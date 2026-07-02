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Frauen-Landesliga Brandenburg: Die FuPa-Elf der Saison steht fest
Die Top-Spielerinnen der Saison 2025/2026 aus der Frauen-Landesliga Brandenburg
Woche für Woche präsentieren wir quer durch alle Ligen eine FuPa-Elf der Woche – sofern die Voraussetzungen durch eure Mitarbeit erfüllt sind. Dazu gehört vor allem, dass die Mannschaftsaufstellungen eingetragen sowie Tore und Assists eingepflegt wurden. Auch das Abstimmungsergebnis der FuPa-User für die besten Spieler des jeweiligen Teams fließen in die Auswertung ein.
Das ist die Elf der Saison der Frauen-Landesliga Brandenburg
Torhüterin
Celina Pflanz (BSG Stahl Brandenburg): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.
Abwehr
Livia Bauer (BSG Stahl Brandenburg): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.
Bianca Härle (SV Grün-Weiß Brieselang): Fünf Nominierungen für die Elf der Woche.
Nina Zinnert (SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.
Mittelfeld
Kimberly Stegermaier (SV Grün-Weiß Brieselang): Vier Nominierungen für die Elf der Woche.
Lea Stephan (FC Energie Cottbus): Sechs Nominierungen für die Elf der Woche.
Sophie Hopfe (SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen): Acht Nominierungen für die Elf der Woche.
Sandra Wiegand (SV Grün-Weiß Brieselang): Neun Nominierungen für die Elf der Woche.
Angriff
Thea Kuntze (FC Energie Cottbus): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.
Franziska Kühn (SV Grün-Weiß Brieselang): Sieben Nominierungen für die Elf der Woche.
Jenny Trommer (SV Grün-Weiß Brieselang): Vierzehn Nominierungen für die Elf der Woche.
❗In der FuPa-Elf der Saison wurden die Spielerinnen mit den häufigsten Nominierungen in der Spieltagsauswahl berücksichtigt. Im Falle eines Gleichstands entschieden die insgesamt abgegeben Stimmen der FuPa-Besucher über die komplette Saison.