– Foto: Schneider Torsten
Frauen-Landesliga: Der vorläufige Spielplan ist online
Alle Termine der Saison 2026/2027 im Überblick.
von red · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser
Der vorläufige Spielplan der Frauen-Landesliga steht fest und ist bei FuPa online.
1. Spieltag
So., 30.08.26 00:00 Uhr BSG Stahl Brandenburg - SV Grün-Weiß Brieselang
So., 30.08.26 00:00 Uhr SV Babelsberg 03 - SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen
So., 30.08.26 00:00 Uhr SG Blau-Weiß Beelitz - FC Energie Cottbus
So., 20.09.26 00:00 Uhr SC Oberhavel Velten - 1. FFC Turbine Potsdam III
2. Spieltag
So., 06.09.26 00:00 Uhr SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen - BSG Stahl Brandenburg
So., 06.09.26 00:00 Uhr 1. FFC Turbine Potsdam III - SV Babelsberg 03
So., 06.09.26 00:00 Uhr SV Grün-Weiß Brieselang - SG Blau-Weiß Beelitz
So., 27.09.26 00:00 Uhr FC Energie Cottbus - SC Oberhavel Velten
3. Spieltag
So., 13.09.26 00:00 Uhr SG Blau-Weiß Beelitz - SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen
So., 13.09.26 00:00 Uhr SV Babelsberg 03 - BSG Stahl Brandenburg
So., 13.09.26 00:00 Uhr 1. FFC Turbine Potsdam III - FC Energie Cottbus
So., 13.09.26 00:00 Uhr SC Oberhavel Velten - SV Grün-Weiß Brieselang
4. Spieltag
So., 04.10.26 00:00 Uhr SV Grün-Weiß Brieselang - 1. FFC Turbine Potsdam III
So., 04.10.26 00:00 Uhr BSG Stahl Brandenburg - SG Blau-Weiß Beelitz
So., 04.10.26 00:00 Uhr SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen - SC Oberhavel Velten
So., 04.10.26 00:00 Uhr FC Energie Cottbus - SV Babelsberg 03
5. Spieltag
So., 11.10.26 00:00 Uhr FC Energie Cottbus - SV Grün-Weiß Brieselang
So., 11.10.26 00:00 Uhr SV Babelsberg 03 - SG Blau-Weiß Beelitz
So., 11.10.26 00:00 Uhr 1. FFC Turbine Potsdam III - SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen
So., 11.10.26 00:00 Uhr SC Oberhavel Velten - BSG Stahl Brandenburg
6. Spieltag
So., 22.11.26 00:00 Uhr SG Blau-Weiß Beelitz - SC Oberhavel Velten
So., 22.11.26 00:00 Uhr SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen - FC Energie Cottbus
So., 22.11.26 00:00 Uhr BSG Stahl Brandenburg - 1. FFC Turbine Potsdam III
So., 22.11.26 00:00 Uhr SV Babelsberg 03 - SV Grün-Weiß Brieselang
7. Spieltag
So., 29.11.26 00:00 Uhr FC Energie Cottbus - BSG Stahl Brandenburg
So., 29.11.26 00:00 Uhr 1. FFC Turbine Potsdam III - SG Blau-Weiß Beelitz
So., 29.11.26 00:00 Uhr SC Oberhavel Velten - SV Babelsberg 03
So., 29.11.26 00:00 Uhr SV Grün-Weiß Brieselang - SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen
8. Spieltag
So., 06.12.26 00:00 Uhr FC Energie Cottbus - SG Blau-Weiß Beelitz
So., 06.12.26 00:00 Uhr SV Grün-Weiß Brieselang - BSG Stahl Brandenburg
So., 06.12.26 00:00 Uhr SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen - SV Babelsberg 03
So., 06.12.26 00:00 Uhr 1. FFC Turbine Potsdam III - SC Oberhavel Velten
9. Spieltag
So., 07.03.27 00:00 Uhr SG Blau-Weiß Beelitz - SV Grün-Weiß Brieselang
So., 07.03.27 00:00 Uhr BSG Stahl Brandenburg - SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen
So., 07.03.27 00:00 Uhr SC Oberhavel Velten - FC Energie Cottbus
So., 07.03.27 00:00 Uhr SV Babelsberg 03 - 1. FFC Turbine Potsdam III
10. Spieltag
So., 14.03.27 00:00 Uhr FC Energie Cottbus - 1. FFC Turbine Potsdam III
So., 14.03.27 00:00 Uhr SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen - SG Blau-Weiß Beelitz
So., 14.03.27 00:00 Uhr BSG Stahl Brandenburg - SV Babelsberg 03
So., 14.03.27 00:00 Uhr SV Grün-Weiß Brieselang - SC Oberhavel Velten
11. Spieltag
So., 11.04.27 00:00 Uhr SC Oberhavel Velten - SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen
So., 11.04.27 00:00 Uhr SV Babelsberg 03 - FC Energie Cottbus
So., 11.04.27 00:00 Uhr 1. FFC Turbine Potsdam III - SV Grün-Weiß Brieselang
So., 11.04.27 00:00 Uhr SG Blau-Weiß Beelitz - BSG Stahl Brandenburg
12. Spieltag
So., 18.04.27 00:00 Uhr SG Blau-Weiß Beelitz - SV Babelsberg 03
So., 18.04.27 00:00 Uhr SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen - 1. FFC Turbine Potsdam III
So., 18.04.27 00:00 Uhr BSG Stahl Brandenburg - SC Oberhavel Velten
So., 18.04.27 00:00 Uhr SV Grün-Weiß Brieselang - FC Energie Cottbus
13. Spieltag
So., 25.04.27 00:00 Uhr FC Energie Cottbus - SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen
So., 25.04.27 00:00 Uhr SC Oberhavel Velten - SG Blau-Weiß Beelitz
So., 25.04.27 00:00 Uhr 1. FFC Turbine Potsdam III - BSG Stahl Brandenburg
So., 25.04.27 00:00 Uhr SV Grün-Weiß Brieselang - SV Babelsberg 03
14. Spieltag
So., 23.05.27 00:00 Uhr SG Blau-Weiß Beelitz - 1. FFC Turbine Potsdam III
So., 23.05.27 00:00 Uhr SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen - SV Grün-Weiß Brieselang
So., 23.05.27 00:00 Uhr BSG Stahl Brandenburg - FC Energie Cottbus
So., 23.05.27 00:00 Uhr SV Babelsberg 03 - SC Oberhavel Velten