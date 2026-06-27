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Frauen-Landesliga, Staffel 2: Die FuPa-Elf der Saison steht fest
Die Top-Spielerinnen der Saison 2025/2026 aus der Frauen-Landesliga, Staffel 2
Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.
Das ist die Elf der Saison der Frauen-Landesliga, Staffel 2
Torhüterin
Lisa Essig (TSV Albeck): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.
Abwehr
Rebekka Krug (SV Deuchelried): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.
Madeleine Schattauer (TSV Albeck): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.
Anja Fischer (TSV Tettnang): Acht Nominierungen für die Elf der Woche.
Mittelfeld
Lena Zwerger (FC Blau-Weiß Bellamont): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.
Verena Essig (TSV Albeck): Acht Nominierungen für die Elf der Woche.
Tina Straub (TSV Albeck): Neun Nominierungen für die Elf der Woche.
Pia Landsbeck (SV Deuchelried): Elf Nominierungen für die Elf der Woche.
Angriff
Paulin Rauser-Härle (SG Renhardsweil/Herbertingen/Fulgenstadt): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.
Leonie Weber (TSV Lustnau): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.
Kerstin Schneider (FC Blau-Weiß Bellamont): Achtzehn Nominierungen für die Elf der Woche.
❗In der FuPa-Elf der Saison wurden die Spielerinnen mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.