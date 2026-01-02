Frauen-Landesliga, Staffel 2: Die FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.
Adina Ulfert (TSV Tettnang II)
---
Anja Fischer (TSV Tettnang II)
Rebekka Krug (SV Deuchelried)
Theresa Widmann (SG Renhardsweil/Herbertingen/Fulgenstadt)
---
Tina Straub (TSV Albeck)
Pia Landsbeck (SV Deuchelried)
Verena Essig (TSV Albeck)
Carina Gußmann (SG Renhardsweil/Herbertingen/Fulgenstadt)
---
Kerstin Schneider (FC Blau-Weiß Bellamont)
Aliza Margo Zuber (SV Deuchelried)
Leonie Weber (TSV Lustnau)
---
❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.
