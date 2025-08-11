Frauen legen Fehlstarts hin: VSV bekommen fünf Gegentore

Am ersten Spieltag in der Oberliga und der Landesliga kassierten die Fußballerinnen aus dem Kreis Stade allesamt Niederlagen. Auf einem Platz wurde es deutlich.
Die Ahlerstedterinnen fanden beim Vorjahresdritten erst in der Schlussphase auf die Ergebnistafel. Bis zur letzten Minute war A/O zwar bemüht, noch zum Ausgleich zu kommen, trat die Heimreise aber ohne Zählbares an.
Tore: 1:0 (40.) Stejskal, 2:0 (68.) Scholles, 2:1 (77.) Rexin.
Nach einem Treffer von Luisa Wassermann war O/O zur Pause noch auf Kurs (10.), doch Osterholz fand durch ihre Top-Torjägerin Viola Zapfe zurück ins Spiel (49.). Mit dem Anbruch der Schlussphase holten die Gastgeberinnen zum entscheidenden Schlag durch Melanie Wittmershaus aus.
Tore: 0:1 (10.) Wassermann, 1:1 (49.) Zapfe, 2:1 (75.) Wittmershaus.
Die Ahlerstedterinnen kennen die Aufstiegseuphorie nur zu gut aus der vergangenen Spielzeit selbst. Dieses Mal musste A/O selbst von dieser Medizin kosten, als Nadja Kühl für die Elbmarsch spät zum Sieg traf.
Tore: 1:0 (9.) Kühl, 1:1 (56.) Meyer, 2:1 (90.) Kühl.
Die Partie war keine 60 Sekunden alt, als Eintracht-Knipserin Selina-Marie Schulz das erste Mal zuschlug. Insgesamt war die SVE für die VSV an diesem Sonntagmittag eine Nummer zu groß. Trainerin Alina Schuldt wechselte sich selbst ein und traf zum 2:5-Endstand.
Tore: 0:1 (1.) und 0:2 (14.) beide Schulz, 0:3 (27.) Schneiders, 0:4 (36., FE) Cordes, 0:5 (56.) Schulz, 1:5 (86.) Saleh, 2:5 (90.+3) Schuldt.