Frauen-Landesliga, Staffel 1: Die FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.
Carolin Fischer (TSV Ottmarsheim)
---
Kim Lara Siegle (TGV Dürrenzimmern)
Isabel Hildebrand (TSV Wendlingen)
Lena Freisinger (TGV Dürrenzimmern)
---
Lynn Rathfelder (TGV Dürrenzimmern)
Cecilia Mauthe (FV 09 Nürtingen)
Lea Micko (TSV Wendlingen)
Natalie Härterich (TSV Ottmarsheim)
---
Ina Steinmetz (TGV Dürrenzimmern)
Sabrina Trampitsch (TSV Wendlingen)
Laura Pfeiffer (TSV Ottmarsheim)
---
❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.
__________________________________________________________________________________________________
