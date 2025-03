Frauen-Landespokal: Klare Siege und knappe Entscheidungen

– Foto: Schneider Torsten

Im Frauen-Landespokal standen am heutigen Sonntag die Spiele des Viertelfinales auf dem Programm. Dabei gab es interessante Begegnungen. Der SV Babelsberg 03, der FSV Babelsberg 74, die SG Blau-Weiß Beelitz und der SV Grün-Weiß Brieselang zogen ins Halbfinale ein. FuPa gibt euch den Überblick über alle Partien und wie die Pokalrunden davor gelaufen sind.

So verlief das Viertelfinale

So., 09.03.25 13:00 Uhr SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen - SV Babelsberg 03 2:3

So., 09.03.25 14:00 Uhr FSV Babelsberg 74 - FC Energie Cottbus 11:0

So., 09.03.25 14:00 Uhr VfB Steinhöfel - SG Blau-Weiß Beelitz 0:5

So., 09.03.25 15:30 Uhr SC Oberhavel Velten - SV Grün-Weiß Brieselang 0:3 ---

So verlief das Achtelfinale

So., 03.11.24 11:00 Uhr FSV Union Fürstenwalde - SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen 2:7

So., 03.11.24 13:00 Uhr SG Klosterdorf 75 - FC Energie Cottbus 3:10

So., 03.11.24 14:00 Uhr VfB Gramzow - SC Oberhavel Velten 1:2

So., 03.11.24 14:00 Uhr SG Gießmannsdorf - SV Babelsberg 03 0:8

So., 03.11.24 14:00 Uhr Storkower SC - SG Blau-Weiß Beelitz 1:3

So., 03.11.24 14:00 Uhr VfB Steinhöfel - SpG Ludwigsfelde/RSV Eintracht 3:1

So., 03.11.24 14:00 Uhr SG Sieversdorf 1950 - SV Grün-Weiß Brieselang 2:4

So., 03.11.24 15:00 Uhr FSV Babelsberg 74 - BSG Stahl Brandenburg 8:6 ---