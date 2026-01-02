Frauen-Landesliga, Staffel 2: Die FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte

---

Defensive

Anja Fischer (TSV Tettnang II)

Rebekka Krug (SV Deuchelried)

Theresa Widmann (SG Renhardsweil/Herbertingen/Fulgenstadt)

---

Mittelfeld

Tina Straub (TSV Albeck)

Pia Landsbeck (SV Deuchelried)

Verena Essig (TSV Albeck)

Carina Gußmann (SG Renhardsweil/Herbertingen/Fulgenstadt)

---

Angriff

Kerstin Schneider (FC Blau-Weiß Bellamont)

Aliza Margo Zuber (SV Deuchelried)

Leonie Weber (TSV Lustnau)

---

❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

