreiche Zukunft aufbauen, wobei die nachhaltige sportliche Entwicklung im Mittelpunkt stehen soll.