Frauen-Landesliga, Staffel 1: Die FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte

---

Defensive

Kim Lara Siegle (TGV Dürrenzimmern)

Isabel Hildebrand (TSV Wendlingen)

Lena Freisinger (TGV Dürrenzimmern)

---

Mittelfeld

Lynn Rathfelder (TGV Dürrenzimmern)

Cecilia Mauthe (FV 09 Nürtingen)

Lea Micko (TSV Wendlingen)

Natalie Härterich (TSV Ottmarsheim)

---

Angriff

Ina Steinmetz (TGV Dürrenzimmern)

Sabrina Trampitsch (TSV Wendlingen)

Laura Pfeiffer (TSV Ottmarsheim)

---

❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

___________________________________________________________________________