 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
– Foto: FuPa-Grafik

Frauen-Landesliga, Staffel 1: Die FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte

Die Top-Spielerinnen der Saison 2025/2026 aus der Frauen Landesliga Württemberg

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

Das ist die Elf der ersten Saisonhälfte in der Frauen-Landesliga, Staffel 1

Torhüterin

Carolin Fischer (TSV Ottmarsheim)

---

Defensive

Kim Lara Siegle (TGV Dürrenzimmern)

Isabel Hildebrand (TSV Wendlingen)

Lena Freisinger (TGV Dürrenzimmern)

---

Mittelfeld

Lynn Rathfelder (TGV Dürrenzimmern)

Cecilia Mauthe (FV 09 Nürtingen)

Lea Micko (TSV Wendlingen)

Natalie Härterich (TSV Ottmarsheim)

---

Angriff

Ina Steinmetz (TGV Dürrenzimmern)

Sabrina Trampitsch (TSV Wendlingen)

Laura Pfeiffer (TSV Ottmarsheim)

---

❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

Lasse SchetschineAutor