Frauen-Landesliga: Die FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte steht fest

Defensive

Nina Zinnert (SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen)

Samantha Spurtaz (FSV Babelsberg 74)

Vanessa Bürger (BSG Stahl Brandenburg)

Mittelfeld

Sophie Hopfe (SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen)

Lea Stephan (FC Energie Cottbus)

Nathalie Bretschneider (SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen)

Miriam Karras (SC Oberhavel Velten)

Angriff

Jenny Trommer (SV Grün-Weiß Brieselang)

Franziska Kühn (SV Grün-Weiß Brieselang)

Thea Kuntze (FC Energie Cottbus)

❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

