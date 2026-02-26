Frauen-Landespokal: Das Viertelfinale steht an

Das Viertelfinale im Frauen-Landespokal steht auf dem Programm. Hier gibt es alle Spiele in der Übersicht:
Sa., 28.02.26 11:00 Uhr SpG Veritas/Prignitz - SG Sieversdorf 1950
So., 01.03.26 11:00 Uhr SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen - BSG Stahl Brandenburg
So., 01.03.26 11:00 Uhr FC Energie Cottbus - FSV Babelsberg 74
So., 01.03.26 16:00 Uhr SV Babelsberg 03 - SV Grün-Weiß Brieselang
Sa., 01.11.25 17:00 Uhr SpG Viktoria/Drachhausen - FSV Babelsberg 74 0:2
So., 02.11.25 10:30 Uhr MSV Zossen 07 - FC Energie Cottbus 2:9
So., 02.11.25 11:00 Uhr FSV Union Fürstenwalde - BSG Stahl Brandenburg 1:2
So., 02.11.25 11:00 Uhr SG Blau-Weiß Beelitz - SV Babelsberg 03 0:3
So., 02.11.25 13:00 Uhr SpG Klosterdorf/Reichenberg - SpG Veritas/Prignitz 2:7
So., 02.11.25 14:00 Uhr Storkower SC - SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen 0:3
So., 02.11.25 14:00 Uhr SG Sieversdorf 1950 - SpG Ludwigsfelde/RSV Eintracht zg. 2:0
So., 21.09.25 13:00 Uhr SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen - SC Oberhavel Velten 6:0
So., 21.09.25 14:00 Uhr VfB Steinhöfel - SG Sieversdorf 1950 1:2
So., 21.09.25 14:00 Uhr SG Gießmannsdorf - SpG Ludwigsfelde/RSV Eintracht zg. 1:2
So., 21.09.25 15:00 Uhr VfB Gramzow - FSV Babelsberg 74
So., 21.09.25 16:30 Uhr SG Mildenberg 23 - SV Grün-Weiß Brieselang 1:12
So., 28.09.25 14:00 Uhr Storkower SC - FC Neuenhagen 1913 1:0
