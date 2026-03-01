Frauen-Landespokal: Drei klare Siege und ein Elfmeterkrimi

Das Viertelfinale im Frauen-Landespokal wurde heute abgeschlossen. Hier gibt es alle Spiele in der Übersicht:
SpG Veritas/Prignitz – SG Sieversdorf 1950 3:0
Zuschauer: 25
Tore: 1:0 Anika Ditten (11.), 2:0 Emily-Jane Karger (19.), 3:0 Emely Blumenthal (21.)
SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen – BSG Stahl Brandenburg 5:6 n.E.
Zuschauer: 33
Tore: 1:0 Sophie Hopfe (17.), 1:1 Celina Pflanz (66.), 1:2 Marlen Sommerlatte (117.), 2:2 Sophie Hopfe (120. Foulelfmeter)
Gelb-Rot: Jette-Hedy Strehlau (120./BSG Stahl Brandenburg/)
Sa., 11.04.26 17:00 Uhr SpG Veritas/Prignitz - SV Grün-Weiß Brieselang
So., 12.04.26 13:00 Uhr BSG Stahl Brandenburg - FSV Babelsberg 74
Sa., 01.11.25 17:00 Uhr SpG Viktoria/Drachhausen - FSV Babelsberg 74 0:2
So., 02.11.25 10:30 Uhr MSV Zossen 07 - FC Energie Cottbus 2:9
So., 02.11.25 11:00 Uhr FSV Union Fürstenwalde - BSG Stahl Brandenburg 1:2
So., 02.11.25 11:00 Uhr SG Blau-Weiß Beelitz - SV Babelsberg 03 0:3
So., 02.11.25 13:00 Uhr SpG Klosterdorf/Reichenberg - SpG Veritas/Prignitz 2:7
So., 02.11.25 14:00 Uhr Storkower SC - SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen 0:3
So., 02.11.25 14:00 Uhr SG Sieversdorf 1950 - SpG Ludwigsfelde/RSV Eintracht zg. 2:0
So., 21.09.25 13:00 Uhr SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen - SC Oberhavel Velten 6:0
So., 21.09.25 14:00 Uhr VfB Steinhöfel - SG Sieversdorf 1950 1:2
So., 21.09.25 14:00 Uhr SG Gießmannsdorf - SpG Ludwigsfelde/RSV Eintracht zg. 1:2
So., 21.09.25 15:00 Uhr VfB Gramzow - FSV Babelsberg 74
So., 21.09.25 16:30 Uhr SG Mildenberg 23 - SV Grün-Weiß Brieselang 1:12
So., 28.09.25 14:00 Uhr Storkower SC - FC Neuenhagen 1913 1:0
