Frauen-Landespokal: Die Halbfinal-Paarungen in beiden Wettbewerben

Den Job als Losfee übernahm Jule Gärtner, die Torjägerin vom Dienst des SSV 80 Gardelegen. Auch in dieser Saison ist die Ausbeute der 26-Jährigen wieder schier unfassbar: 37 Tore in neun Partien! Im Kleinfeld-Pokal allerdings mussten sich SSV-Frauen daheim bereits gegen den MTV Welsleben die Segel streichen. Verfolgen konnte diese Auslosung am Montag nur, wer zuvor einen Account bei der Plattform "TikTok" angelegt hat. Inwiefern der Wechsel vom öffentlich einsehbaren Livestream auf Youtube zur Übertragung auf "TikTok" im Fokusjahr zur Sichtbarkeit des Frauenfußballs beiträgt, bleibt fragwürdig.

Polytan-Landespokal

Im Polytan-Landespokal kommt es zum Stadtderby! Nach dem fulminanten 6:0-Erfolg im Viertelfinale beim Halleschen FC haben die Frauen des 1. FC Magdeburg im Halbfinale eine kurze Anreise: Es geht zu den Frauen des SSV Besiegdas 03 Magdeburg. Im zweiten Duell trifft die SG Union Sandersdorf auf den Sieger der Partie SV Allemannia Jessen gegen SV Allstedt. Da die Allstedterinnen am 22. Februar nicht zum Viertelfinale in Jessen angetreten waren, wäre alles andere als ein Weiterkommen der Allemannia sehr überraschend.