 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
– Foto: FuPa-Grafik

Frauen-Landesliga, Staffel 2: Die FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte

Die Top-Spielerinnen der Saison 2025/2026 aus der Frauen-Landesliga, Staffel 2

Verlinkte Inhalte

präsentiert von
ZF BKK
Fr.-LL Württemberg 2
SV Unterjesingen
SG Renhardsweil
TSV Tettnang II
SV Deuchelr

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

Das ist die Elf der ersten Saisonhälfte in der Frauen-Landesliga, Staffel 2

Torhüter

Adina Ulfert (TSV Tettnang II)

---

Defensive

Anja Fischer (TSV Tettnang II)

Rebekka Krug (SV Deuchelried)

Theresa Widmann (SG Renhardsweil/Herbertingen/Fulgenstadt)

---

Mittelfeld

Tina Straub (TSV Albeck)

Pia Landsbeck (SV Deuchelried)

Verena Essig (TSV Albeck)

Carina Gußmann (SG Renhardsweil/Herbertingen/Fulgenstadt)

---

Angriff

Kerstin Schneider (FC Blau-Weiß Bellamont)

Aliza Margo Zuber (SV Deuchelried)

Leonie Weber (TSV Lustnau)

---

❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

___________________________________________________________________________

Aufrufe: 02.1.2026, 08:30 Uhr
Lasse SchetschineAutor