Frauen-Landesliga: Die FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte steht fest

Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.
Celina Pflanz (BSG Stahl Brandenburg)
Nina Zinnert (SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen)
Samantha Spurtaz (FSV Babelsberg 74)
Vanessa Bürger (BSG Stahl Brandenburg)
Sophie Hopfe (SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen)
Lea Stephan (FC Energie Cottbus)
Nathalie Bretschneider (SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen)
Miriam Karras (SC Oberhavel Velten)
Jenny Trommer (SV Grün-Weiß Brieselang)
Franziska Kühn (SV Grün-Weiß Brieselang)
Thea Kuntze (FC Energie Cottbus)
❗ In der FuPa-Elf der ersten Saisonhälfte wurden die Spieler mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.
