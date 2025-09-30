Frauen-Landesliga Lüneburg: TSV Stelle überrascht die Liga

Die Landesliga-Frauen des TSV Stelle haben einen starken Saisonstart hingelegt. Unter ihrem neuen Trainer Pedro Rodrigues steht das Team nach sechs Spielen mit 13 Punkten an der Tabellenspitze.

Die Entscheidung für den TSV Stelle fiel ihm leicht. „Ich wollte unbedingt wieder eine Frauenmannschaft übernehmen. Als ich im Frühjahr auf Instagram gesehen habe, dass der TSV Stelle jemanden sucht, habe ich nicht lange gezögert“, erklärte Rodrigues. Schon früh habe er gespürt, dass der Verein großes Interesse an seiner Verpflichtung hatte.

Seit Beginn der Saison hat Pedro Rodrigues die Verantwortung an der Seitenlinie übernommen. Der Portugiese folgte auf Nils Matuszczak, der seine langjährige Tätigkeit aus privaten Gründen beendet hatte. Der neue Trainer bringt umfangreiche internationale Erfahrung mit: Seit 2006 trainierte er Mannschaften in Portugal, Irland, Schweden und Deutschland, absolvierte ein Praktikum im Frauenbereich des englischen Topklubs Arsenal London und betreute zuletzt die Bezirksliga-Frauen der SG Scharmbeck-Pattensen-Ashausen.

Die Anfangszeit beschreibt der neue Trainer als spannend und herausfordernd. „Wie bei jedem neuen Verein gibt es neue Menschen und ein neues Umfeld. Für die Spielerinnen war es wohl die größere Herausforderung, da ihr vorheriger Trainer etwa sechs Jahre hier war“, sagte Rodrigues. Er brachte eine neue Trainingsstruktur und eine veränderte Mentalität mit. Entscheidend war für ihn, dass sich die Mannschaft an seine neue Arbeitsweise gewöhnt und er gleichzeitig die Spielerinnen versteht. „Beide Seiten mussten sich aufeinander einstellen. Am Ende ging es darum, Vertrauen aufzubauen und ein gemeinsames Verständnis dafür zu entwickeln, wie wir arbeiten wollen.“

Dass dieser Prozess gelungen ist, zeigt der Blick auf die Ergebnisse: Vier Siege, ein Unentschieden und nur eine Niederlage haben den TSV Stelle mit 13 Punkten an die Tabellenspitze geführt. Besonders wertvoll war der Sieg gegen den direkten Konkurrenten SV Eintracht Lüneburg.

Der Coach sieht die Basis des Erfolgs im Einsatzwillen seiner Spielerinnen. „Alles hängt von der Einsatzbereitschaft der Spielerinnen ab, besonders im Training. Ehrlich gesagt habe ich großes Glück, mit so einer tollen Gruppe zu arbeiten – eine Mischung aus erfahrenen Spielerinnen und jungen, hungrigen Talenten.“ Zum Saisonbeginn stellte er das bisherige Spielsystem um. Was andernorts schwierig hätte sein können, klappte beim TSV Stelle reibungslos. „Wir können schnell spielen, den Ball laufen lassen und bis zur 90. Minute konzentriert und mit voller Energie durchhalten“, so der Trainer.

„Wir müssen noch etwas hungriger auf Erfolg werden“

Trotz des gelungenen Starts sieht Rodrigues auch Bereiche mit Verbesserungsbedarf. „Wir müssen noch etwas hungriger auf Erfolg werden – nicht nur als Team, sondern auch individuell. Wir müssen mehr voneinander verlangen und die Standards höher setzen“, betonte er.

Das übergeordnete Ziel hat der Coach klar formuliert: „Als Team haben wir die Erwartung, am Ende dort zu stehen, wo wir es uns verdient haben. Wenn wir gut performen, können wir das Ziel erreichen, das wir uns zu Beginn der Saison gesetzt haben: einen sicheren Platz im Mittelfeld.“