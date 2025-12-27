 2025-12-17T10:26:01.779Z

Allgemeines
Frauen-Landesliga: Die FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte steht fest

Die Top-Spielerinnen der Saison 2025/2026 aus der Frauen-Landesliga Brandenburg

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.

Das ist die Elf der ersten Saisonhälfte in der Frauen-Landesliga

Torhüterin

Celina Pflanz (BSG Stahl Brandenburg)

Defensive

Nina Zinnert (SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen)

Samantha Spurtaz (FSV Babelsberg 74)

Vanessa Bürger (BSG Stahl Brandenburg)

Mittelfeld

Sophie Hopfe (SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen)

Lea Stephan (FC Energie Cottbus)

Nathalie Bretschneider (SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen)

Miriam Karras (SC Oberhavel Velten)

Angriff

Jenny Trommer (SV Grün-Weiß Brieselang)

Franziska Kühn (SV Grün-Weiß Brieselang)

Thea Kuntze (FC Energie Cottbus)

❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.

