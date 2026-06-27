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Frauen-Landesliga, Staffel 1: Die FuPa-Elf der Saison steht fest
Die Top-Spieler der Saison 2025/2026 aus der Frauen-Landesliga, Staffel 1
Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.
Das ist die Elf der Saison der Frauen-Landesliga, Staffel 1
Torhüterin
Carolin Fischer (TSV Ottmarsheim): Vier Nominierungen für die Elf der Woche.
Abwehr
Carina Renz (SSG Ulm 99): Vier Nominierungen für die Elf der Woche.
Svenja Gajewski (TSV Nellmersbach): Vier Nominierungen für die Elf der Woche.
Kim Lara Siegle (TGV Dürrenzimmern): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.
Mittelfeld
Lea Micko (TSV Wendlingen): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.
Lynn Rathfelder (TGV Dürrenzimmern): Acht Nominierungen für die Elf der Woche.
Janina Jänel (TSV Nellmersbach): Acht Nominierungen für die Elf der Woche.
Cecilia Mauthe (FV 09 Nürtingen): Elf Nominierungen für die Elf der Woche.
Angriff
Kim Redelfs (TSV Nellmersbach): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.
Laura Pfeiffer (TSV Ottmarsheim): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.
Ina Steinmetz (TGV Dürrenzimmern): Acht Nominierungen für die Elf der Woche.
❗In der FuPa-Elf der Saison wurden die Spielerinnen mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.